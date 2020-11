Cât de rapide sunt MacBook și Mac Mini cu Apple M1?

Nu știu tu, dar eu am așteptat cu mare interes primele impresii despre cât de rapid, cât de eficient, funcționează noile computere cu procesorul Apple M1, așa că începând cu 17 noiembrie am început să caut articole / youtuberi care au avut pe mână o unitate de test și am extras câteva rezultate sau impresii privind experiența utilizării unui astfel de computer.

Pe scurt vă spun de pe acum că lucrurile stau bine spre foarte bine!

Pentru cei care nu au citit știrile din tehnologie din ultimul timp aflați că Apple a început migrarea către procesoare Apple pe (arhitectura ARM) de la procesoare Intel (pe arhitectura x86). Primul procesor Apple M1 a fost lansat pe 3 noi produse: Mac Mini, MacBook Air și MacBook Pro în 2 versiuni cu 8 și 16 GB RAM. Toate produsele folosesc numai două porturi USB-C (limitare fie de sistem, fie au limitat ei pentru că vor lansa anul următor și versiunile pentru profesioniști).

Apple M1 este ca un procesor de iPhone / iPad. Este un SoC (System on a Chip) care include mai multe componente care în mod normal le găseai pe o placă de bază. Include: procesorul de calcul (CPU), procesorul grafic (GPU), memoria RAM, și procesorul neuronal care te va ajuta mult în aplicațiile care folosesc inteligență artificială.

Cât de rapid este procesorul Apple M1?

Foarte rapid! Apple a livrat conform prezentării și așteptărilor din punctul meu de vedere. Dar trebuie menționate câteva lucruri:

În special aplicațiile optimizate pentru Apple M1 și MacOS Big Sur au obținut performanțe fantastice. Se confirmă că procesoarele sunt mai eficiente de 2-3 ori decât procesoarele Intel pe care le foloseau și le vor mai folosi în paralel o perioadă de 1-2 ani. Aplicațiile neoptimizate rulează în general mai bine decât pe procesoarele Intel x86 care sunt emulate de Rosetta 2. Dar Chrome de exemplu am înțeles că merge foarte prost. Google trebuie să vină cu un update dacă ai de gând să utilizezi browserul lor.

Suite Adobe Creative Cloud însă funcționează mai bine emulat pe procesorul Apple decât pe sistemele Intel.

Cum se compară între ele?

MacBook Air – Este aproape la fel de rapid precum MacBook Pro cu M1. Sunt ceva limitări cauzate de lipsa unui cooler pe procesor, dar tot vei putea face editare materiale video 4K lejer, poate încărca materiale foarte grele 10-bit, și chiar dacă vor fi codecuri mai greu de procesat vei avea întotdeauna varianta utilizării opțiunii de optimizare a materialelor video, care nu durează mult.

MacBook Pro și Mac Mini – se află la același nivel de performanță.

Cum se compară cu procesoarele Intel?

Rezultatele GeekBench sunt primele la care se uită utilizatorii așa că hai să arătăm și niște cifre legate de teste sintetice. Pe mine personal mă interesează mai mult cum merge în anumite aplicații și cât de repede termină un task mai mult decât scorurile din aplicații care pot să nu corespundă cu realitatea.

Deci Apple M1 este mai rapid decât un MacBook Pro (16-inch 2019) – cu Intel Core i9-9980HK @ 2.4 GHz (8 nuclee) conform rezultatelor. Din anumite teste pe encodare video însă nu este chiar așa. Encodează mai rapid versiunea de MacBook Pro cu Core i9 în timp ce în anumite teste MacBook Pro cu Apple M1 îl întrece. Deci totul se rezumă și la task-ul pe care i-l dai și ce aplicație folosește, dar în general rulează bine conform testelor de până acum.

Intel a căzut cu 10$ la bursă unde este listat la NASDAQ înainte de lansarea Apple M1, dar sigur mișcarea este corelată.

Autonomia MacBook-urilor cu Apple M1

Și în acest caz Apple a livrat conform așteptărilor și tot cu câteva mențiuni. Dacă utilizezi aplicațiile optimizate și în condițiile specificate de Apple atunci laptopul reușește să ajungă la cele 18h, poate 1-2 h mai puțin datorită câtorva variabile diferite de mediul lor de test din laborator.

Dacă în schimb încerci aplicații neoptimizate, jocuri neoptimizate, poți obține jumătate din autonomie sau chiar sub 50% din autonomia din specificații.

Faptul că au reușit să dubleze autonomia utilizând un procesor mult mai eficient în timp ce bateria utilizată este aceeași ca și pe versiunile cu procesoare Intel este fenomenal și merită toate aplauzele.

Prețuri MacBook și Mac Mini cu Apple M1 în România!

Deocamdată nu există informații clare despre prețurile la care se vor vinde în România noile produse MacBook și Mac Mini în România, dar dacă ne uităm la istoria recentă aflăm că prețurile sunt ceva mai mari față de alte țări.

Important este că prețurile acestor noi modele sunt la fel precum cele anterioare, deși Mac Mini a fost anunțat cu 100$ mai ieftin decât varianta cu procesor Intel anterioară. Deci ar trebui să vedem prețuri cel puțin similare precum cele ale modelelor anterioare.

Urmărește comercianții pentru când apar noile computere la vânzare: eMAG, Altex, iStyle.

Este recomandat pentru profesioniști?

Dacă lucrezi la modul profesionist pe un Mac cel mai bine ar fi să mai aștepți până toți producătorii de software pe care-i folosești aduc o versiune optimizată pentru Apple M1 și MacOS Big Sur. Sunt porturi mai puține, nu poți conecta un procesor grafic extern (eGPU).

Dacă în schimb faci lucruri banale: web browsing, creare prezentări, scris texte, folosești aplicații de calcul tabelar, faci editare simplă în iMovie, și în general folosești aplicațiile de bază MacOS atunci recomand să cumperi unul, dar mai ales dacă folosești un Mac mai vechi de 1 An.

Surse: