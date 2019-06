1000 de alergători iau startul sâmbătă la Crosul IT-iștilor

Aproximativ 1000 de persoane vor participa sâmbătă, în Parcul Tineretului, la cea de-a șasea ediție a Crosului IT-iștilor powered by Infodesign.

Log out, shut down, go run!. Cei înscriși la eveniment sunt invitați astfel să se deconecteze de la calculatoare și alte gadget-uri și să se conecteze la energia minunată pe care comunitatea IT a demonstrat că o are timp de cinci ediții consecutive.

Programul crosului începe cu distribuirea kiturilor de concurs, la ora 7:30, continuă cu sesiunea de încălzire asigurată de antrenorul și expertul în nutriție, Claudiu Porof, urmând ca startul competiției să fie dat la ora 9:30 de ambasadorul evenimentului, Bogdan Vintilă. Cu o experiență de peste 20 de ani în fotbalul românesc, Bogdan Vintilă a susținut cu trup și suflet echipa FC Argeș din poziția de portar, a reprezentat România cu mândrie la echipa națională și a aplicat vasta experiență dobândită din poziția de antrenor secund la Galatasaray și FC Viitorul, alături de Gheorghe Hagi.

Pe lângă Bogdan Vintilă, mai susține Crosul IT-iștilor și FcPlayer Junior, o echipă de fotbaliști multiplu premiată, care cu siguranță îi va cuceri pe cei prezenți. Cele mai rapide 24 de persoane vor primi astfel medaliile și premiile chiar din mâinile acestor copii, care au dovedit că prin efort și determinare, poți să cucerești orice podium. Și pentru că, la Crosul IT-iștilor, nu doar cei care scot cei mai buni timpi sunt învingători, vor mai fi acordate și alte 13 premii surpriză.

Concurenții și-au exprimat opțiunea de a alerga la cursa Hobby 3 km (o tură de lac) sau la cursa Expert 10 km (trei ture de lac).

Detaliile privind programul și regulamentul crosului se regăsesc pe site-ul www.infodesign.ro sau pe pagina de facebook dedicată evenimentului Crosul IT-iștilor.

Competiția, premiată cu mențiune la Romanian CSR Awards 2018, este organizată de Infodesign, în parteneriat cu F-Secure România care au asigurat participarea gratuită pentru 90% dintre alergători, în limita kiturilor disponibile.

Crosul IT-iștilor este susținut de ITnewz, iar un aport considerabil în susținerea crosului îl au și sponsorii: Codezilla, Redis Nutriție, Aqua Carpatica, Mojo Sailing, Discovery Arena, Anvergura, Buff România, Orange, Genesis, Marvo, Nutrislim, The Cage, Answear, Kineto Land, GoPro și Sano.