Se apropie DevTalks Cluj-Napoca!

Poate știi despre DevTalks din anii anteriori însă pentru cei mai noi pe aici evenimentul este dedicat developerilor și pasionaților de tehnologie și strânge la un loc o mulțime de oameni și companii din industrie. Prima ediție va avea la Cluj-Napoca pe 16 mai 2019 la Cluj Innovation Park, CREIC, urmând să se organizeze și în București o următoare ediție.

DevTalks este un eveniment de tradiție pentru comunitatea IT din Cluj-Napoca, prima ediție fiind organizată în anul 2015. Obiectivul evenimentului este de a contribui la dezvoltarea unei comunității IT în România și dezvoltarea industriei pe plan local.

DevTalks s-a remarcat atât prin temele tehnice abordate de către specialiști de renume din domeniu, cât și prin zonele dedicate companiilor și startup-urilor, testării celor mai noi gadget-uri și interacțiunii dintre participanți.

Ultimele 4 ediții DevTalks au adus împreună peste 2 500 de developeri, antreprenori, investitori și companii din industrie ghidați de același scop comun – participarea la un eveniment dedicat pasionaților de IT și dezvoltarea unei comunități puternice.

„Din feedback-ul primit de la participanți, în topul motivelor pentru care aceștia vin la DevTalks se află elementele de noutate organizate în jurul agendei tehnice care le oferă posibilitatea de a fi la curent cu ultimele tendințe și noutăți din domeniul IT. În plus, identificarea unor resurse cheie care le sunt utile în dezvoltarea profesională, dar și oportunitatea de a afla mai multe noutăți de la speakerii locali și internaționali, alături de interacțiunea cu o comunitate puternică pasionată de tehnologie sunt câteva dintre experiențele definitiorii pentru participanții la DevTalks”.

Andreea Balaci, Project Manager DevTalks România

Pe 16 mai, la Cluj Innovation Park (CREIC), DevTalks marchează ediția aniversară cu numărul 5 unde sunt așteptați peste 1500 de participanți care împărtășesc o pasiune comună, industria IT. Scenele de anul acesta vor aduce în prim plan noi prezentări și subiecte de discuție despre cele mai actuale tehnologii și trenduri din industria IT. Cele 7 conferințe pregătite pentru această ediție sunt Emerging Tech, DevOps, Web & Mobile, Datafication, Java, Automotive și Product Management. În plus, la eveniment sunt așteptați peste 60 de speakeri atât din România, cât și din Europa.

Mai multe detalii și informații despre accesul la eveniment pot fi accesate pe www.devtalks.ro/cluj/