Am mers cu mașina autonomă de la Waymo în SUA!

Probabil că ai mai auzit de Waymo, iar dacă nu ai mai auzit află că este subsidiara Google care dezvoltă un serviciu de taximetrie / ride share cu mașini autonome (fără șofer) în Statele Unite ale Americii. Folosesc în flotă mașini electrice Jaguar I-PACE modificate care vin și te iau dintr-o locație și te lasă la destinație fără intervenție umană.

Ei bine într-o călătorie recentă în Statele Unite ale Americii prin statele Nevada, Arizona și California am avut ocazia să accesez serviciul. Testarea am făcut-o în orașul Los Angeles. A fost puțin mai greu cu instalatul pentru că Waymo nu este accesibil decât în Statele Unite ale Americii și a trebuit să trec pe SUA în AppStore, dar odată trecut de acest pas am rezolvat.

Ce am observat până să luam o cursă Waymo?

Noi înainte să luăm cursa am văzut în trafic fără să exagerez cel puțin 20 mașini de la Waymo în doar 2-3 zile. Cred că lângă hotel era un club sau mai erau și alte puncte de interes și oamenii deja sunt obișnuiți în Los Angeles să folosească Waymo și să aibă încredere în serviciu din ce am observat.

Am filmat mai multe dintre ele în trafic și se descurcau bine, chiar foarte bine. Iar noi la rândul nostru am căpătat încredere în a folosi serviciul lor de taxi văzând prin cu ce situații treceau în trafic.

Fie că trebuiau să scoată mașina cu spatele dintr-o străduță pentru a intra în trafic sau făceau stânga în intersecții mai complicate ori faptul că trebuia să intre într-o parcare mică și înghesuită, mașinile lor autonome nu păreau să întâmpine probleme. Poți vedea mai jos cum se descurcau în trafic înainte de cursa noastră.

Poți găsi aici rapoarte Waymo privind siguranța în trafic cu date înregistrate până de curând.

Cum a fost cursa noastră cu Waymo?

Ca să comanzi un Waymo deschizi aplicația Waymo One, setezi destinația, se presupune că ai activat GPS-ul pentru locația de unde vine să te ia, și apeși Request Car. Pot urca 4 persoane maximum, și poți pune bagaje în portbagaj precum la un taxi obișnuit. Scaunul șoferului trebuie lăsat liber. Foarte rar chiar poate fi o persoană care urmărește ce face mașina în trafic.

Dupa ce am dat request car am putut alege un loc mai bun pentru a ne prelua mașina mai la 10 metri distanță. Tot la fel precum la aplicațiile de genul Uber poți să vezi o estimare de cost înainte să accepți cursa și timpul estimat până la preluare. Prețul cursei a fost similar cu cat ar fi costat și Uber adica aproximativ 10$.

Poți deschide din aplicație ușile, sau portbagajul. Pentru a identifica mai rapid mașina ta vei putea vedea inițialele numelui tău pe un ecran desupra mașinii sau dacă preferi clasic te uiți la numărul de înmatriculare.

Odată ce a ajuns mașina, ai deschis ușile mașinii din aplicație, te-ai urcat, poți confirma că poate începe cursa. În mașină ai acces la un ecran cu touchscreen în spatele mașinii. Ți se cere să porți centura de siguranță.

Pe ecran poți alege una dintre melodiile disponibile în playlist sau chiar să transmiți din telefon din serviciul preferat de streaming, poți seta temperatura în mașină, să te uiți la harta traseului, poți suna pe cineva într-un call-center al serviciului, ori mai are și un buton de trage pe dreapta.

Călătoria în sine a fost foarte plăcută. Ne-am simțit în deplină siguranță: semnalizează corect, așteaptă să treacă mașinile atunci când au prioritate. Este ca un șofer bun care respectă regulile, dar nici nu se sfiește să își folosească drepturile în trafic. Nu-ți imagina că se bagă peste alte mașini, dar ia decizii ferme.

Spre exemplu vei putea vedea mai jos cam cum a fost cursa în materialul video înregistrat și mașina nu s-a panicat atunci când un pieton mergea pe stradă prin locuri nepermise sau atunci când a întâmpinat o mașină pe o stradă cu dublu sens dar unde avea loc doar o singură mașină.

Cum testezi și tu Waymo dacă călătorești în SUA?

Serviciul este disponibil deja în Phoenix, San Francisco, Los Angeles, iar următoarele trei orașe în care îl vor lansa sunt: Austin, Atlanta și Miami. Atenție însă că nu au acoperire în tot orașul ci doar în zone desemnate de către companie.

Instalează Waymo One pentru iOS sau pentru Android.

Pe iPhone pasul important va fi să treci AppStore pe SUA în setări prima dată. Altfel nu vei putea accesa linkul aplicației de mai jos sau nu vei găsi aplicația în App Store. Apoi să o instalezi și să îți faci un cont, pas mai simplu față de alte aplicații americane unde se cere și un număr de telefon mobil american.

Nu am testat pe Android și nu știu dacă acolo aplicația este blocată pe SUA, dar dacă este probabil se respectă același principiu.

Este posibil să apară în Europa astfel de servicii?

În Europa nu mă aștept să apară un serviciu de robotaxi similar prea curând. Mai durează ani până companii Europene vor putea eventual să aducă un serviciu similar pe piață.

Am găsit următoarele companii care sunt în diferite stadii de dezvoltare:



Mobileye: Această companie testează servicii de robotaxi în orașe germane precum Darmstadt, Munchen și Stuttgart. Totuși, acestea sunt încă în faza de testare și nu sunt disponibile comercial. EasyMile: O companie franceză care se concentrează pe vehicule de tip roboshuttle, operând în principal în parcuri de afaceri, campusuri și, într-o măsură limitată, pe drumurile publice. Au efectuat teste în peste 100 de orașe din întreaga lume. Volkswagen: Compania testează vehicule autonome, inclusiv ID.Buzz, în München. Însă acestea nu sunt încă disponibile comercial. Oxa: Un startup din Marea Britanie care dezvoltă software pentru vehicule autonome pentru diverse utilizări, inclusiv robotaxi.

În SUA Tesla nici ei nu cred că vor reuși foarte curând să facă mașinile lor actuale autonome pentru că se folosesc în mare parte de camerele video dimprejurul mașinii pentru a decide ce să facă în trafic, să vadă semne, să anticipeze traiectoria mașinilor, pietonilor pe stradă sau altor mijloace de transport. Așteptăm viitoarea mașină Tesla care va fi dedicată utilizării precum un robotaxi și nu va avea volan.

În schimb aceste mașini de la Waymo au instrumente mai precise pentru măsurarea distanțelor, traiectoriilor ori detecția participanților la trafic chiar și în condiții mai proaste de vizibilitate.

Amazon are și el serviciul Zoox în teste în Las Vegas, unde am și călătorit în aceeași perioadă însă nu am putut testa serviciul. Părea cu circuit închis. Mașinile lor sunt diferite de mașinile clasice. Par că se descurcă în trafic la fel de bine precum cele de la Waymo însă am văzut mai puține în trafic.

În interior nu există un volan. Încearcă să creeze practic un nou concept de mașină, iar poziția scaunelor în mașină este față în față.

Dacă vei avea ocazia asta, nu rata să experimentezi și tu cu Waymo!