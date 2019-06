Crosul IT-iștilor 2019

La fel ca și anul trecut se va organiza Crosul IT-iștilor pe data de 22 iunie, în Parcul Tineretului din București.

Te poți înscrie la adresa: https://infodesign.ro/crosulitistilor/ până la data de 20 iunie. Dacă nu ai mai mers la acest cros află că este pentru două categorii: de 3 Km care ar fi cam o tură de lac și de 10 Km lungime pentru cei care aleargă frecvent.

Sute de IT-iști și iubitori ai sportului sunt așteptați și în acest an să alerge.

Kitul și participarea celor care activează în domeniul IT (fie că sunt studenți, fie că lucrează în departamente ori companii din industria tehnologiei informației) sunt gratuite.

Cu toate acestea, competiția se adresează tuturor persoanelor dornice să facă parte dintr-o comunitate care timp de 5 ani consecutivi a spus ”Log out, shut down, go run”, promovând astfel mișcarea în aer liber și un stil de viață activ și sănătos.

Kitul de participare va conține un tricou tehnic, număr de concurs, insignă, baton energizant, dar și alte surprize din partea sponsorilor.

Programul evenimentului

La ora 7:30 distribuirea kiturilor de concurs, apoi continuă cu sesiunea de încălzire, la ora 9.00, urmând ca startul competiției să fie dat la ora 9.30. Startul și festivitatea de premiere vor fi amenajate lângă Intrarea Cafeneaua Actorilor din Parcul Tineretului.

Îți faci timp și pentru tine?