Lista noutăților pe care iOS 17 le aduce!

Dacă nu ai făcut deja udpate la ultima versiune iOS 17 atunci află că începând de astăzi este disponibil dacă te duci în Setări > General > Actualizări Software și încerci să descarci noua versiune. Unele funcții noi sau îmbunătățiri merită din plin mai ales dacă ai un iPhone mai recent care să suporte noile funcții și un procesor mai nou care să poată efectua rapid fiecare comandă.

Eu am instalat din Iulie varianta Public Beta. Nu vă recomand pentru că va merge telefonul cu probleme, însă am mai testat câte o funcție care mi-a atras atenția. Mai jos am făcut o listă personală cu cele care mi-au plăcut mai mult.

Bineînțeles sistemul de operare iOS 17 vine preinstalat pe noile iPhone 15.

Printre cele mai importante / interesante noi funcții din iOS 17 sunt:

Imagine de Contact – vei putea să trimiți contactelor tale automat o imagine, nume, si detalii de contact preferate de tine. Când un contact are aceste informații și vei fi apelat întregul ecran se va umple cu imaginea contactului. NameDrop – funcția care prin apropierea a două iPhone compatibile (de la iPhone XR și XS încoace) îți permite să faci schimb rapid de contacte. Trebuie să le ții 1-2 secunde apropiate. Update pentru AirDrop – la fel precum la NameDrop selectezi niște fotografii și apoi doar apropii telefoanele între ele și se inițiază transferul. Va veni un update viitor prin care transferul va putea continua și dacă ieși din raza de acțiune Bluetooth sau WiFi al celuilalt iPhone. Widgeturile acum permit interacțiune direct din Home Screen fără să mai fii nevoit să intri în aplicația legată de widget. Modul Standby – când telefonul este la încărcat și stă pe orizontală devine ca un ceas de noptieră. Îmi place funcția doar pentru că poate afișa informațiile cu o lumină roșie care nu deranjează noaptea când te trezești din somn. Facetime – poți lăsa un mesaj video persoanei care nu apucă să răspundă apelului prin Facetime. Poți crea stickere foarte faine direct din pozele din telefon. Le poți folosi în iMessage și nu numai pentru că sunt disponibile din tastatură. Stickerele din Live Photos pot fi și animate :D sau pot avea un contur. Poate cea mai importantă pentru Limba Română – Poți tasta rapid prin Quick Type. Ori glisezi între litere cu un deget. Ori tastezi normal și alegi cuvântul sugerat din lista de mai sus. Maps – Apple Maps are de acum funcția de hărți offline. Te duci în aplicație în setări creezi o nouă hartă offline și trasezi rapid un chenar pe ecran cu zona care te interesează. Apoi aplicația descarcă harta fără probleme și la detalii suficient de multe cât să nu te prinzi dacă lipsesc informații suplimentare pe hartă. Siri – de acum vei putea porni o comandă vocală cu „Siri” sau vechiul „Hey Siri” dacă îl preferi. Video – de acum poți extrage subiecți din poză la fel ca și în poze.

Sunt multe modificări sau funcții noi! Lista oficială cu schimbările pentru iOS 17 este mai jos dacă vrei să le răsfoiești și să vezi mai multe dintre funcțiile și schimbările pe care noul sistem de operare pentru iPhone le aduce înainte să faci update-ul propriu-zis.

Telefon Afișele de contact vă permit să personalizați modul în care apăreți pe dispozitivele celorlalte persoane atunci când le apelați, utilizând un afiș personalizat Mesaje Aplicația Abțibilduri iMessage aduce la un loc toate abțibildurile dvs., inclusiv abțibilduri live, Memoji, Animoji, abțibilduri emoji și pachete de abțibilduri terțe

Abțibildurile live pot fi create prin ridicarea subiectului din poze sau clipuri video și stilizarea acestuia cu efecte precum Strălucitor, În relief, Bandă desenată și Contur

Funcționalitatea Acompaniere anunță un membru al familiei sau un prieten atunci când ajungeți la destinație în siguranță și poate partaja cu aceștia informații utile în cazul unei întârzieri

Îmbunătățirile aduse funcției de căutare vă ajută să găsiți mai rapid mesaje, permițându‑vă să combinați filtre de căutare precum persoane, cuvinte cheie și tipuri de conținut, cum ar fi poze sau linkuri, pentru a găsi exact ceea ce căutați

Glisați pentru a răspunde direct unui mesaj prin glisarea spre dreapta pe orice balon

Funcționalitatea de eliminare a codurilor unice de verificare șterge automat codurile de verificare din aplicația Mesaje după utilizarea lor prin auto‑completare în alte aplicații FaceTime Lăsați un mesaj video sau audio pentru a transmite exact ce doreați să spuneți atunci când persoana apelată nu vă preia apelul FaceTime

Bucurați‑vă de apeluri FaceTime pe Apple TV utilizând dispozitivul iPhone drept cameră (Apple TV 4K generația a 2‑a și ulterioare)

Opțiunea Reacții adaugă în apelurile video efecte 3D precum inimi, baloane, confeti și altele în jurul dvs. și pot fi declanșate prin gesturi

Efectele video vă permit să ajustați intensitatea opțiunii Lumină studio și a modului Portret În repaus Experiența pe ecran complet, cu informații ușor de vizualizat precum ceasuri, poze și widgeturi create pentru a fi văzute de la distanță atunci când dispozitivul iPhone este așezat pe o parte și se încarcă în locuri precum noptiera, blatul de bucătărie sau biroul

Ceasurile sunt disponibile într‑o varietate de stiluri, inclusiv Digital, Analogic, Solar, Mobil și Ceas global, cu elemente pe care le puteți personaliza (de exemplu, culoare de accent)

Pozele redau automat în mod aleatoriu cele mai bune cadre ale dvs. sau prezintă un anumit album ales de dvs.

Widgeturile vă oferă acces de la distanță la informații și apar în stive inteligente care furnizează informațiile potrivite la momentul oportun

Modul Noapte permite ca pozele, ceasurile și widgeturile să preia o nuanță de roșu în condiții de iluminare scăzută

Vizualizarea preferată pentru încărcătorul MagSafe reține preferințele pentru fiecare loc în care încărcați utilizând MagSafe, fie că este vorba de un ceas, poze sau widgeturi Widgeturi Widgeturile interactive vă permit să realizați acțiuni (de exemplu, marcarea unui memento drept finalizat) direct din widget, apăsând pe acesta pe ecranul principal, pe ecranul de blocare sau în modul În repaus

Widgeturile de iPhone de pe Mac vă permit să adăugați widgeturi de pe iPhone pe desktopul Mac‑ului AirDrop Funcționalitatea NameDrop vă permite să schimbați informații de contact cu altă persoană aducând dispozitivele iPhone aproape unul de celălalt

Noua modalitate de a iniția AirDrop vă permite să partajați conținut sau să începeți o sesiune SharePlay prin AirDrop aducând dispozitivele iPhone aproape unul de celălalt Tastatură Acuratețea îmbunătățită a funcționalității de corectare automată face și mai ușoară tastarea prin exploatarea unor modele lingvistice mai puternice

Editarea mai ușoară cu ajutorul corectării automate subliniază temporar cuvintele corectate și vă permite să reveniți la cuvântul tastat inițial printr‑o singură apăsare Safari și parolele Profilurile vă ajută să delimitați activitatea de navigare pentru subiecte precum Muncă și Personal, separând istoricul, modulele cookie, extensiile, grupurile de file și favoritele

Îmbunătățirile aduse funcționalității Navigare privată includ blocarea ferestrelor de navigare privată atunci când nu le utilizați, blocarea încărcării urmăritorilor cunoscuți și eliminarea datelor identificabile de urmărire din URL‑uri

Funcționalitatea de partajare a parolelor și cheilor de logare vă permite să creați un grup de parole pe care să le partajați cu contacte de încredere; acestea rămân actualizate pe măsură ce membrii grupului efectuează modificări

Codurile unice de verificare din Mail se completează automat în Safari, pentru a putea efectua login fără a părăsi browserul Muzică SharePlay facilitează pentru toată lumea controlarea și redarea melodiilor din Apple Music în mașină

Cu Tranziție graduală, se realizează o tranziție lină între melodii prin aplicarea unui fondu de ieșire pentru melodia în curs de redare și unui fondu de intrare pentru melodia următoare, pentru ca muzica să nu se oprească niciodată AirPlay Lista inteligentă de dispozitive AirPlay facilitează și mai mult găsirea televizorului sau difuzorului potrivit compatibil cu AirPlay prin afișarea dispozitivelor în ordinea relevanței, în funcție de preferințele dvs.

Conexiunile sugerate pentru dispozitivele AirPlay sunt afișate proactiv sub formă de notificări, pentru a face și mai lină conectarea la dispozitivele AirPlay preferate

Conexiunile automate ale dispozitivelor AirPlay sunt realizate între iPhone și cel mai relevant dispozitiv compatibil AirPlay, pentru ca dvs. să puteți începe să vă bucurați de conținut printr‑o simplă apăsare a butonului “Redați” AirPods Funcționalitatea Audio adaptiv oferă un nou mod de ascultare care îmbină în mod dinamic opțiunea Anulare activă a zgomotului și modul Transparență, pentru a adapta experiența de control al zgomotului în funcție de condițiile din mediul înconjurător (AirPods Pro (generația a 2‑a) cu versiunea de firmware 6A300 sau ulterioară)

Funcționalitatea Volum Personalizat ajustează în mod automat volumul conținutului multimedia în funcție de mediul înconjurător și de preferințele de ascultare în timp (AirPods Pro (generația a 2‑a) cu versiunea de firmware 6A300 sau ulterioară)

Funcționalitatea Detectare conversații reduce volumul conținutului multimedia și amplifică vocile persoanelor din fața utilizatorului, reducând în același timp zgomotul de fundal (AirPods Pro (generația a 2‑a) cu versiunea de firmware 6A300 sau ulterioară)

Apăsați pentru tăierea și restabilirea sunetului microfonului apăsând pe tija căștilor AirPods sau pe coroana Digital Crown pe AirPods Max în timpul unui apel (AirPods (generația a 3‑a), AirPods Pro (prima sau a 2‑a generație) sau AirPods Max cu versiunea de firmware 6A300 sau ulterioară) Hărți Hărțile offline vă permit să selectați o zonă pe care doriți să o accesați, unde să căutați și să explorați informații detaliate despre locuri, pe care să le descărcați pentru a le utiliza când dispozitivul iPhone nu beneficiază de conexiune Wi‑Fi sau semnal celular

Îmbunătățirile aduse funcționalității Rute vehicule electrice vă oferă rute bazate pe disponibilitatea în timp real a încărcătoarelor pentru vehicule electrice la încărcătoarele compatibile Sănătate Reflecția Stare de spirit vă permite să vă înregistrați emoțiile de moment și dispoziția zilnică, să selectați factorii care au cel mai mare impact asupra dvs. și să descrieți ce simțiți

Diagramele interactive vă oferă informații despre starea dvs. de spirit, despre modul în care s‑a schimbat în timp și despre factorii care ar fi putut să vă influențeze (de exemplu, exercițiile fizice, somnul și minutele de conștientizare)

Chestionarele de evaluare a sănătății mintale vă ajută să înțelegeți riscul prezent de depresie sau anxietate și dacă ar fi benefic să obțineți ajutor

Funcționalitatea Distanța față de ecran utilizează camera TrueDepth folosită pentru Face ID pentru a vă încuraja să măriți distanța de la care priviți dispozitivul, pentru a reduce oboseala oculară digitală și vă poate ajuta să reduceți riscul de apariție a miopiei la copii Intimitate Avertismentele despre conținut sensibil pot fi activate pentru a împiedica afișarea neașteptată pentru utilizatori a imaginilor care conțin nuditate în Mesaje, AirDrop, Afișe contact în aplicația Telefon și în mesajele FaceTime

Protecțiile “Siguranța comunicării” extinse pentru copii detectează acum clipurile video care conțin nuditate, în plus față de pozele pe care copiii le‑ar putea primi sau încerca să le trimită în Mesaje, AirDrop, Afișe contact în aplicația Telefon, în mesajele FaceTime și în selectorul de poze al sistemului

Permisiunile îmbunătățite de partajare vă oferă și mai mult control asupra conținutului pe care îl partajați cu aplicațiile, cu un selector de poze integrat și permisiune doar de adăugare pentru Calendar

Protecția împotriva urmăririi linkurilor elimină informațiile suplimentare din linkurile partajate în Mesaje, Mail și Navigare privată Safari utilizate de unele site‑uri web în adresele URL pentru a vă urmări pe mai multe site‑uri web, iar linkurile funcționează corect în continuare Accesibilitate Modul Acces asistiv condensează aplicațiile și experiențele la funcționalitățile esențiale în Telefon și FaceTime, Mesaje, Cameră, Poze și Muzică, incluzând text mare, alternative vizuale și opțiuni focalizate, pentru reducerea încărcăturii cognitive

Funcționalitatea Enunțare live vă permite să tastați ceea ce doriți să spuneți, iar mesajul este enunțat cu voce tare în apeluri telefonice, apeluri FaceTime și în conversații în persoană

Funcționalitatea Indicare și enunțare în modul Detectare lupă utilizează iPhone‑ul pentru a citi cu voce tare textul de pe obiecte fizice cu etichete cu text mic, cum ar fi tastele de pe uși și butoanele de pe aparate Această actualizare include și alte funcționalități și îmbunătățiri: Funcționalitatea Animale de companie din albumul Persoane din aplicația Poze identifică animale individuale de companie din album, la fel ca în cazul prietenilor sau membrilor familiei

Widgetul Album Poze vă permite să selectați un anumit album din aplicația Poze pentru a fi afișat în widget

Partajarea articolelor din Găsire vă permite să partajați un AirTag sau accesoriu din rețeaua Găsire cu până la cinci alte persoane

Istoricul activității din aplicația Locuință afișează un istoric recent al evenimentelor referitoare la încuietorile ușilor, ușile garajului, sistemele de securitate și senzorii de contact

Fișiere PDF și scanările documentelor atașate intern din aplicația Notițe sunt prezentate la lățime integrală, fiind mai ușor de vizualizat și de marcat

Noile abțibilduri Memoji din Tastatură includ Aureolă, Rânjet și Bau

Aplicația Scurtături din Primul rezultat Spotlight vă oferă scurtături din aplicație pentru următoarea acțiune atunci când căutați o aplicație

Fila de partajare regândită din aplicația Fitness oferă evidențieri ale activității prietenilor dvs., cum ar fi serii de exerciții și premii

Autentificarea cu e‑mail sau număr de telefon vă permite să vă autentificați pe iPhone cu orice adresă de e‑mail sau număr de telefon listat în contul ID‑ului dvs. Apple

Noile instrumente de desenat din Freeform includ un stilou cu rezervor, pensulă pentru acuarele, riglă și altele, pentru a putea să creați panouri expresive

Optimizări ale funcționalității Detectare accident (iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max) Este posibil ca unele funcționalități să nu fie disponibile în toate regiunile sau pe toate dispozitivele Apple. Pentru mai multe informații, vizitați acest site web: https://www.apple.com/ios/ios-17 Este posibil ca unele funcționalități să nu fie disponibile în toate regiunile sau pe toate modelele de iPhone. Pentru informații despre conținutul de securitate al actualizărilor software Apple, vizitați acest site web: https://support.apple.com/HT201222

Ție care dintre funcții ți se pare mai cool sau mai utilă? Ai încercat deja vreuna dintre ele?