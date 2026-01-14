Apple lansează Creator Studio – un abonament lunar pentru un pachet de aplicații creative!

Se pare că inevitabilul s-a întâmplat și Apple lansează un abonament care include toate aplicații disponibile din partea companiei pentru activități creative pe computer. Apple Creator Studio este noua suită de aplicații Apple, care include aplicațiile Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, MainStage, Compressor, Motion, Keynote, Pages, Numbers, Freeform.

Ce include nou pachetul de aplicații Apple Creator Studio?

Pixelmator Pro probabil este cea mai mare și nouă adiție după achiziția din ultima perioadă făcută de Apple. Este o aplicație de editare și manipulare foto cu layere, care poate fi utilă pentru mai multe tipuri de editori grafici. Nu este menționat însă și Photomator care era dedicat pe editare foto strict dar nu foarte complexă aplicația și care nu se știe daca va fi scoasă din uz ori poate anumite tehnologii din ea vor fi integrate în aplicații precum Photos din ecosistemul Apple.

Funcții AI! Toate aplicațiile au și funcțonalități nou adăugate care au componente AI prin ele presărate. Adică Numbers, Keynote, Pages au și ele funcții noi precum crearea automată de formule de calcul tabelar, sau crearea unui nou stil estetic rapid.

Final Cut Pro varianta de iPad va primi transcrierea cuvintelor automat și setarea lor pe subtitrări, dar vei mai putea și merge la secunda unde se spune un anumit lucru, ori apare un anumit personaj / obiect în cadru. Există și o nouă funcție care îți permite tăierea montajului pe ritmul unei melodii.

Montage Maker îți va genera automat montaje pe baza unor clipuri selectate în browserul de materiale video și va fi capabil și să recentreze subiectul și să adapteze materialele video în funcție de formatul proiectului dacă se dorește vertical sau panoramic.

Logic Pro vine și el cu două funcții noi ce țin de AI și poartă numele de Synt Player și Chord ID, care îți vor permite să converteși orice înregistrare audio vocală sau nu într-un ritm muzical bazat pe corzi. Apple adaugă aici și un pachet extins de sunete disponibile pentru a crea muzică.

Apple promite și un hub pentru utilizatorii abonamentului care va avea conținut premium și funcții noi. Nu este clar ce semnifică acestea, dar mă duce cu gândul la template-uri și efecte sau fonturi pentru editarea video pe Final Cut Pro, sau template-uri pentru prezentări în Keynotes, precum și funcții care vor fi utile mai mult pe iPad decât pe Mac-uri.

Abonamentul va putea fi împărtășit cu până la 6 membri în iCloud Family și asta poate reduce costurile și mai mult comparativ cu achiziția separată a licențelor aplicațiilor incluse.

Ce se va întâmpla cu aplicațiile actuale?

Utilizatorii care și-au achiziționat licențe separate pentru Final Cut Pro sau Logic Pro, aplicațiile cele mai complexe din pachet, vor putea să le folosească în continuare ca și până acum, cu mențiunea că nu se știe 100% clar câte dintre funcțiile dezvoltate de Apple vor primi / poate le vor primi dar cu întârziere, ori poate este o discuție despre servicii legate de serverele Apple care au și ele un cost.

Doar se menționează că suita de aplicații va oferi și conținut premium și funcții premium pentru utilizatorii abonamentului Creator Studio.

Cât va costa Apple Creator Studio?

Are un preț standard de 12.99$ / lună sau 129$ / an, dar utilizatorii noi de iPad și Mac vor primi 3 luni de încercare a pachetului Apple Creator Studio. Mai există și un pachet dedicat studenților și profesorilor care pot demonstra că sunt în sistemul educațional disponibil la 2.99$ / lună sau 29.99 $ / an.

Când va deveni disponibil Apple Creator Studio?

Vei putea din 28 ianuarie să folosești pachetul lor de aplicații.

Ce știm cu siguranță din toată vestea aceasta este că Adobe cu pachetul Creative Suite, are un competitor care deși nu se află încă la același nivel de ofertă software cu Adobe tot va mai prelua o parte din business-ul lor, în special poate acolo unde utilizatorii caută simplitate și viteză de lucru fără mari bătăi de cap.

Adobe îți reamintesc că nu trece printr-o perioadă deloc bună deoarece multe persoane din zona de video editare și design grafic de interfață au migrat pe soluții alternative fie mai ieftine, fie mai bune, în luarea deciziei cântărind mult și costul destul de mare al abonamentelor.

Merită Apple Creator Studio ca alternativă la Adobe Creative Suite?

Momentan nu am toate detaliile cu tot ce va cuprinde pachetul însă chiar și așa putem spune că Adobe este cu mult în față la numărul de funcții disponibile în aplicațiile lor de editare foto, video și poate pe producție muzicală ar fi Apple câștigător cu Logic Pro, cel mai bine testezi o lună ambele soluții dacă nu cunoști deja aplicațiile incluse în pachet.

Suita Apple de aplicații va avea avantajul funcționării line împreună cu computerele sau tabletele Apple și cel mai probabil începătorii în editare video, foto și producție muzicală vor alege suita Apple, iar cei care folosesc de mult Adobe Creative Suite ori vor merge spre alte aplicații profesionale ori vor rămâne cu Adobe.