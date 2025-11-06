Interviu cu Maria Bratcovici de la SustainStruct: startup de impact în monitorizarea rezistenței structurale

Continui seria de articole cu noi startup-uri, iar astăzi avem în prim plan SustainStruct. Un startup care urmărește să simplifice și să automatizeze cu ajutorul senzorilor și datelor obținute de la sateliți monitorizarea rezistenței podurilor.

Compania este în mod evident destinată sectorului public administrativ / companii private care se ocupă de construcții / infrastructură și care monitorizează starea podurilor care trec peste ape, în zone dificile geografic, lucru care face monitorizarea manuală mai dificilă.

Poate deja te întrebi cum se poate monitoriza rezistența structurală / longevitatea podurilor prin intermediul tehnologiei într-un mod eficient și aici Maria Niamh Bratcovici (Co-fondator și Chief Marketing Officer, SustainStruct) ne va ajuta să aflăm mai multe despre începuturile companiei și cum tehnologia SustainStruct va ajuta la monitorizarea infrastructurii viitorului:

Cum ai ajuns să te implici în zona de tehnologie și inovație?

Am pornit din inginerie civilă, fascinată de structuri, dar am realizat rapid că adevărata transformare a infrastructurii va veni prin tehnologie și date, nu doar prin beton și oțel. În facultate am descoperit conceptul de Structural Health Monitoring și am început să explorez cum senzorii, inteligența artificială și imaginile satelitare pot preveni degradarea infrastructurii înainte ca ea să devină un pericol. Pentru mine, tehnologia nu este un scop în sine, ci un instrument de sustenabilitate și reziliență urbană. Așa am ajuns să construiesc proiecte care unesc inovația digitală cu ingineria tradițională, și un spațiu unde văd cel mai mare potențial de impact real.

Ai avut mereu o înclinație spre antreprenoriat sau a fost o direcție care s-a conturat pe parcurs?

Nu pot spune că m-am gândit dintotdeauna la antreprenoriat, dar am avut mereu o dorință clară de a construi lucruri cu sens. Direcția antreprenorială s-a conturat pe parcurs, pe măsură ce am început să observ cât de mare este decalajul dintre inovația existentă în laboratoare și aplicarea ei în infrastructură.

Am văzut că România are mii de poduri care nu sunt monitorizate, iar accidentele pot fi prevenite prin tehnologie deja disponibilă: senzori, sateliți și inteligență artificială.

Am decis să aducem aceste piese împreună și să creăm o platformă care transformă datele tehnice în decizii clare pentru siguranța.

SustainStruct e rezultatul acelui moment în care pasiunea pentru inginerie s-a întâlnit cu responsabilitatea de a construi ceva care să conteze- nu doar pentru industrie, ci și pentru oameni.

Care a fost momentul în care a apărut ideea SustainStruct?

SustainStruct s-a născut dintr-o dorință de a transforma infrastructura dintr-un sistem reactiv într-unul predictiv, sigur și sustenabil. Ideea a apărut în momentul în care am început să înțeleg cât de vulnerabilă și neglijată este infrastructura din jurul nostru.

Ce problemă ați identificat și cum ați validat faptul că merită să construiți o soluție în jurul ei?

Problema pe care am identificat-o este una simplă, dar critică: infrastructura Europei, și mai ales cea din România, îmbătrânește rapid, iar monitorizarea ei este aproape inexistentă sau extrem de costisitoare.

Mii de poduri funcționează fără un sistem care să le urmărească starea structurală, ceea ce duce la reparații reactive, costuri uriașe și, uneori, tragedii evitate la limită.

Am validat această problemă în mai multe etape.

Am analizat datele oficiale ale Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, care arată că peste 5.000 de poduri din România necesită monitorizare permanentă.

Apoi, am discutat direct cu administrații locale, companii de construcții și profesori de la universități tehnice, care au confirmat nevoia unei soluții accesibile, ușor de instalat și capabile să ofere date clare fără echipe specializate.

A fost ceva ce v-a inspirat direct (un eveniment, o observație, o nevoie din piață)?

Da, inspirația a venit după incidentul cu podul din județul Neamț, care s-a prăbușit la scurt timp după reabilitare.

Pentru mine, ca inginer, a fost un semnal de alarmă si dovada că nu lipsa tehnologiei ne costă, ci lipsa monitorizării continue.

Atunci am înțeles că podurile nu cedează dintr-odată, ci ne trimit semnale subtile pe care nu știm să le interpretăm.

Cum s-a format echipa fondatoare? Care sunt competențele esențiale pe care le-ați adus fiecare în proiect?

Iulian Peca are peste 15 ani de experiență în software și sisteme – coordonează arhitectura tehnică și dezvoltarea backend-ului.

Yusra Al-Khazraji, doctor în inteligență artificială la Universitatea din Freiburg, gestionează partea de machine learning și analiză predictivă.

Aleksandr Aksenov, specialist în infrastructuri IT și cloud, se ocupă de DevOps, securitate și integrarea hardware-ului cu sistemele IoT, asigurând scalabilitate și fiabilitate.

Eu am adus în proiect viziunea de inginer de constructii civile, experiența din teren, din șantiere și proiecte reale de infrastructură, și convingerea că inovația trebuie să pornească de la nevoile concrete ale construcțiilor.

Coordonez partea de strategie, comunicare și validare pe teren, conectând echipa tehnologică cu mediul construit și partenerii din industrie.

Cum funcționează, în linii mari, soluția tehnologică pe care ați dezvoltat-o?

In a nutshell, priveste-o ca pe un smartwatch pe care îl instalăm obiectivelor de infrastructură :)

Ce diferențiază tehnologia SustainStruct de alte soluții deja existente sau de metodele tradiționale de monitorizare a podurilor?

Diferența esențială este că SustainStruct face monitorizarea inteligentă accesibilă și predictivă, nu doar reactivă.

Soluțiile tradiționale se bazează pe inspecții vizuale periodice sau pe echipamente costisitoare, în timp ce noi folosim o combinație unică, imagini satelitare Sentinel-1 și algoritmi de inteligență artificială pentru a detecta mișcări milimetrice la un cost mult mai redus.

Platforma noastră poate fi configurată pe patru niveluri, de la detecție la predicție, în plus oferă vizualizări 3D intuitive, accesibile și non-tehnicienilor.

Cum a fost finanțat startup-ul până acum? Ați atras investiții sau ați pornit bootstrapped?

Am investit timp, know-how și energie în a valida ideea și a construi primul MVP, înainte de a căuta finanțare externă.

În prezent, SustainStruct se află în proces de incubare prin programul BIC al European Space Agency, ceea ce ne oferă acces la mentorat, infrastructură tehnică și oportunități de finanțare nerambursabilă.

Care e modelul vostru de business – lucrați cu instituții publice, firme private sau ambele?

Modelul nostru de business este hibrid, pentru că lucrăm atât cu instituții publice, cât și cu firme private.

Principalii noștri clienți sunt administratorii de poduri și autoritățile locale, care au nevoie de monitorizare continuă pentru infrastructura existentă.

Cum monetizați platforma și ce opțiuni aveți pentru scalare?

Veniturile vin dintr-un model de abonament (SaaS) pe patru niveluri, completat de servicii de instalare, mentenanță și analiza personalizată a datelor.

Ați avut deja proiecte implementate sau pilot? Ne poți da exemple?

Unul dintre proiectele-pilot se desfășoară la Podul Porțelanului din Cluj-Napoca, unde testăm tehnologia SustainStruct în condiții reale.

Prin acest proiect, monitorizăm deformațiile și vibrațiile structurii, pentru a evalua comportarea podului în timp și a demonstra eficiența unei monitorizări inteligente, continue.

Proiectul este realizat în colaborare cu Prof. Dr. Ing. Mihai NEDELCU, care este Scientific Advisor al SustainStruct și coordonează implementarea algoritmilor centrali de monitorizare structurală (SHM).

Expertiza sa academică și experiența în analiza comportării structurilor sunt esențiale pentru calibrarea modelelor noastre și validarea rezultatelor în teren.

Care sunt avantajele principale ale tehnologiei voastre față de inspecțiile tradiționale?

Spre deosebire de inspecțiile tradiționale, făcute rar și adesea prea târziu, SustainStruct oferă o monitorizare continuă, 24/7, care detectează degradările din stadiu incipient.

Platforma nu doar semnalează problemele, ci prezice evoluția lor, permițând intervenții planificate și economii reale, ceea ce reduce costurile și face tehnologia ușor de implementat chiar și pentru autorități locale, pentru ca totul este vizibil într-un dashboard 3D intuitiv.

Cum vezi reglementările actuale din România și Europa – sprijină sau frânează adopția tehnologiilor noi în infrastructura critică?

În România și în Europa, reglementările încep să se alinieze tot mai mult cu nevoia de monitorizare continuă și digitalizare a infrastructurii, dar implementarea practică merge mai lent decât ritmul tehnologic.

Există deja normative precum P130/99 și P130/2025, care cer monitorizare structurală și geotehnică în toate etapele de viață ale construcțiilor, pe care le consider un pas uriaș înainte.

Provocarea este că multe instituții publice încă nu au proceduri clare sau bugete dedicate pentru integrarea acestor soluții.

Cu toate acestea, direcția este una pozitivă: reglementările europene și fondurile dedicate tranziției verzi vor face ca digitalizarea infrastructurii să devină o cerință, nu o opțiune, iar SustainStruct se poziționează exact în acest val de schimbare.



Aveți în plan să extindeți soluția și către alte tipuri de infrastructură, cum ar fi baraje, clădiri sau căi ferate?

Da, absolut. Platforma SustainStruct a fost gândită modular, astfel încât să poată fi adaptată ușor și pentru alte tipuri de infrastructură critică.

După faza-pilot dedicată podurilor, planul este să extindem monitorizarea către baraje, tuneluri, clădiri publice și rețele feroviare, folosind aceleași principii de analiză prin senzori, sateliți și inteligență artificială.

Scopul nostru este ca SustainStruct să devină o platformă integrată pentru sănătatea structurală a infrastructurii, capabilă să ofere o imagine în timp real asupra siguranței și durabilității oricărui tip de construcție

Ce le-ai transmite investitorilor care analizează SustainStruct ca oportunitate?

Le-aș spune că SustainStruct nu este doar un startup tech, ci o soluție pentru o problemă critică: infrastructura care îmbătrânește mai repede decât o putem repara.

Investind în SustainStruct, alegi o piață europeană uriașă, cu o nevoie clară și reglementări care deja cer monitorizare structurală continuă.

Avem o echipă interdisciplinară, o tehnologie validată și un model scalabil, construit să transforme fiecare pod într-o sursă de date utile.

Pe scurt – este o investiție în siguranță, sustenabilitate și infrastructura viitorului.

Cum pot afla mai multe cei care vor să colaboreze cu voi – fie ca investitori, parteneri sau clienți?

Imi pot scrie chiar mie: maria.bratcovici@sustainstuct.com

Unde pot urmări progresul companiei – site, canale social media, evenimente, newsletter?

www.sustainstruct.com

Insta, linked in, facebook: @sustainstuct