netSIM.ro – eSIM-uri pentru călătorii fără bătăi de cap

În fiecare călătorie pe care am făcut-o anul acesta, inclusiv în Statele Unite, am trecut prin același proces: cum mă conectez rapid la internet și telefonie mobilă, fără să stau să instalez cartele fizic în telefon și fără configurații complicate?

Am dat peste fel și fel de servicii care mai de care mai îmbârligate în instalare, ori cu limitări tehnice sau de instalare. netSIM – un serviciu românesc strânge la un loc servicii eSIM din toată lumea și ți le pune într-o ofertă clară, cu prețuri în funcție de preferințele tale și țările și regiunile unde vrei să călătorești.

Sunt peste 190 de țări disponibile pe website și mă îndoiesc că nu vei găsi țara în care călătorești.

Cum funcționează un eSIM și de ce e atât de simplu?

Pentru cei care nu știu sau nu au mai folosit, un eSIM este un SIM virtual / digital care se instalează precum un profil în telefon. Pe telefoanele compatibile practic vei avea în ecran două conexiuni mobile după instalare și poți instala chiar mai multe profile dacă este nevoie însă numai două SIM-uri pot fi active simultan.

Așa funcționează și netSIM:

primești un cod QR pe sms și email

dacă folosești iPhone + Safari instalarea se face printr-un singur click. Dacă ești pe Android preferabil este să accesezi pe computer email-ul și să scanezi codul QR cu telefonul (ori dacă suportă telefonul tău să-l scanezi din ecran)

eSIM-ul se activează imediat

urmărești pașii din ecran privind numele profilului cartelei SIM sau dacă devine SIM prioritar

Telefonul tău rămâne cu numărul obișnuit activ. Vei avea un profil secundar de conexiune mobilă. Este foarte comod comparativ cu a căuta prin aeroport / gară / oraș buticuri pentru cartele SIM fizice și apoi să scoți husa, folosești cheia de scos sertarul unde pui SIM-ul, să ai grijă să nu introduci cu praf acel sertar, pui husa la loc, apoi de regulă mai sunt pași de urmat la activare.

Ce diferențiază netSIM.ro față de alte servicii?

Transparența

Toate detaliile sunt la vedere: țara, planul, valabilitatea, operatorul care va furniza efectiv internetul, tipul de rețea disponibil, vitezele probabile, limite de consum.

Pentru mine asta e important. Dacă știu că într-o țară un operator are acoperire mai bună decât altul știu la ce să mă aștept mai bine. netSIM îți spune din start ce operator vei folosi, așa că iei o decizie informată.

Simplitate

Toți pașii s-au făcut foarte simplu și intuitiv cu informații utile în fiecare moment. Ai inclusiv o pagină în care verifici dacă telefonul tău este compatibil cu eSIM: https://netsim.ro/telefoane-compatibile-esim/

Dacă nu ai mai folosit eSIM-uri până acum, site-ul te ghidează cu instrucțiunile sunt foarte clare, și pentru răspunsuri la alte întrebări ai și o zonă cu întrebări frecvente, locul unde mă duc de fiecare data când apelez la un nou serviciu.

Planuri flexibile și prețuri decente

Poți alege valabilitate de o zi, trei zile, cinci zile și alte perioade până la 30. Mai mult, poți selecta calitatea rețelei: Economic, Standard sau Premium.

Economic – bun dacă vrei strict internet ieftin, fără pretenții mari de viteză

– bun dacă vrei strict internet ieftin, fără pretenții mari de viteză Standard – varianta echilibrată, probabil cea mai potrivită pentru majoritatea

– varianta echilibrată, probabil cea mai potrivită pentru majoritatea Premium – cea mai bună acoperire și viteză, dacă ai nevoie de stabilitate maximă

Recomandările mele pentru călătorii

1. Cumpără eSIM-ul înainte să pleci din țară

Am pățit să aterizez în țări din afara spațiului Schengen și să nu am deloc acces la WiFi, nici măcar în aeroport. Dacă nu ai internet, nu poți instala eSIM-ul și intri într-o serie de frustrări. Te provoc să pleci fără o conexiune de date mobilă în Muntenegru :). WiFi -ul este ca și inexistent, când am aterizat era și final de program în aeroport, ia Internet de unde nu-i.

Dacă îl instalezi înainte să pleci, scapi de stres.

2. Alege din pachetele regionale

Dacă ai de gând să călătorești în mai multe țări dintr-o regiune și ai nevoie de acoperire în mai multe țări poți căuta în loc de țară: Global, Europa, Balcani, Asia, și probabil alte regiuni din lume apoi în pagină sunt afișate și țările incluse astfel încât să te asiguri că țările prin care treci este în pachet. Platforma oricum are sugestii de regiuni când ești pe una dintre țări.

3. Alege varianta Standard

E cel mai bun echilibru între preț și calitatea conexiunii. Nu e cu mult mai scump comparativ cu cel economic și vei avea condiții mai bune de utilizare.

4. Urmează cu atenție pașii de instalare

Sunt simpli, mai ales pe iPhone, dar merită să nu sari peste vreun pas esențial, dacă din orice motiv vrei să faci instalarea manual, fără scanare cod QR.

5. Dezactivează sincronizările inutile

Dacă vrei să economisești date, oprește upload-urile automate (cloud, backupuri, sincronizări să se facă doar pe WiFi nu pe date mobile). La fel și cu videoclipurile: încearcă să le consumi doar pe WiFi dacă nu vrei să epuizezi traficul rapid.

6. Nu dezinstala profilul eSIM!

Odată instalat să nu te gândești să-l dezinstalezi pentru că nu-l vei mai putea recupera. Pierzi banii, internetul, îți spun din experiență :). Este o limitare tehnică / comercială prezentă pe toate serviciile testate de mine.

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7. Fii la curent cu consumul de date

Platforma permite din pagina de instalare a profilului eSIM și verificarea volumului de date consumat deja, astfel încât să te asiguri că nu consumi prea repede sau mai nasol, să rămâi fără.

Dacă ți-a trezit curiozitatea, salvează website-ul în bookmarks pentru următoarea ta călătorie, sau cine știe pentru ce ocazie vei avea nevoie rapid de un nou SIM.