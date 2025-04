Review Dymo LetraTag 200B – aparat pentru printare etichete

Nu știu dacă ai fost în situația în care să nu îți mai amintești ce se află într-o cutie în care ai depozitat lucruri. Sau poate nu mai ții minte de când ai în congelator anumite mâncăruri. Indiferent de situație, atunci când vrei să mai organizezi lucrurile prin casă, un aparat de printat etichete poate fi o soluție elegantă la mai multe probleme frustrante din casă.

Avem în prim plan pentru un review Dymo LetraTag 200B. Un aparat printre cele mai ieftine de pe piață creat pentru utilizatori casnici sau orice utilizator care nu are prea multe cerințe din partea unui astfel de aparat și nu își dorește nici genul de aparat cu tastatură integrată.

Este portabil și precum multe aparate de printat etichete nu folosește cartușe și funcționează rapid și ușor.

Am oscilat între a lua un aparat cu tastatură integrată sau unul din acesta mai mic și conectare la telefon, dar am ales portabilitatea, plus am aflat din specificații că și aplicația se conectează rapid la aparat fără să ceară permisiunea de conectare la bluetooth la fiecare printare.

Să îți povestesc mai departe în detaliu cum funcționează, cât de util este și alte aspecte ce țin de utilizarea lui.

Specificații

Viteză de printare: 7mm/s

Tehnologie de printare: Printare Termică (deci fără cartușe sau cerneală)

Rezolutie print: 180 dpi

Conectivitate Bluetooth (nu cere reconectare la fiecare printare sau pornire a imprimantei)

Alimentare: cu 4x baterii AA

Dimensiuni si greutate: 120 x 120 x 45 mm si 440g

Specificații complete aici

Design

Dymo LetraTag 200B încape în palmă și pe lungime și pe înalțime. Are un design cum te-ai aștepta de la un printer de etichete de genul acesta dedicat utilizatorilor casnici: simplu, funcțional, cu 2 butoane.

Unul dintre butoane este cel albastru pentru activarea imprimantei. Al doilea buton este pe lateral pe colț și este defapt cuțitul cu care tai eticheta la finalul printării.

Pentru acces la baterii și rola de etichete se desface capacul trăgând de lateral. Se desface foarte ușor, iar înlocuirea rolei se face foarte ușor precum la o casetă audio din anii ’90.

Nu pot să spun același lucru despre baterii. În primul rând sunt surprins că are nevoie de 4 baterii de tip AA. Apoi scoaterea bateriilor din lăcașul lor este destul de dificilă pentru ca nu poți să le apuci, în special pe cele de la fund, pentru că două câte două subt așezate pe înălțime bateriile.

În reste totul este cât se poate de banal. Întreg aparatul este făcut din plastic. Capacul de deasupra este lucios și deja are 5-6 zgârieturi pe el din primele zile de utilizare.

Nu este foarte greu și îl poți lua cu tine oriunde ai nevoie să pui mai multe etichete.

O singură chestie pare că lipsește. Piciorușele de plastic de sub aparat meritau niște pad-uri de cauciuc pentru aderență. Pare că au si un loc special pentru așa ceva. Ar mai fi mers și redusă și dimensiunea imprimantei în opinia mea.

Utilizare

În primul rând Dymo LetraTag 200B nu este dedicat utilizării intense. Poți să faci etichete una după alta, însă să nu te aștepți să iasă etichetele instant. După ce apeși print durează în medie cam 3-5 secunde să printeze etichete de 2-3 cuvinte. Evident depinde de câte litere adaugi.

După ce se termină de printat o etichetă, epeși pe butonul lateral, care taie eticheta. Apoi dezlipești de pe spate hârtia de protecție și lipești eticheta unde dorești.

Dacă ai de printat mai multe în serie, poți să modifici eticheta inițială în aplicație în timp ce printează, apoi să și dai print imediat ce a terminat-o pe prima, deci din punctul meu de vedere îți faci treaba cu ea și merge chiar și pentru micile afaceri, pentru organizare în birou sau în atelier, etc.

Aplicația de iOS pentru acest model (are și de Android) se numește LT Connect (de la LetraTag). Are o interfață mega simplificată, așa cum trebuie, și cum îmi și place. Ai doar două secțiuni în interfață: Templates (modele predefinite de etichete) și My Labels (modele de etichete salvate de tine).

Etichetele le poți începe și complet de la zero. Nu durează decât 3-5 secunde să tastezi cuvântul sau cuvintele, apoi să mai modifici niște setări de font și să dai print.

Personalizarea este suficient de bună cel puțin pentru ce am testat eu și ce am nevoie în casă:

Ai posibilitatea de schimbare font, dimensiune font. Tradiționalele: bold , italic, subliniat , și alte stiluri cu font fără culoare (doar muchii), font cu umbră, orientare verticală, cuvânt tăiat.

schimbare font, dimensiune font. Tradiționalele: , italic, , cu font fără culoare (doar muchii), font cu umbră, orientare verticală, cuvânt tăiat. Poți scrie pe maximum 2 linii

Ai peste 100 de iconuri disponibile în aplicație

Poți adăuga chenar în jurul etichetei

Există și funcția de printare a datei de astăzi, ori altă zi într-un format predefinit: zi/luna/an cu despărțitoare variate și formate variate.

Deci pentru utilizare pot da aproape nota maximă. Desigur că am putea cere în plus o mulțime de opțiuni de personalizare, dar pentru prețul la care se vinde consider că oferă tot ce ai avea nevoie ca utilizator casnic sau mică firmă.

Nu-mi place

putea fi mai mic și mai rapid

Îmi place

ușor de utilizat împreună cu aplicația

cost mic pentru achiziție și consumabile

etichete variate disponibile: hârtie, plastic, de aplicat cu fierul de călcat pe textile

Este un produs obținut într-o bună parte din materiale reciclate

Concluzie

Dacă ești în căutarea unei imprimante pentru etichete auto-adezive, atunci recomand Dymo LetraTag 200B cu căldură. Vei putea printa etichete de plastic, hârtie, și cum spuneam mai sus și unele ce pot fi lipite de textile cu fierul de călcat. O rolă de hârtie compatibillă cu aparatul o găsesc la 13 lei la momentul publicării articolului și deci poți eticheta multe lucruri cu 4m de hârtie. Pe lângă asta, nu folosește consumabile cum este la imprimante tradiționale.

Viteza de printare nu este un punct forte, însă nici nu aștepți exagerat de mult după o etichetă cu 2-3 cuvinte pe ea, și poți lansa printarea una după alta dacă vrei să faci mai multe consecutiv fără să ceară reconectare aparatul. La fel și dacă repornești aparatul nu va cere reconectare prin Bluetooth. Mi-a plăcut foarte mult asta pentru că dacă cerea la fiecare repornire reconectare devenea frustrant de utilizat mai ales dacă ai nevoie să etichetezi des.

Dacă în schimb nu vrei să fii limitat de folosirea unui telefon pentru printarea etichetelor atunci merită să explorezi variantele cu tastatură integrată care sunt all-in-one printere de etichete portabile.

