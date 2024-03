Review QNAP TVS-H674T – NAS cu conexiune Thunderbolt 4

De data aceasta public un review mai special la un Network Attached Storage (NAS – prescurtat) cu modelul TVS-H674T de la QNAP, unul din liderii industriei pentru astfel dispozitive care în fond sunt ca niște mici servere care pot fi administrate fără cunoștințe avansate de configurare servere. Poți citi aici puțin mai detaliat despre ce este un NAS.

QNAP a venit cu propunerea să testez acest model care este dedicat în special persoanelor sau firmelor care au nevoie de un loc în care să stocheze multe date într-un mod mai sigur decât dacă ar folosi doar niște hard-disk-uri externe.

În acest grup de utilizatori pot fi fotografi, videografi, creatori de conținut, dar lista este mult mai mare și include și dezvoltatori de aplicații pentru că vei vedea mai departe în articol este un sistem foarte versatil care îți poate rezolva o mulțime de probleme privind: stocarea datelor, accesul datelor de la distanță, accesul datelor în rețeaua locală la viteză foarte mare astfel încât să poți edita materiale video direct din memoria NAS-ului, vei putea face streaming la materiale video, vei putea încărca date de oriunde ai acces la Internet.

Sistemul mai poate fi considerat un sistem de cloud personal sau al companiei și mult mai mult de atât, dar vei citi în cele ce urmează mai multe despre ce poate mașinăria.

Specificații QNAP TVS-h674T-i5-32G

CPU: Intel® Core™ i5-12400 6-core/12-thread, max 4.4 GHz

Intel® Core™ i5-12400 6-core/12-thread, max 4.4 GHz GPU: Intel® UHD Graphics 730

Intel® UHD Graphics 730 Sistem de operare: QTS 5.1.3

QTS 5.1.3 RAM: 32 GB SODIMM DDR4 (2 x 16 GB) – 64GB Max.

32 GB SODIMM DDR4 (2 x 16 GB) – 64GB Max. Sloturi HDD: 6 x 3.5″ / 2.5″ SATA 6Gb/s, 3Gb/s – permit maximum 110 TB de capacitate formatată de stocare, dar cu extindere prin JBOD poți ajunge la 352 TB de stocare.

6 x 3.5″ / 2.5″ SATA 6Gb/s, 3Gb/s – permit maximum 110 TB de capacitate formatată de stocare, dar cu extindere prin JBOD poți ajunge la 352 TB de stocare. Sloturi M2: 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots cu suport pentru Caching date accesate frecvent

2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots cu suport pentru Caching date accesate frecvent Configurare RAID: JBOD, Single, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50

JBOD, Single, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 Sloturi PCIe: Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 4 *Acesta este ocupat de o placă care oferă conectivitate la cele 2x porturi Thunderbolt 4

Conectivitate: 2 x Porturi Thunderbolt 4 (50Gbps) 2 x Porturi 2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M), dar poți instala de 25Gbps dacă dorești printr-o placă de extensie PCIe Wake on LAN (WOL) Jumbo Frame 1 x Port USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Type-C 2 x Porturi USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Type-A 1 x Ieșire HDMI 1.4b (max. 4096 x 2160 @ 30Hz)

Sistem de fisiere: Intern: EXT4 si Input: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, sistem de criptare AES-NI

Intern: EXT4 si Input: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, sistem de criptare AES-NI Consum de energie : 39W în Sleep Mode harddisk-uri și 79W cu toate bay-urile ocupate.

: 39W în Sleep Mode harddisk-uri și 79W cu toate bay-urile ocupate. Dimensiuni: 180.2 × 264.3 × 279.6 mm

180.2 × 264.3 × 279.6 mm Greutate fără HDD-uri: 6.36 kg

6.36 kg Verifică prețul fără HDD-uri

Unobixing NAS QNAP TVS-h674T-i5-32G

Livrarea NAS-ului se face în două cutii, iar în interior este protejat de bureți groși care pot amortiza șocuri puternice. În interior pe lângă aparat se mai află un cablu LAN care suportă o conexiune 2.5 Gbps, un cablu de alimentare la curent, 32x șuruburi pentru prindere harddisk-uri de 3.5″ în suport și 24x șuruburi pentru cele de 2.5″, dar se pot instala fără șuruburi cu niște clips-uri de plastic, și 2x radiatoare pentru memorii de stocare M2.

Design

NAS-ul QNAP TVS-H674T nu este foarte mare. Gândeștete ca are volumul unui computer mini puțin mai mare. Sau un PC mid-tower mai mic. Are un design oarecum clasic de PC cu o carcasă neagră din metal și plastic cu câteva excepții care mi-au plăcut.

În față vei vedea cele 6 bay-uri în care vei introduce harddisk-uri de 3.5″ sau de 2.5″ în funcție de buget și nevoile de stocare. Vei vedea puțin mai departe cum. Bay-urile pot fi blocate în slot cu o cheiță livrată în pachet. În partea de sus vei putea vedea sub forma unor lumini LED statusul conexiunilor LAN, Internet, HDD-urile și memoriile M2. Harddisk-urile și ele vor avea led-uri verzi fiecare deasupra unui bay. Atunci când hardisk-urile citesc / scriu date led-urile vor clipi.

Pe partea din față vei mai găsi poate diferit de NAS-urile mai mici un afișaj digital monocromatic care îți poate furniza rapid niște informații privind poate conexiunea activă, adresa IP, și câteva setări ce pot fi făcute utilizând butoanele din dreapta afișajului.

Și ultimele elemente de pe partea frontală: butonul de pornire / oprire și un port USB 3.2 Gen 2 type A util pentru a transfera tot ce ai pe un mediu de stocare direct pe NAS pentru a nu te mai încurca în software. Doar conectezi un mediu de stocare și apeși butonul de lângă apoi va porni copierea integrală de pe spațiul de stocare pe NAS.

Dacă în schimb vei întoarce aparatul, vei găsi nu mai mult nici mai puțin de 4 ventilatoare. Dacă te întrebi de ce: pai în primul rând e înghesuială. Harddisk-urile stau la distanță mică unul față de altul și se încâlzesc funcționând, mai ales dacă este cald în încăperea în care funcționează. Apoi și plăcile PCI-e primesc un ventilator, dar și sursa de alimentare. Procesorul folosește un radiator, care va munci din greu când îi dai să transcodeze materiale video sau alte task-uri cu procesare mai intensivă.

Pentru instalarea memoriilor M2, sau unei noi plăci PCI-e sau astfel de activități trebuie să înlături carcasa. Nu ai acces altfel la ele. Dacă ai mai deschis un computer este același lucru.

Deci nu este ca design nici un NAS frumos cu o carcasă stilizată, dar nici nu este un dispozitiv care arată foarte tehnic. Este un design business, funcțional și nu cred că este nevoie de ceva mai mult pentru un astfel de sistem.

Performanțe

Cât de repede bootează? Eu am contorizat undeva la 2 minute să finalizeze de bootat ce servicii am instalat pe el. Și am cam instalat serviciile și aplicațiile de bază care te ajută cu lucrurile cele mai comune, precum indexarea fișierelor stocate pe NAS, indexarea imaginilor și scanarea fețelor și crearea de thumbnail-uri, un antivirus, un firewall, Plex Media Server, serviciul care facilitează accesarea interfeței printr-un link ușor de ținut minte și mai sunt câteva aplicații cu care poți face streaming pe TV, sau cu care administrezi resursele pe NAS. Nothing fancy, dar acesta este ritmul lui.

Ce stocare am folosit in teste? În configurația testată de mine am folosit 3 HDD-uri Seagate IronWolf Pro NAS 4TB, 7200rpm, 256MB cache, dedicate sistemelor NAS care sunt optimizate a rula constant 24/7 și sunt mai rezistente la vibrații comparativ cu serii mai ieftine care sunt utilizate pe desktop-uri. Le-am setat în modul RAID 5, astfel că datele sunt împărțite pe cele 3 HDD-uri și oferă redundanță. În cazul în care se defectează unul dintre harddisk-uri, voi putea să-l înlocuiesc pur și simplu chiar în timp ce este pornit, pentru că acest NAS suportă hotswap, și datele vor fi recuperate din celelalte 2.

Avantajul RAID 5 este că citirea datelor este mai rapidă comparativ cu a citi dintr-un singur harddisk pentru că citește din 3 locuri.

Iar pentru funcția de caching am folosit o memorie M2 512GB care a putut fi configurată pentru accesarea rapidă a datelor accesate frecvent din folderele desemnate pentru caching din NAS. Poți cu a doua memorie M2 să setezi NAS-ul să scrie rapid datele primite din exterior, ca apoi să le pună mai lent pe mediile de stocare de tip harddisk.

Viteze de transfer

QNAP TVS-h674T-i5-32G este o mașinărie puternică. Deși sistemul este dedicat în special stocării pe harddisk-uri de 3.5″ sau 2.5″ și vitezele de citire și scriere pot fi limitate destul de mult, felul în care configurezi NAS-ul la nivel hardware apoi și software te va ajuta să obții viteze suficient de mari încât să poți face editare video cu materiale 4K ProRes 422 HQ la 60fps.

Mai jos poți vedea captura din Disk Speed Test de la Blackmagic. Și cel mai mult am prins 600 MB/s la scriere și 1600 MB/s la citire de pe harddisk-uri. Vitezele sunt suficiente pentru editare video pentru cele mai multe cazuri atât timp cât nu editezi material video RAW de rezoluție peste 6K+, iar dacă optimizezi cât se poate de mult procesul atunci vei genera oricum fișiere proxy stocate local. Dar dacă vrei poți lucra direct de pe NAS fără să recomprimi fișierele video, mai ales dacă îți faci un flux prin care utilizezi memoria cache M2.

Pentru a obține viteze mai mari direct din mediile de stocare însă ai varianta să folosești memorii SSD în loc de harddisk-uri, care sunt mai costisitoare, dar nu se mai aud motoare și ai viteze mult mai mari de scriere. Unde va eșua NAS-ul să te ajute va fi la scrubbing (știi tu: când treci cu mouse-ul peste materialele video și se derulează rapid). Va merge scrubbing-ul însă nu ca atunci când lucrezi local de pe o memorie M2 care are viteze de citire și scriere de la 1700 MB/s în sus. Va depinde materialul utilizat și softul de editare.

Nu înseamnă că viteza de transfer nu poate să fie și de 100-150 MB/s în anumite condiții. A avut momente din acestea și de regulă performanța la scriere pe harddiskuri este mică când sunt scrise multe fișiere mici. Depinde pentru ce utilizezi NAS-ul.

Viteze de transfer mari poți obține nu doar cu portul Thunderbolt 4. Poți achiziționa o placă de rețea de 10Gbps sau 25Gbps, cabluri Cat 6 sau 7, un Switch care suportă local transfer cu viteză mare și poți lucra pe NAS aproape la fel precum o faci și pe cablul Thunderbolt 4 fără să mai stea lângă tine. Singura limitare este lungimea cablului LAN care nu poate fi mai mare de 50-100m dacă vrei viteză maximă în funcție de calitatea lui.

Pentru transferul prin LAN 2.5Gbps vei obține cam 100MB/s la scriere, dar dacă rețeaua ta va fi de 10Gbps atunci poți atinge 200-300 MB/s dacă transferi fișiere mari.

Temperatura la încărcare maximă a ajuns în timpul streaming + transfer de date și la 50 de grade pentru procesor. Momentan însă este rece în cameră. Sunt curios cum ar fi fost vara la o temperatură mai mare la interior. Procesorul are un radiator lat și mare, fără cooler pe el.

Cât de repede pornește streamingul audio sau video?

Din ce am experimentat local, aproape instant precum un serviciu de streaming muzică sau filme obișnuit. Probabil va fi instant dacă accesam prin LAN internetul pe TV sau pe difuzoarele smart (unde nu se poate), dar limitarea nu este la NAS ci la conexiunea utilizată.

Apoi dacă ești pe internet mobil și accesezi datele din NAS destul de repede și acolo. În 1-2 secunde pornește un material video 4K de mobil, comprimat, sau un material video din mirrorless Lumix S5.

Căutarea de fișiere, accesarea imaginilor este și ea tot cam pe acolo. Suficient de rapidă încât nu aștepți dupa ea. Evident însă că testez din București, de pe o conexiune 4G+. Am fost mulțumit de partea aceasta.

Cât zgomot face?

Dacă ești sensibil la zgomote și folosești un Mac care în prezent nu se mai aude nimic de la el, atunci s-ar putea să te deranjeze să îl ții pe lângă birou conectat prin Thunderbolt (pentru că vrei cel mai scurt timp de răspuns și viteză maximă de transfer). Dacă în schimb ai o debara care e cât de cât aerisită (să nu se încingă aparatul), sau un alt loc acasa / la firmă atunci scapi de problemă pentru că nu va fi cu mult mai zgomotos comparativ cu un harddisk extern care la scrierea / citirea datelor mai ales dacă informațiile sunt împrăștiate pe discuri va genera un zgomot puțin mai mare decât atunci când face accesări scurte și rapide. Difuzorul care semnalează pornirea / oprirea / deconectarea / conectarea la Internet poate fi enervant lângă birou / pe birou, dar poate fi oprit.

Sau poate ești nostalgic și ți-e dor de cârâiturile de harddisk așa că îl poți ține pe sau lângă birou, pentru că utilizând 3 HDD-uri nu a fost foarte zgomotos. Cu toate cele 6 bay-uri pline, poate va fi mai deranjant, dar se găsesc soluții pentru atenuarea zgomotului.

Setare și Utilizare

Deși la început poate să pară de speriat că trebuie să setezi un dispozitiv nou cu soft pe care nu ai mai pus mâna lucrurile stau extrem de simplu dacă ai mai desfăcut un computer vreodata și dacă ai mai instalat un Windows pe computerul tău. Cam la acel nivel trebuie să fii. Desigur vei întâlni și noțiuni noi, dar hei există acel serviciu popular numit Google care te ajută să treci peste orice blocaj, iar site-ul QNAP este plin de videoclipuri și articole care te ajută.

Primul pas: Instalarea HDD-urilor

Instalarea fizică a HDD-urilor este mai simplă decât anticipam. Suportul din plastic care este ca un sertar, se deblochează din NAS trăgând de clapetă în sus apoi îl poți scoate din carcasă. Conform ghidului printat rapid, se vor scoate două plastice de pe lateralele suportului, se așează harddisk-ul ca în imaginile de mai sus cu circuitele în jos, apoi se prind înapoi de suport având grijă să fie aliniați pinii de prindere cu găurile harddisk-ului.

Apoi tot ce mai trebuie să faci este doar să împingi sertarul până la capăt și după ce ai ajuns la capăt să apeși clapeta. În cutia cu care vine NAS-ul ai și niște chei cu care poți bloca clapetele, să nu fugă cineva cu datele tale (mai în glumă mai în serios).

Pasul 2: Configurarea sistemului de operare

Pentru a configura NAS-ul m-am uitat puțin în ghid apoi am vazut o etichetă sugestivă lipită de carcasă. Sugera că pentru accesare să scanez codul QR și așa am făcut. A trebuit doar să fie NAS-ul conectat la router astfel încât să aibă acces Internet, apoi în serviciul web de la QNAP acesta a fost identificat și am început crearea unui cont și procesul de configurare care nu a fost deloc greu. Am ascuns MAC-ul în imagine și alte informații sensibile.

Inițial mi-a cerut instalarea a 1-2 update-uri de Firmware și de sistem de operare, astfel că am pornit cu cele mai noi update-uri software de la bun început, apoi am trecut printr-o serie de întrebari privind cum mă voi conecta la el, daca prin rețeaua locala sau Thunderbolt, unde să instaleze sistemul de operare, care sunt HDD-urile și ce sistem RAID dorect să folosesc, cât spațiu să folosesc pentru a crea versiuni istorice a fișierelor astfel încât să le pot recupera dacă doresc individual.

Este un fel de Time Machine de pe Mac, dar suportă și Time Machine dacă vrei computerul să stocheze datele pe NAS. Ah și a trebuit să setez și cât spațiu să rezerv pentru alte procese de optimizare a funcționării NAS-ului.

Mai jos poți vedea cum arată „desktop-ul” de pe QuTS Hero. Inițial am avut impresia că este un fel de Chromebook, dar nu am mai folosit unul de ceva ani.

Accesarea interfeței NAS prin Browser. Varianta prin care poți accesa fiecare serviciu sau aplicație instalată pe NAS este prin intermediul unei adrese web care poate fi adresa IP locală a dispozitivului introdusă în Chrome, dar pe măsură ce configurezi NAS-ul vei descoperi că poți activa o funcție prin care să accesezi NAS-ul de oriunde ai acces la Internet utilizând o adresă de genul qlink.to/nume_personalizat. A fost de mare ajutor pentru că o reții ușor.

Interfața poate fi folosită cu ferestre în Windows, sau cu tab-uri pentru a fi optimizat pentru dispozitivele touch screen și dacă te chinui puțin poți accesa interfața web și de pe telefon chiar daca ai ecranul mic, poți da zoom. Dar pentru utilizarea optimizată pe mobil, QNAP și inclusiv eu îți voi recomanda să instalezi aplicațiile dedicate pentru că vei putea efectua cele mai importante setări, vei putea accesa datele, sau vei putea accesa materialele foto / video într-o interfață mai practică pentru ecrane touch, plus că de pe telefon nu stai să faci configurări avansate.

Software

QuTS Hero este sistemul de operare creat de QNAP pentru dispozitivele NAS dezvoltate de ei. La bază folosește Linux și imediat ce pornești NAS-ul vei trece printr-un proces de configurare similar cu un computer cu Windows sau Mac. Sunt mai multe versiuni QuTS dezvoltate de QNAP fiecare având niveluri mai avansate de configurare.

Mi-a plăcut că softul este tradus în multe limbi, inclusiv în limba română dacă preferi, așadar puncte bonus aici pentru QNAP.

QuTS Hero vine cu funcții un pic mai avansate comparativ cu QuTS. Mai jos unele diferențe relevante pentru cei mai tehnici dintre voi:

Caracteristică QuTS QuTS Hero Sistem de fișiere EXT4 (sistem de fișiere Linux tradițional) ZFS (sistem de fișiere avansat, 128 de biți) Integritatea datelor Checksum la nivel de bloc Checksum cu verificare e2e, cu capacitate de auto-rezolvare a erorilor Snapshots Bazate pe HDD/LUN Permite snapshots la nivel de fișier/director (aproape nelimitate). Așa vei putea economisi spațiu alegând doar un folder cu documente care să aibă versionare și nu pentru fișiere mari care îți sunt poate inutile. Performanță Bună pentru uz general Optimizat pentru SSD-uri, sarcini de lucru de înaltă performanță Reducere a datelor inline Compresie Compresie și deduplicare WORM (Write Once, Read Many) Nu este suportat în mod nativ Suportat pentru imuabilitate la nivel de întreprindere. Utilizator țintă Dispozitive NAS entry-level și mid-range Dispozitive NAS high-end

Configurarea spațiului de stocare

Mai sus poți vedea cât de simplu a fost să setez care sunt harddisk-urile pe care am vrut să le folosesc pentru stocare. Un wizard în trei pagini (prima este introducere). Trebuie să alegi harddisk-urile dorite pentru stocarea generală. Nu am ales și memoria M2 pentru că urma să o aleg pentru caching din alt meniu. Apoi la configurare sunt câteva setări ce țin de cât spațiu va fi rezervat pentru stocare, cât pentru eficiență, parcă și pentru coșul de gunoi, apoi la final ai un rezumat al setărilor făcute.

Eu am obținut din capacitatea totală de 12 GB a harddisk-urilor cam 7 GB după ce am ales sistemul RAID 5 care mănâncă o parte din spațiu pentru redundanță, apoi necesarul de spațiu rezervat pentru alte lucruri ce țin de eficiența sistemului.

Probabil nu doar eu îmi fac griji pentru siguranța fizică a harddisk-urilor, nu doar siguranța cibernetică. Ei bine norocul / ghinionul (depinde din ce punct de vedere privești) a făcut ca unul dintre harddisk-uri să vină împachetat sumar fără prea multă protecție și eu mi-am pus semne de întrebare, dar l-am instalat în NAS. Apoi la setarea spațiului de stocare surpriza a fost că sistemul semnala erori pe acel harddisk. L-am scos și l-am trimis înapoi. Are mai multe metode de optimizare stocare (probabil defragmentare), de verificare a integrității harddisk-urilor. Din punctul acesta de vedere lucrurile par destul de safe.

Aplicația pentru protecția datelor și împotriva atacurilor cibernetice numită Security Counselor a fost iarăși un tool pe care l-am apreciat pentru că îmi fac griji pentru siguranța datelor. Adică daca ai legat acest sistem la internet, și tu ai multe date pe care vrei să le și protejezi trebuie să te gândești și cum să securizezi mai bine sistemul și aplicația aceasta în primul rând are profile predefinite cu diferite niveluri de securitate și poți vedea și ce funcții de protecție sunt activate astfel încât să ai o imagine cât mai clară asupra NAS-ului tău.

Qsirch – este o aplicație găsită în magazinul de aplicații QNAP și care are variantă moka și una pe abonament cu care poți indexa toate datele din NAS, sau din folderele desemnate în setări și va fi un fel de Google Search pentru fișiere. Poți filtra dupa tipul de document, dimensiune, vei putea previzualiza. Nu pot să zic că pe mine mă ajută prea mult, dar o văd utilă tuturor celor care stochează multe documente text.

Qfinder Pro – este un tool desktop cu care poți administra local sistemul NAS, de data aceasta dintr-o aplicație Desktop. Poți să îi dai Wake on Lan și să îl pornești fără să te duci fizic să apeși butonul de on. Poți să îți faci un Folder Lan cu locațiile din NAS, poți să faci setup-ul inițial din el dacă preferi așa. Poți urmări foarte sumar resursele utilizate.

Nu sunt fan al aplicației însă trebuie să o spun. Se poate dezvolta mai mult. Probabil că deja au zeci de aplicații în dezvoltare și îi înțeleg cumva că efortul este mare. Prefer varianta web de administrare care arată ca un OS de 2024 și unde sunt prezente toate funcțiile și setările lui. Dar o văd însă indispensabilă pentru setarea unui folder NAS ca favorit în aplicația de browsing fișiere.

Monitorizarea resurselor

În interfața sistemului de operare la o apasare de buton în bara de sus pe accelerometru poți vedea o interfață care îți arată rapid în ce stadiu se află resursele NAS-ului. Așadar poți vedea temperartura de rulare și rotațiile coolerelor, spațiul ocupat și cel liber, starea de sănătate a mediilor de stocare plus ce viteză atinge rata de transfer a plăcilor de rețea.

Magazinul de Aplicații

QNAP nu ajungea să fie compania de astăzi fără suport pentru produsele create și bineînțeles fără software bun, așadar pe lângă ce aplicații sau servicii sunt preinstalate poți apela la magazinul lor de aplicații. Este o scurtătură pe desktop către aceasta.

Acolo găsești aplicații gratuite câteva zeci. Dar poți folosi și aplicații dezvoltate de companii terțe care unele pot fi și cu plată. Din ce am mai găsit pe Internet nu vei fi limitat la aplicațiile din AppCenter, însă aplicațiile neprezente aici nu sunt verificate pentru siguranța datelor și nu trec prin filtrul companiei QNAP. Dar ca idee am mai găsit o aplicație cu care vei putea seta NAS-ul tău să facă backup automat la întregul tău website WordPress. Zilnic / săptămânal.

Ce funcții avansate oferă acest NAS?

Virtualizare – În domeniul IT mai tehnic tehnologia de virtualizare permite unui server să se împartă la nivel software în 2 servere, sau mai multe dacă îți permit resursele fizice de pe el. Practic poți pune pe acest NAS un server cu OS Ubuntu, RedHat, Fedora, Windows, CentOS. Lista întreagă de OS-uri suportate aici . Poți converti un server fizic la unul virtual. Mai rapid poți să vezi aici o scurtă prezentare.

– În domeniul IT mai tehnic tehnologia de virtualizare permite unui server să se împartă la nivel software în 2 servere, sau mai multe dacă îți permit resursele fizice de pe el. Practic poți pune pe acest NAS un server cu OS Ubuntu, RedHat, Fedora, Windows, CentOS. Lista întreagă de OS-uri suportate . Poți converti un server fizic la unul virtual. Mai rapid poți o scurtă prezentare. Containerizare – Este tot un fel de soluție de virtualizare însă care consumă mai puține resruse hardware și care este dedicată dezvoltării software. Suportă LXD, Docker sau Kata și fiecare dintre opțiuni va fi utilă pentru diferite aplicații. Depinde ca programator sau echipă de dezvoltare ce nevoi ai, însă acest NAS te poate ajuta. Mai multe detalii aici .

– Este tot un fel de soluție de virtualizare însă care consumă mai puține resruse hardware și care este dedicată dezvoltării software. Suportă LXD, Docker sau Kata și fiecare dintre opțiuni va fi utilă pentru diferite aplicații. Depinde ca programator sau echipă de dezvoltare ce nevoi ai, însă acest NAS te poate ajuta. Mai multe detalii . Suportă colaborarea în proiecte de editare video pe Adobe Premiere, DaVinci Resolve, Final Cut Pro X.

pe Adobe Premiere, DaVinci Resolve, Final Cut Pro X. Aplicațiile din AppCenter îți vor permite să folosești NAS-ul pe post de server care administrează siguranța firmei / casei. Se conectează la camerele web, administrează accesul la ușă, recunoaște fețele persoanelor care intră în cadrul camerelor web.

îți vor permite să folosești NAS-ul pe post de server care administrează siguranța firmei / casei. Se conectează la camerele web, administrează accesul la ușă, recunoaște fețele persoanelor care intră în cadrul camerelor web. Cu portul HDMI îl poți utiliza pe post de computer împreună cu o tastatură USB

împreună cu o tastatură USB Poti face un server Web, SMTP, FTP, WebDav , și mai sunt multe protocoale ce pot fi găsite în documentația lui, ideea este că aproape orice poți face cu un server obișnuit softul de pe NAS cel mai probabil va putea să ofere și el aceleași funcții, așa că NAS-ul tău devine propriul hosting de website cu serviciile aferente.

, și mai sunt multe protocoale ce pot fi găsite în documentația lui, ideea este că aproape orice poți face cu un server obișnuit softul de pe NAS cel mai probabil va putea să ofere și el aceleași funcții, așa că NAS-ul tău devine propriul hosting de website cu serviciile aferente. Dacă ești mai excentric poți să pui și o placă video pe un slot PCIe și te poți juca pe acest sistem, dar nu este dedicat pentru așa ceva și are nevoie de o altă sursă externă mai puternică.

Aplicații de mobil

Aplicațiile de mobil QNAP trec printr-o perioadă de tranziție de la unele vechi la altele noi codate de la zero din ce pare pentru că unele au fost anunțate că nu vor mai fi suportate așadar ce vedeți mai sus sunt principalele aplicații cu care veți lucra atunci când accesați datele de pe NAS prin Internet / Local.

Qfile Pro îți va permite să încarci fișisere din telefon, să le descarci pe cele deja stocate, să sincronizezi anumite fișiere din NAS cu telefonul sau să urci automat din telefon imaginile și videoclipurile generate. Tot de aici vei putea crea link-uri pentru a împărtăși fișiere sau foldere cu persoane din afara companiei / casei.

îți va permite să încarci fișisere din telefon, să le descarci pe cele deja stocate, să sincronizezi anumite fișiere din NAS cu telefonul sau să urci automat din telefon imaginile și videoclipurile generate. Tot de aici vei putea crea link-uri pentru a împărtăși fișiere sau foldere cu persoane din afara companiei / casei. QManager – așa cum poate sugerează numele vei administra anumite setări și vei supraveghea ce se întamplă cu dispozitivul de la distanță. Primești notificări despre procese pe care le-ai pornit sau care sunt programate să pornească. Poți face câteva setări mai banale, poți porni, restarta sau opri NAS-ul, ai acces la date despre cum sunt utilizate resursele sistemului, la ce temperaturi rulează, poți vedea procese care rulează în acel timp, poți seta drepturi pentru utilizatori, să urmărești descărcările cu ajutorul unui serviciu Download Station , sau Virtualization Station care arată dacă rulează un sistem de operare virtualizat. Poți chiar să oprești servicii, dacă vrei să proceseze alte task-uri mai rapid.

– așa cum poate sugerează numele vei administra anumite setări și vei supraveghea ce se întamplă cu dispozitivul de la distanță. Primești notificări despre procese pe care le-ai pornit sau care sunt programate să pornească. Poți face câteva setări mai banale, poți porni, restarta sau opri NAS-ul, ai acces la date despre cum sunt utilizate resursele sistemului, la ce temperaturi rulează, poți vedea procese care rulează în acel timp, poți seta drepturi pentru utilizatori, să urmărești descărcările cu ajutorul unui serviciu , sau care arată dacă rulează un sistem de operare virtualizat. Poți chiar să oprești servicii, dacă vrei să proceseze alte task-uri mai rapid. QuMagie – este un fel de Google Photos dar evident cu multe funcții AI lipsă față de ei. Cine știe poate primește update. Are măcar recunoaștere facială și poți cataloga imaginile cu tine sau alte persoane recunoscute prin imagini. Le poți vedea după data de încărcare, după foldere, și poți efectua căutări.

– este un fel de Google Photos dar evident cu multe funcții AI lipsă față de ei. Cine știe poate primește update. Are măcar recunoaștere facială și poți cataloga imaginile cu tine sau alte persoane recunoscute prin imagini. Le poți vedea după data de încărcare, după foldere, și poți efectua căutări. Qsirch – este un simplu tool care indexează tot ce este stocat și îți permite să cauți fișiere după nume, format și multe alte criterii fiind util atunci când ai multe date și nu mai știi exact unde se află un anumit fișier.

– este un simplu tool care indexează tot ce este stocat și îți permite să cauți fișiere după nume, format și multe alte criterii fiind util atunci când ai multe date și nu mai știi exact unde se află un anumit fișier. Qmiix – Nu l-am folosit pentru că nu prea mai este cazul, dar dacă ai librării cu melodii stocate poți să folosești Qmiix pentru a face streaming la fișierele audio. Îți faci un soi de Spotify personal.

– Nu l-am folosit pentru că nu prea mai este cazul, dar dacă ai librării cu melodii stocate poți să folosești Qmiix pentru a face streaming la fișierele audio. Îți faci un soi de Spotify personal. MyQNAP – drept să spun nu prea îi văd utilitatea, poate pe viitor se mai schimbă. Te poți loga, sunt scurtături spre website-ul QNAP mai debrabă pentru service, tutoriale, help center, contact.

– drept să spun nu prea îi văd utilitatea, poate pe viitor se mai schimbă. Te poți loga, sunt scurtături spre website-ul QNAP mai debrabă pentru service, tutoriale, help center, contact. Photo Tagger – Poți grupa fotografiile dupa etichete pe care le poți aplica oricărei fotografii. La mine puține fotografii din arhiva au avut vreo etichetă salvată în fișier.

– Poți grupa fotografiile dupa etichete pe care le poți aplica oricărei fotografii. La mine puține fotografii din arhiva au avut vreo etichetă salvată în fișier. Authenticator – dacă vrei să blochezi cererile de logare fără al doilea dizpotiv cheie poți face asta cu aplicația în două feluri: ori primești cod în aplicație ori scanezi un cod QR pentru logare. Atenție însă să nu rămâi blocat în afara NAS-ului.

Nu-mi place

Costul cam piperat chiar și pentru companii dacă nu caută o parte dintre funcțiiile mai avansate oferite de sistem.

Viteza maximă o obții cu câteva accesorii extra care costă și ele destul de mult, totuși e bine că ai opțiuni față de alte NAS-uri care te limitează din start

Îmi place

Relativ ușor de setat ținând cont de numărul mare de funcții pe care-l poate oferi, unele foarte tehnice, fiecare tip de serviciu te trece printr-un flux ușor de înțeles cu link-uri către resurse suplimentare dacă sunt necesare.

Disponibilitatea a două porturi Thunderbolt 4 care îți vor permite transferul rapid în funcție de memoria de stocare utilizata și de sistemul RAID folosit

Raport bun dimensiune carcasă vs performanță

Suportă multe metode de Backup insluciv Time Machine dacă ești utilizator MacOS

2X sloturi memorii M2 pentru viteză maximă de accesare a datelor prin caching

2x sloturi PCI-e care îți vor permite să adaugi și mai multă funcționalitate NAS-ului cu conexiuni de 10 – 25 sau chiar 100 Gbps dacă crezi că vei avea nevoie.

Concluzie

QNAP TVS-H674T-i5-32G este o super soluție modulară care îți oferă o mai mare siguranță a datelor utilizând mai multe hard-disk-uri configurate într-un sistem RAID și o flexibilitate mai mare atunci când vrei să încarci date rapid pe un mediu de stocare local, când vrei să împărtășești rapid un volum mare de date cu un client / orice utilizator de Internet, sau vrei să le accesezi în rețeaua locală.

Numărul mare de funcții și aplicații pe care-l are acest NAS fac din el o unealtă foarte puternică pentru orice firmă de dimensiuni mici (de 25-50 angajați) care vor putea accesa simultan date de pe el, vor putea face streaming de date, vor putea programa pe el sau vor putea să ruleze aplicații dedicate care în mod normal aveau nevoie de un serviciu de hosting.

Investiția întrun astfel de sistem poate să însemne pe termen lung că nu vei mai folosi servicii cloud pentru împărtășirea de date, pentru un server Linux / Windows dacă nu ai nevoie de servere scumpe. Și atunci rămâne să te ocupi doar cu nevoia de a face backup și atunci vei putea configura NAS-ul să îți syncronizeze datele din el cu un alt NAS conectat prin Internet într-o altă locație sau cu un serviciu extern.

Valoarea acestui NAS constă în conexiunea ultra-rapidă Thunderbolt 4 fiind o soluție gândită și pentru creatori de conținut și pentru utilizatori mai tehinici având opțiuni de configurare cu plăci noi PCIe, funcțiile avansate de virtualizare și containerizare, posibilitatea de a atașa memorii ultra-rapide M2 care cumulate te vor ajuta să îți faci treaba mai rapid fără să aștepți mult timp să se realizeze un transfer sau să proceseze datele.

Este un NAS care îl văd să reziste în timp foarte mult de acum în colo pentru că vei putea asigura conexiuni mai rapide pe viitor. Însă mi-ar fi plăcut să vină standard cu 10Gbps, ținând cont de preț și de faptul că publicul țintă sunt și creatorii de conținut / eitori video care pentru a edita direct de pe NAS merg pe soluții 10Gbps de rețea.

P.S. În testare am conectat la NAS un Mac Mini cu Thunderbolt 4, și pentru testarea LAN conexiunea a fost realizată prin cablu 2.5Gbps legat la router.