Apple lansează noua generație iPhone 17! Află prețuri, specificații, disponibilitate!

A venit și „Crăciunul” pentru fanii Apple deoarece s-a lansat astăzi ultima generație iPhone 17 printre care se află și un nou membru al familiei iPhone 17 Air un smartphone mai subțire decât restul din gama actualizată dar care include cel mai nou procesor A19 Pro.

Citește detaliile telefoanelor mai departe.

iPhone 17

Acum vei avea ecran de 6.3 inch cu 120Hz și pe modelul de bază. Apple s-a îndurat de utilizatorii modelului de bază și a adus o mai bună standardizare pe linia de modele iPhone, dar evident că mai sunt limitări ce nu țin doar de dimensiuni.

Procesor A19 – 6 nuclee CPU și 5 nuclee GPU

Acum vine cu două camere Fusion: cameră principală de 48 MP + ultra-wide/telefoto de 12 MP. Cameră frontală cu Center Stage – urmărește automat subiectul la apeluri video și selfie.

Autonomie: până la 30h de rulare materiale video.

Prețul de pornire în SUA este de 799$. În România de la 4839 Lei.

iPhone Air

Vine cu un ecran de 6.5 inch cu același procesor de anul acesta pe iPhone 17 Pro: A19 Pro

Cel mai subțire iPhone : doar 5.6 mm și 165 g.

: doar 5.6 mm și 165 g. Ecran ProMotion de 6.5 inch : cu luminozitate maximă de 3 000 niți.

: cu luminozitate maximă de 3 000 niți. Construcție premium : Ceramic Shield + cadru din titan.

: Ceramic Shield + cadru din titan. Procesor A19 Pro : 6 nuclee CPU + 5 nuclee GPU

: 6 nuclee CPU + 5 nuclee GPU Modem C1X : suport pentru Wi-Fi 7, Bluetooth 6 și Thread.

: suport pentru Wi-Fi 7, Bluetooth 6 și Thread. Autonomie : până la 27 h redare video (40 h cu bateria MagSafe opțională – amuzant pentru că ajungi la dimensiunile unui telefon mare).

: până la 27 h redare video (40 h cu bateria MagSafe opțională – amuzant pentru că ajungi la dimensiunile unui telefon mare). Camere : 48 MP principală, 12 MP telefoto, 18 MP frontală cu Center Stage.

: 48 MP principală, 12 MP telefoto, 18 MP frontală cu Center Stage. Doar eSIM : fără slot pentru cartelă fizică. Primul iPhone care vine cu această noutate, dar dacă vrei subțire trebuie să mai renunți și la componente.

: fără slot pentru cartelă fizică. Primul iPhone care vine cu această noutate, dar dacă vrei subțire trebuie să mai renunți și la componente. Autonomie: până la 27h de rulare materiale video.

Prețul de pornire în SUA este de 999 $. În România de la 6129 Lei.

iPhone 17 Pro și Pro Max

Designul pare inspirat de pe telefoanele Google Pixel. Ecranul telefonului este de 6.3 inch pentru varianta Pro sau 6.9 inch pentru varianta Pro Max cu până la 3000 nits!

Telefonul este refăcut de la zero din interior la exterior. Are un „șasiu” construit dintr-o bucată de aluminiu regândită împreună cu componentele din interior și radiatorul care disipă căldura generată de procesor pentru a obține o eficieță termică mai bună. Bine fac pentru că iPhone 16 Pro se cam încălzea.

Spatele și fața este acoperită de un strat ceramic care va rezulta în rezistență și mai bună la zgârieturi

care va rezulta în rezistență și mai bună la zgârieturi Folosește noul procesor A19 Pro , cu 40% mai rapid decât generația anterioară. 6 nuclee CPU + 6 nuclee GPU.

, cu 40% mai rapid decât generația anterioară. 6 nuclee CPU + 6 nuclee GPU. Toate cele 3 camere sunt acum Fusion – combină zoom optic cu digital. Camera principală are tot 48 MP maximum, iar camera zoom are 8X în loc de 5x.

– combină zoom optic cu digital. Camera principală are tot 48 MP maximum, iar camera zoom are 8X în loc de 5x. Pe parte video Apple crește nivelul oferind filmare în format ProRes RAW care nici unele camere mirrorless profesionale nu pot face asta. Mai adaugă și Genlock sau Timecode pentru sincronizare video / audio demnă de producții video serioase.

care nici unele camere mirrorless profesionale nu pot face asta. Mai adaugă și sau pentru sincronizare video / audio demnă de producții video serioase. Include și un nou mod Dual Capture care îți permite să fotografiezi sau filmezi simultan cu camera frontală și camera principală.

care îți permite să fotografiezi sau filmezi simultan cu camera frontală și camera principală. Încărcare wireless MagSafe 25W .

. Autonomie promisă de 39h de rulare material video.

Prețul de pornire în SUA este de 1099$. În România de la 6129 Lei.

Toate telefoanele pornesc de la 256 GB! Asta e nouă. Îți mai amintești când telefoanele veneau cu 8-16GB?

Precomandă iPhone 17 în România?

Precomenzile încep de această vineri! Să vedem și magazinele din România cu ce oferte vin. Voi adăuga link-urile imediat ce apar informați.

Odată cu noua generație Apple a lansat și o serie de carcase cu design și funcționalități diferite care sunt cel puțin interesante ca materiale.

*Bineînțeles că evenimentul a fost filmat cu iPhone 17 Pro și pe lângă asta a fost filmat și noaptea pentru a scoate în evidență capacitatea camerei foto / video principale de a genera conținut foto sau video de calitate chiar și în condiții mai grele de lumină.