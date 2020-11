Despre procesorul Apple M1!

Apple a pornit o nouă revoluție așa cum obișnuiește odată la o perioada mai mare de ani. De data aceasta în industria de computere în urma lansării de ieri a propriului procesor construit pe arhitectura ARM. Așa cum au promis la evenimentul din vară pentru developeri WWDC 2020, au inițiat tranziția către procesoare construite de ei.

Procesorul Apple M1 a fost anunțat și primele produse pe care va fi disponibile începând de astăzi sunt: MacBook Air, MacBook Pro 13” și Mac Mini.

De ce este o revoluție pentru industria de computere?

În primul rând pentru că Intel nu o duce prea bine în ultima perioadă. AMD îi domină pe procesoarele Desktop, nu știu pe cele de laptop, dar viitorul Intel este nesigur dacă nu vine în 2021 cu procesoare mult mai eficiente decât a reușit până acum să aducă.

Numărul de nuclee, consum vs putere vs căldură emisă rămân momentan pietrele de moară pentru Intel. Vor trebui să vină cu performanță mai bună pe multi-core, apoi pe performanță vs consum și căldură pentru a reveni pe linia de plutire.

Tot pe același subiect: Apple a avut mari bătăi de cap cu procesoarele Intel, care odată cu performanța generau foarte multă căldură și Apple deși avea opțiunea de a integra coolere și sisteme de răcire tradiționale cu radiator nu dorea să genereze zgomot prea mare în timpul utilizării intense.

Au ținut și vor ține în continuare la întreaga experiență de utilizare altfel probabil îl făceau gros și îi puneau două turbine de avion de linie și mențineau o temperatură mică a procesorului fără probleme.

Al doilea motiv pentru care această schimbare este revoluționară este că lucrurile la nivel de dezvoltare aplicații pentru produse Apple se vor simplifica. Vei dezvolta o singură aplicație pentru iPhone, iPad și Mac OS pentru că toate aplicațiile vor putea rula pe același tip de procesor singura diferență dintre dispozitive va fi adaptarea la touchscreen sau interfețe de dimensiuni diferite controlate cu touchpad / mouse și tastatură.

Acest lucru nu este nou. Microsoft și Google au mai încercat să facă același lucru în trecut, cred că încă se chinuie să facă acest proces mai simplu și nu au reușit să ofere o experiență foarte bună dezvoltatorilor de aplicații. Să sperăm că Apple a învățat din greșelile lor.

Al treilea motiv este simplul fapt că un procesor construit de Apple și pentru computerele lor înseamnă un nou nivel de optimizare. Dacă până acum se ocupau de design produs, de software, de felul în care un produs este asamblat, de alegerea componentelor care formau întregul produs (plus alte o mulțime de lucruri), acum vor gândi și felul în care procesorul este construit și felul în care funcționează de-a întregul cu sistemul.

CPU-ul,RAM-ul, GPU-ul și controller-ul lor fiind toate într-un singur microcip vor funcționa mult mai rapid pentru că sunt atât de apropiate unul față de altul comparativ cu RAM-ul care stă separat pe o placă de bază pe un sistem tradițional. Va funcționa și cu energie mai puțină și va emite mai puțină căldură.

Ei au experiența dezvoltării procesoarelor ARM pentru iPhone și iPad așadar mă aștept ca aceste produse nou lansate cu Apple M1 să fie totuși bine realizate. Semnul mare de întrebare va rămâne cât de bine funcționează pe aceste sisteme aplicațiile standard Mac OS care mergeau pe procesoare Intel x86.

Acestea fiind spuse celelalte companii vor trebui și ele să vină cu propriile soluții integrate, altfel nivelul de performanță și eficiență nu va mai avea comparație în zona computerelor cu procesoare x86.

Specificații Apple M1

Este construit pe procesul de fabricație de 5nm. Practic tranzistorii integrați în microprocesor sunt mai mici. Procesul de fabricație tranzistori se îmbunătățește de la un an la altul. Poate ați sesizat că pe Desktop încă există procesoare construite pe tehnologia de 14nm. Ei bine cu cât tranzistorii sunt mai mici cu atât puterea de procesare crește (în teorie cel puțin), temperatura la care rulează scade și necesarul de energie electrică scade și el.

SoC-ul (system on a chip) dezvoltat de Apple integrează:

CPU: 4 nuclee pentru performanță și 4 nuclee pentru procese mai puțin

GPU: va folosi tot 8 nuclee

16 nuclee neuronale (pentru procese de machine learning)

Memoria RAM (DRAM) este integrată tot în SoC – 8GB sau 16GB momentan

Avantajul de a avea memoria atât de aproape de CPU și GPU le-a permis celor de la Apple să construiască un sistem care accesează informația direct din memoria RAM fără să o mai copieze în memorii cache. Proces care scurtează mult viteza de răspuns.

Din prima poți să te gândești că dacă ai nevoie în treaba de zi cu zi de peste 16GB RAM atunci această primă versiune de SoC s-ar putea să nu fie o soluție prea bună pentru tine.

Apple a lăudat în prezentare procesorul Apple M1 ca fiind de 3.5 ori mai rapid comparativ cu același sistem cu procesor Intel. În site-ul lor am scotocit după ceva informații mai concrete și am găsit o steluță care mă ducea la ceva informații privind sistemele comparate de ei.

Au comparat un MacBook Air cu Apple M1 și GPU cu 8 nuclee cu un MacBook Air cu procesor Intel Core i7 1.2GHz. Ambele configurate cu 16GB RAM și 2TB SSD. Testele făcute de ai au fost pe Final Cut Pro 10.5 care au fost puse sa transcodeze ceva material 4K ProRes.

Ce produse au lansat cu Apple M1?

MacBook Air

Probabil cel mai îndrăgit produs al lor din seria de Mac-uri, asta este impresia mea cel puțin. Este super portabil și totuși poți face treabă serioasă cu el iar puterea de procesare nu reprezintă un impediment cum ar fi pe același procesor care ar rula Windows 10.

Ba chiar în prezentare acest ultrabook îl lăudau că poate rula simultan două stream-uri de material video 6K în formatul lor proprietar ProRes.

De regulă Apple livrează conform așteptărilor setate în prezentările pe care le fac.

Lucruri importante depspre MacBook Air M1:

ecran retina, P3, de 13.3‑inch, 2560 x 1600 px

nu va avea ventilator (pentru că nu mai este necesar)

autonomie de maximum 18h de rulare video (creștere de 6h), sau 15h web browsing

spațiu de stocare de maximum 2TB SSD (mai rapid X2 pentru că și această memorie va profita de avantajul tehnologic al procesorului)

2x porturi Thunderbolt

Conexiune WiFi 6

RAM: 8 / 16 GB

Memorie internă 256 GB – 2 TB

Preț de la 999$

MacBook Pro 13”

Laptopul cel mai achiziționat de utilizatorii care chiar vor să facă treabă pe laptop. Editare video / foto, compilare aplicații, grafică 3D, etc.

Aceleași specificații ca și la MacBook Air dar cu următoarele excepții:

are cooler :)

are touchbar :)

ecranul cu 100 nits mai luminos 400 > 500

+ 200grame

autonomie mai mare: 17h web browsing sau 20h de văzut filme

preț de la 1299$

Mac Mini

Micul gigant este și el upgradat în familia Apple M1 și sunt tare curios cum va funcționa. Evident daca Air și Pro include același microcip toate aceste sisteme ar trebui să funcționeze la fel. Așteptăm review-urile.

Diferențe pe configurație:

Același CPU, GPU, RAM și memorie internă deoarece este un singur model configurabil la memoria RAM 8 / 16 GB.

Nu are decât Gigabit LAN, deși pe configurațiile Intel poți alege 10 Gigabit LAN care îți permitea să folosești mai multe Mac Mini pentru transfer ultra rapid de date. Unii foloseau acele sisteme pentru randare mai rapidă sincron sau alte aplicații unde conexiunea LAN foarte rapidă este esențială.

Are x2 Thunderbolt / USB 4 , x2 USB-A, 1x HDMI 2.0, 1x LAN Gigabit și 1x port audio.

Preț ce pornește de la 699$

Recomand acum achiziția unui produs cu Apple M1?

Personal nu m-aș arunca să cumpăr imediat produsul până nu apar primele review-uri pentru cele de mai sus. Dacă este atât de bine optimizat precum promit ei atunci lucrurile vor lua o direcție și mai bună pentru Apple.

Prețul produselor a rămas la fel precum la lansarea anterioară pe când foloseau procesoare Intel și asta înseamnă că reușesc să și economisească bani, dar poate însemna și că nu vor să ceară bani mai mulți pentru ceva încă netestat și de clienți. Vor să vadă și feedback-ul vostru, unde apar probleme și cum le pot finisa și mai mult.

Abia aștept primele review-uri după 17.11.2020 când au spus că încep livrările. Unii jurnaliști din SUA / Canada posibil să le primească mai repede.

La fel cum au menționat în vară tranziția va dura 2 ani aproximativ și vor vinde în paralel produse și cu procesoare Intel și cu procesoarele Apple.

Află când vor fi disponibile în România tot de aici!