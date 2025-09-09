Apple lansează AirPods Pro 3

Noua versiune AirPods Pro 3 de căști wireless in-ear de la Apple vine cu un interior regândit pentru a permite circularea mai bună a aerului dizlocat de membranele difuzoarelor. Apple promite sunete joase mai puternice.

A fost promovată ideea de ANC îmbunătățit de 2X datorită a noi microfoane, procesare audio, dar și izolare pasivă cu dopuri umplute cu spumă.

Funcționează simplu cu aplicația Translate din telefon pentru a traduce conversații în timp real. Funcția se numește Live Translation Persoana din față vorbește în limba lui, iar tu auzi în căști traducerea în limba dorită de tine. Bineînțeles limba română nu apare la orizont.

Așteptată de utilizatori și implementată în generația aceasta a fost măsurarea pulsului. Acum în timpul unui anternament căștile vor putea să îți transmită măsurarea pulsului în timp real către telefon, chiar dacă nu folosești un ceas sau o brățară dedicată.

Autonomia lor a crescut la 8h cu ANC activ (+2h față de AirPods Pro 2 la care eu sunt mai mult decât mulțumit).

Vor include in pachet 5 mărimi de dopuri de silicon umplute cu spumă. Pe lângă cele menționate are și rezistență IP57 la apă și praf (adică puțină apă și praf).

Precomenzile au început deja la 249$ iar livrările încep de pe 19 Septembrie. Specificațiile complete pe Apple.com deși nu sunt altele noi.

De unde poți precomanda AirPods Pro 3 în România?

Curând vor fi afișate pe eMAG, evoMAG, etc. Probabil vor fi în jur de 1500 – 1700 lei.