A fost publicat update-ul pentru MacOS 12.0.1 Monterey

Astăzi a fost lansat update-ul pentru macOS Monterey, cea mai nouă versiune a sistemului de operare de la Apple. Descărcarea cere 12 Gb spațiu de memorie cel puțin plus încă ceva spațiu pentru instalarea propriu-zisă a sistemului de operare. Încă din vară știam cu toții după WWDC 2021 cam ce funcționalități au de gând să aducă pe noua versiune și am apucat chiar să testez până acum varianta beta pe care nu prea am întâlnit bug-uri. Recomand să îți faci un backup la date înainte să faceți update-ul mai ales dacă folosești pentru muncă computerul.

Pentru mine cele mai importante funcții macOS Monterey noi sunt:

Live Text : care îți va permite să selectezi texte în imagini și să le preiei.

: care îți va permite să selectezi texte în imagini și să le preiei. Îmbunătățirile din FaceTime care îți permit să vorbești cu orice persoană prin FaceTime fără să aibă nevoie de un cont Apple sau vreun device Apple, la care se mai adaugă anularea zgomotelor de fundal, focalizarea pe subiect, etc.

care îți permit să vorbești cu orice persoană prin FaceTime fără să aibă nevoie de un cont Apple sau vreun device Apple, la care se mai adaugă anularea zgomotelor de fundal, focalizarea pe subiect, etc. AirPlay pe Mac : practic de acum înainte vei putea să trimiți stream-ul din telefon direct pe ce computer Mac ai indiferent de ce versiune doar să aibă Monterey pe el.

: practic de acum înainte vei putea să trimiți stream-ul din telefon direct pe ce computer Mac ai indiferent de ce versiune doar să aibă Monterey pe el. Funcțiile noi din Notițe: care te ajută să colaborezi cu prieteni care folosesc un cont Apple. Veți putea scrie un text împreună în timp real. Fiecare utilizator va avea culoarea textului diferită. Au adăugat hashtag-uri. Vei fi notificat dacă anumite persoane au făcut modificări pe un articol comun.

Mai jos vei vedea extras exact textul pe care-l vei primi la update. Testează și tu cele mai noi funcții și lasă un comentariu cu cele care ți-au plăcut cel mai mult!

„macOS Monterey vă permite să vă conectați, să partajați și să creați ca niciodată până acum. Bucurați-vă de noile îmbunătățiri audio și video pentru FaceTime, inclusiv audio spațial și modul Portret. Sporiți-vă eficiența cu instrumente puternice pentru productivitate, precum modurile de concentrare, notițele rapide și grupurile de file din Safari. Lucrați în mod fluid de pe toate dispozitivele cu AirPlay pe Mac.

FaceTime Audio spațial face să pară că vocea provine din direcția vorbitorului de pe ecran în apelurile FaceTime de grup

Modul Izolare voce blochează zgomotele de fundal pentru a oferi claritate maximă vocii dvs.

Modul Spectru larg aduce în conversație toate sunetele din mediul înconjurător

Modul Portret focalizează asupra dvs. prin estomparea fundalului pe computerele Mac cu cip M1

Vizualizarea în grilă afișează persoanele în ferestre de aceeași dimensiune și evidențiază vorbitorul activ

Linkuri FaceTime pentru invitarea prietenilor la apeluri de pe dispozitive Apple, Android sau Windows Mesaje “Partajate cu dvs.” afișează conținutul partajat prin Mesaje în aplicațiile de pe Mac

Noua secțiune “Partajate cu dvs.” în aplicațiile Poze, Safari, Podcasturi și TV

Mai multe poze sunt afișate drept colaje sau teancuri în Mesaje Safari Grupurile de file vă ajută să salvați, organizați și sincronizați filele pe toate dispozitivele

Împiedicarea inteligentă a urmăririi ascunde adresa dvs. IP față de urmăritori

Opțiunea de a folosi o bară de file compactă vă permite să vedeți pe ecran mai mult dintr-o pagină web Concentrare Concentrarea vă permite să filtrați automat notificările în funcție de activitatea curentă

Opțiuni de personalizare a unui mod de concentrare pentru activități precum muncă, jocuri, lectură ș.a.m.d.

Modurile de concentrare funcționează pe toate dispozitivele Apple

Statusul vă informează contactele că ignorați notificările Notiță rapidă și Notițe Funcționalitatea Notiță rapidă vă permite să luați notițe din orice aplicație sau site web, pe care să le revedeți ulterior cu ușurință

Tagurile vă ajută să categorisiți rapid notițele în funcție de subiect și să le faceți mai ușor de găsit

Mențiunile vă permit să îi notificați pe ceilalți participanți despre actualizările importante din notițele partajate

Modul de vizualizare Activitate indică cine a făcut modificări recente într-o notiță partajată AirPlay pe Mac Funcționalitatea AirPlay pe Mac vă permite să partajați conținut de pe iPhone sau iPad direct pe Mac

Compatibilitatea difuzoarelor cu AirPlay permite redarea muzicii prin intermediul sistemului de sunet al Mac-ului Text live Funcționalitatea Text live vă permite să interacționați cu textul din pozele aflate oriunde în sistem

Posibilitatea de a copia, traduce și căuta referințe pentru textul care apare în poze Scurtături Noua aplicație vă ajută să automatizați sarcinile cotidiene, pentru a le îndeplini mai rapid

Galerie cu scurtături predefinite pe care le puteți adăuga și executa în tot sistemul

Editorul de scurtături vă ajută să proiectați scurtături personalizate pentru fluxuri de lucru specifice

Posibilitate de convertire automată a fluxurilor de lucru Automator în scurtături Hărți Glob 3D interactiv cu detalii îmbunătățite pentru munți, oceane și multe altele pe computerele Mac cu cip M1

Hărțile detaliate ale orașelor afișează altitudinea, copacii, clădirile, obiectivele și multe altele pe computerele Mac cu cip M1 Intimitate Protecția intimității Mail împiedică expeditorii să vă urmărească activitatea din aplicația Mail

Indicator de înregistrare în centrul de control pentru aplicațiile care accesează microfonul iCloud+ Transmisia privată iCloud (beta) împiedică companiile să creeze un profil detaliat al activității dvs. de navigare

Mascarea e-mailului creează adrese de e-mail unice, aleatorii, care redirecționează corespondența în cutia dvs. poștală

Ce crezi despre noua versiune de macOS?