Review Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G – Smartphone de top în 2020!

Am avut Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G disponibil pentru teste din partea Orange prin programul Orange Smartphone Tester prin care și tu poți testa cele mai smartphone-uri disponibile pe piață. Tot odată cu acest telefon am primit și smartwatch-ul Samsung Galaxy Watch 3 modelul cu conexiune mobilă 4G.

Ce să mai vorbim. M-au echipat cu „the latest and the greatest!„. Cele două funcționează perfect împreună și te ajută să rămâi conectat cu prietenii, familia, și să interacționezi cel mai eficient cu partenerii tăi din mediul de business și să menții un stil de viață sănătos.

Voi povesti în acest articol doar despre Note 20 Ultra 5G, iar despre smartwatch într-un articol separat. Citește mai departe să vezi dacă m-a impresionat acest smartphone, cu ce anume și dacă merită să-ți cumperi unul.

Specificații Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G:

OS: Android 10

Android 10 Interfață One UI 2.5

One UI 2.5 Dual-SIM cu cel de-al doilea slot suprapus cu slotul microSD

Ecran: Dynamic AMOLED 2X, 6.9 inch, 120 Hz, cu rezoluție 1440 x 3088 px și protecție Gorilla Glass Victus

Dynamic AMOLED 2X, 6.9 inch, 120 Hz, cu rezoluție 1440 x 3088 px și protecție Gorilla Glass Victus CPU : Exynos 990 (7nm+)

: Exynos 990 (7nm+) GPU : Mali-G77 MP11

: Mali-G77 MP11 RAM: 12GB RAM

12GB RAM Memorie internă de stocare: 256 GB + microSD

256 GB + microSD Camere Principale : Cu posibilitate de filmare 8K la 24 fps maximum sau 4K la 30/60fps, 1080p la 30/60/240fps, 720p la 960fps inclusiv: OIS și EIS, sunet stereo și cu suport HDR10+: Wide : 108 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.33″, PDAF, OIS, focalizare laser Ultra-Wide : 12 MP, f/2.2, 120˚, 1/2.55″ Zoom : 12 MP, f/3.0, PDAF, OIS, 5X Optic – 50X hibrid (optic + digital)

: Cu posibilitate de filmare 8K la 24 fps maximum sau 4K la 30/60fps, 1080p la 30/60/240fps, 720p la 960fps inclusiv: OIS și EIS, sunet stereo și cu suport HDR10+: Cameră Frontală : Wide: 10 MP, f/2.2, 26 mm, cu filmare la rezoluție 4K la 30/60 fps

: Wide: 10 MP, f/2.2, 26 mm, cu filmare la rezoluție 4K la 30/60 fps Conectivitate : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 NFC A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS Audio 3.5 mm USB-C 3.2

: Stylus cu timp de răspuns 9ms

cu timp de răspuns 9ms Cititor amprentă sub ecran

sub ecran Acumulator: 4500 mAh încărcare rapidă cu maximum 25W

4500 mAh încărcare rapidă cu maximum 25W Dimensiune: 164.8 x 77.2 x 8.1 mm

164.8 x 77.2 x 8.1 mm Greutate: 208g

208g Specificații complete aici











Ce conține cutia lui Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Design

Când am auzit că începe programul de testare pentru Galaxy Note 20 Ultra 5G mi-am frecat palmele. Unul dintre cele mai bune smartphone-uri de pe piața de smartphone-uri Android urma să ajungă în mâinile mele.











Și iată-l ajuns aici! O minunăție de design. Un telefon îmbrăcat în mare parte din suprafața sa din sticlă, care este protejată de tehnologia Gorilla Glass Victus al cărui furnizor spune că poate rezista la căderi de la 2m înălțime.

Sper să aibă dreptate pentru că terminalele mari cu sticlă și muchii subțiri ajung deseori pe jos datorită suprafeței lucioase la care se mai adaugă și muchiile curbate.

Dar în viață trebuie să alegi. Așa este și cu smartphone-ul: fie un design frumos, dar mai puțin practic cum este Galaxy Note 20 Ultra 5G, fie unul practic (cum am făcut eu și am luat iPhone SE 2 – să pot utiliza telefonul cu o singură mână), fie unul de compromis care încearcă să aducă și un design mai nou, dar este și practic (un spate mat, sau un spate din care nu iese camera foto prea mult în exterior, ecran mai mic, etc.).





Ecranul lui Galaxy Note 20 Ultra 5G este puțintel mai mare față de anul trecut. Are 6.9 inch și vine cu aceeași cameră frontală care iese prin suprafața lui și este așezată central pe muchia de sus. Include și un cititor de amprentă așezat central la 1/3 din partea de jos a ecranului.











Pe muchii lucrurile stau exact la fel cu butoanele de volum și on / off dispuse pe dreapta, slotul pentru SIM-uri și microSD pe muchia de sus, iar S-Pen pe muchia de jos pe partea stângă.

S-Pen este la fel de mic și discret, poate prea discret pentru mâinile foarte mari, simți că ții în mână pasta unui pix nu un pix, și care iese din carcasă tot printr-o apăsare de buton.

Poate elementul cel mai ”urât” al lui Galaxy Note 20 Ultra 5G este modulul camerelor de pe spate. Apple a dat trendul și o parte dintre ceilalți producători au adoptat modelul. Dar există motive întemeiate pentru care se merge pe acest stil. Este mai ușor de reparat, mai ieftin de asamblat.

Este practic acest modul ieșit din carcasa smartphone-ului? Nu. Dacă lași telefonul pe spate telefonul nu va sta plat și nu vei putea tasta cu el pe masă, și pe deasupra se poate zgâria suprafața camerei, ce să mai spun dacă-l scapi pe asfalt. Sper totuși că este suficient de rezistentă sticla. Până acum nu am văzut nicio zgârietură fină și telefonul a ajuns și pe plajă, a stat împreună cu alt telefon în rucsac / buzunar. Are și o muchie mai înaltă dar nu cred că are 0.5 mm.

La finalul acestui capitol ce ține de estetic nu pot să spun decât că este foarte fain smartphone-ul nu numai vizual ci și ca feeling, dar ușor ușor se îndreaptă către dimensiunea unei tablete.

Mai strâmb eu din nas că este cam mare, dar până la urmă ăsta este Galaxy Note. Un device intenționat făcut mare pentru persoanele care vor cât se poate de mult spațiu pe smartphone, dar să-l poată ține totuși într-un buzunar mare, la haină, în geantă, etc. Și nici măcar nu este greu pentru dimensiunea lui.

Performanțe

Dacă este o serie de smartphone-uri Android al unui brand cu tradiție în industria smartphone-urilor care este bine știut că aduce ce e mai bun în piață atunci aceea este Galaxy Note.

An de an utilizatorii de Android așteaptă vârful de gamă Galaxy Note și la fel și anul acesta Samsung a reușit să creeze un smartphone care se ridică la nivelul așteptărilor când vorbim de performanțe. Nu aș spună că fără hibe, dar cu siguranță este un smartphone care ar trebui să reziste ani buni de utilizare.

Deblocarea telefonului se face mediu spre rapid, există acolo un lag mic care sunt sigur că vine datorită verificărilor mai complexe ale feței, altfel dacă-l setezi pe fast mode poate îți deblochează telefonul cu o poză de-a ta.

Dacă vorbim de deblocarea telefonului cu ajutorul cititorului de amprentă așezat sub ecran, ei bine nu s-a schimbat nimic de anul trecut. Este același senzor cu ultra-sunete. Este la fel de rapid și precis ca anul trecut, adică tot cu un mic lag ca și la deblocarea facială.

Ambele metode de deblocare mai dau și erori, dar în general te detectează și îți poți vede de treabă în telefon. N-am considerat asta o problemă.







Rezultate GeekBench

Rezultate GeekBench Galaxy Note 20 Ultra 5G

Am testat și la începutul experienței cu acest smartphone, apoi și pe final. Am făcut mai multe teste pentru că s-a mai întâmplat să îmi rezulte cifre diferite între teste destul de mari și pe deasupra am făcut și cel puțin 2 update-uri de când am telefonul la teste.

Așadar dacă la început îmi returna pe CPU: Single Core: 359 puncte

Multi Core: 1299 puncte După update-urile de soft am obținut pe CPU: Single Core: 359 puncte

Multi Core: 1299 puncte

Iar testul Compute a sărit de la 1131 la 5146. Totuși în utilizarea de zi cu zi parcă n-am sesizat nicio diferență.

Ecran

Partea cea mai interesantă a smartphone-ului și la piece de resistence este bineînțeles ecranul AMOLED 2X Quad HD cu 60 Hz sau Full HD cu 120 Hz, suport HDR 10+. Regele ecranelor nu se lasă mai prejos și reușește să vină din nou cu unul dintre cele mai bune ecrane de pe piață, dacă nu cumva cu cel mai bun ecran.

Cei 120 Hz sunt fenomenali. Eu nu am nici la monitorul PC-ului 120 Hz, dar fluența pe care o dă o astfel de rată de refresh în timpul utilizării de zi cu zi este de neînlocuit. Simplul fapt că se afișează informațiile mai rapid pe ecran îți creează senzația că telefonul merge mai repede ca niciodată.

Ce nu se vede este că ecranul trece de la o rată de refresh de 10 Hz pentru imagini statice, la 30 Hz la text, 60 Hz pe video și 120 Hz interfața de zi cu zi și jocuri. Deși insesizabil face asta pentru a optimiza cumva consumul de energie.

Ecranul este setat ca de obicei pe Samsung în modul Vivid, așadar eu m-am dus și am schimbat pe Natural astfel încât culorile să nu mai fie atât de supra-saturate.

Software

Știi interfața lor grafică One UI, iar smartphone-ul folosește tot Android 10 (în curând 11). Nu sunt mari schimbări software majore în interfață (exceptând Android), dar un lucru e foarte fain legat de software: Samsung DeX funcționează acum și Wireless pe televizoare care suportă Miracast (nu știu dacă pe orice smart tv Miracast, dar eu am unul destul de vechi – 2015).

Galaxy Note 20 Ultra 5G – DeX

Deci dacă vrei să transformi TV-ul temporar într-un computer pe care să poți măcar să vezi normal un Excel / Word, sau un email, poți face asta. Eu n-am simțit îmbunătățiri la viteza de răspuns în interfața DeX, dar a atins oricum un nivel la care este suficient de rapid pentru a fi utilizat fără probleme. Arată ca o versiune de Linux pentru end-useri, interfață minimalistă care se concentrează pe practicitate.

A trecut 1 an de la ultimul test DeX pe Galaxy Note și încă aștept mai multe softuri care să fie optimizate pentru marile ecrane și care să-ți permită să faci lucruri importante pe smartphone, deși deja sunt o serie de aplicații care merg direct în aplicații Web.

Conceptul de computer în smartphone a fost testat în mai multe feluri: până și un concept care introducea smartphone-ul fizic într-o carcasă de tip laptop, apoi ecranul smartphone-ului devenea touchpad, dar care nu a fost și pus în practică.

Bixby – pe mine încă mă lasă rece softul lor de comenzi vocale. Are foarte multe lucruri faine, au încercat să se diferențieze de restul prin comenzi mai complexe care în teorie ar fi trebuit să fie mult mai utile decât: ”Call baby”, ”What is the weather today?”, ”Play some Jazz”, sau cine mai știe ce comenzi generale folosește lumea. În practică nu stau foarte mulți useri să-și creeze automatizări avansate care să le asocieze unor comenzi vocale.

Dar până la comenzi complexe mie nu-mi merg comenzile simple. Am încercat să le spun mai clar. Cu greu înțelege ce vreau să-i spun să facă. Nu am înțeles de ce, dar pe alți asistenți vocali nu sunt astfel de probleme.

S-Pen – a primit o îmbunătățire la timpul de răspuns care are acum 9 ms versus 20 ms pe Note 20 sau 48 ms pe terminale mai vechi. Înțeleg că este mai mult o îmbunătățire software, dar binevenită pentru că îți permite să scrii pe telefon aproape la fel ca și cum ai scrie pe hârtie cu feedback instant.

Au păstrat efectul audio care imită scrisul pe hârtie cu creionul. Dacă devine enervant poți dezactiva însă sunetul S-Pen.

Camere Foto

Pe lângă ecranul superb Galaxy Note 20 Ultra 5G vine așa cum știi și cu câteva camere foto integrate pe față și spate care sunt foarte lăudate. Și merită laudele din plin. Singura problemă mai mare nu ține de calitate ci de viteza de răspuns. Atunci când vrei să faci fotografii timpul de răspuns dintre apăsare și poza efectivă este mărișor.

Cam 100 de milisecunde poate fi timpul de răspuns, și variază, devine mai lent după mai multe fotografii.

Fotografiile în general vei vedea însă că ies la o calitate foarte bună și se compară cu aparatele foto dedicate.

Fotografii Portret

Felicitări Samsung! Cârlionții au intrat în focus. Am reușit să fac fotografie cu tot părul focalizat, până la acest model se vedeau foarte evident părți din păr care erau scoase din focus forțat. Acum tranziția este mai bună spre fundalul defocalizat.

În modul portret softul trebuie să detecteze ce obiecte sunt în apropiere și care sunt în depărtare.









Mostre fotografii Macro

Fotografii Macro

Îmi place nivelul de calite pe fotografiile Macro, deși în imaginea pe nisip pe margine se vede că pierde din claritate.









Zoom maxim

Fotografii Ziua

Imaginile de sus provin din toate cele 3 camere foto. Ultra-Wide, Wide și Zoom 5X, apoi se duce către 10-40X care este zoom hibrid (optic + digital).

Se observă că nu sunt consistente rezultatele la nivel de culori datorită camerei în principiu, dar cred că mai apare și alt factor precum direcția în care țineam camera sau ce alte culori mai apar în cadru.



















Alte Mostre Ziua

Pe lumină foarte bună poți obține rezultate decente până la 10X cam așa, apoi nu prea mai merg nici pentru Instagram pentru că se pierd detalii foarte multe. Dar să revenim cu picioarele pe pământ, 5X optic într-un centimetru grosime este o reușită mare pentru tehnologie.

















0.5 X – 50X

Imaginea cu ancora la care am folosit camera cu zoom optic este poate cea mai clară făcută cu camera de apropiere și lumina o ajută foarte mult. Vei vedea mai jos cum se comportă noaptea.



















0.5 X – 50X pe lumină crepusculară

Chiar și pe lumină crepusculară poți face treabă bună cu camerele zoom și să obții detalii bune, expunere bună și claritate.









Mostre 108 MP

Imagini de 108 MP

Deasupra sunt mostre de fotografii la rezoluția maximă 108 MP sau 12000 x 9000 pixeli. Sunt impresionante la nivel de detaliu pentru o cameră atât de compactă. Aceste fotografii se pot face doar cu camera principală, nu poți folosi zoom-ul optic de 5X pentru că acea cameră are al senzor de imagine.

Imaginile ies de 14 – 20 MB în funcție de cât de pline de detalii sunt. Deci nu pot să zic că ocupă extraordinar de mult, dar dacă faci într-una fotografii va trebui la un moment dat să le muți pe alt spațiu de stocare sau să folosești un microSD de capacitate mare.

Fotografii de Noapte

Intrăm pe domeniul dificil al fotografiei de noapte cu smartphone-ul. Noaptea este mai greu să faci poze extraordinare, dar regula de bază este să folosești camera Wide. Poți să o ții între 1 X și 4X, dar să nu ieși din aceste limite pentru a nu comuta de pe camera principală.

Recomand să rămâi pe camera principală pentru că este cea cu senzorul cel mai mare (deci capabil de a prelua mai multe date cu aceeași expunere), și are și optica cea mai potrivită pentru fotografia de noapte cu acea diafragmă mai deschisă (f/1.8).

Sfatul 2 ar fi să faci fotografiile cu 108 MP pentru mai multe detalii.

Dacă te uiți pe imaginile de mai sus vei vedea ca sunt totuși destul de bune imaginile cu camera Wide (cadrele mai largi) în timp ce imaginile cu zoom au detalii slabe, chiar foarte slabe și la o apropiere rezonabilă. Asta pentru că în general obiectivele zoom nu prea sunt bune pentru lumina slabă.

Filmarea cu Galaxy Note 20 Ultra 5G

Pe filmare situația nu s-a schimbat foarte mult față de anul trecut. Același 8K forțat care apropie imaginea pentru că face crop, materialul este greu de procesat, zoom-ul optic prezent pe fotografie este disponibil doar pe anumite formate video.

Filmare Slow motion

Am făcut câteva filmări Ultra Slow Motion cu 960 fps. Nu am găsit ceva acțiune mai spectaculoasă la care să pot filma de aproape, așa că ne rezumăm la niște pescăruși, trafic și bule de suc :). Nu s-a schimbat mai nimic la acest mod de filmare față de anul trecut sau este insesizabil. Aceeași limită de filmare, calitate și limitare tehnică pe lumină slabă. Se vede în prima filmare din trafic cum parcă ciclistul e ca o fantomă inițial.

Mostră 8K

Filmare 8K

Filmarea la rezoluția maximă poate fi și cea mai bună dacă îi știi limitele și ai condiții bune de lumină. Materialul de mai sus impresionează cel mai mult prin rezoluție și claritate.

Deși are mai multe limitări: face crop pe senzor (adică nu folosește întreaga suprafață a senzorului de imagine și deci face puțin zoom), limitare la 24 fps, efect de jeleu, focalizare mai lentă față de 4K / 1080p, poți scoate și materiale faine.

Mostră 8K – Noaptea

Filmarea 8K noaptea însă mai bine nu o faci și comuți pe rezoluții inferioare. Lasă de dorit acest mod de filmare pe lumină foarte slabă. Nu mai sunt prezente detaliile pe care le poți vedea ziua pe lumină puternică. Sau dacă știi să folosești modul Pro Video să setezi ISO mai mic, expunerea mai lungă, așa poți să obții rezultate mai bune (pentru că problema vine de la sensibilitatea ISO prea mare).

Mostră 4K @ 60 fps

Filmare 4K

Filmarea la rezoluție 4K rămâne cea mai bună. Poți obține rezultate foarte bune pe acest mod de filmare cu 60 fps. Stabilizarea este foarte bună, culorile sunt bine reproduse, și imaginea este bine expusă, iar focalizarea este mult mai rapidă comparativ cu filmarea în 8K.

Modul Pro Video este foarte util pentru cei care vor să facă ceva filmări mai de calitate. Poți regla majoritatea setărilor camerei manual: Expunere, ISO, focalizare, Balansul de alb, din ce microfon să înregistrezi sunetul. Poți chiar alege și un microfon extern, iar partea și mai faină: poți alege și raportul înălțime / lățime 21:9 utilizat în cinematografie pentru cadrul larg pe care-l cuprinde similar cu felul în care ochii omului sunt poziționați.

Deci dacă ești pasionat de filmări poate deveni un instrument destul de util pentru tine.

Mostră 4K @ 60 fps

Filmarea noaptea la rezoluția 4K este mai decentă. Poți obține rezultate mai bune comparativ cu 8K.

Sunet

Galaxy Note 20 Ultra 5G aduce o calitate bună a sunetului pentru aplicații multimedia. Deci filmele, melodiile, materialele video de pe Youtube se vor auzi bine în general, cu volum mare și un sunet oarecum echilibrat.

Totuși parcă nu-l pot numi „cel mai bun sunet” întâlnit pe un smartphone, apar ceva distorsiuni la volum maxim. Se poate mai bine, dar nici nu te va dezamăgi sunetul pe Galaxy Note 20 Ultra 5G. Cum nu pot fi toate caracteristicile foarte bune se pare că aici a fost făcut un compromis.

Nici dispunerea difuzorului pe muchia de jos nu este cea mai fericită. Îl poți bloca foarte ușor. Poate te ajută o husă cu această mică problemă.

Apelarea însă cu acest telefon este la cele mai înalte standarde. HD Voice (serviciu Orange) este chiar util pentru discuții într-un mediu zgomotos pentru că înțelegi mult mai ușor ce spune persoana cu care vorbești.

Autonomie

Telefonul rezistă maximum 1 zi în modul 120 Hz în timp ce-l utilizezi la apeluri, pe Internet, navigare cu mașina pe Waze, cu lumina la jumătate sau poate mai puternică atunci când ești afară. Deci utilizat mediu – intens.

Dacă vrei să intri înapoi în rândul celor cu 1.5 sau 2 zile de utilizare telefonul poate fi setat standard pe 60 Hz și astfel vei putea economisi puțină baterie. Dar întrebarea este cine mai vrea 60 Hz când vede un ecran cu 120 Hz.

Încărcarea full se poate face în 1h și 20 de minute cu încărcătorul de 25W inclus în pachet. Nu ar trebui să afecteze pe nimeni că nu suportă 45W, care înțeleg că oricum nu prea funcționa fie din cauza adaptoarelor fie al cablurilor sau al telefonului. Puterea varia mult în timpul încărcării și era aproape la egalitate cu încărcarea pe 25W.

Nu-mi place

autonomie slabă pe ecranul setat la 120 Hz

se încălzește foarte tare pe filmare 4K sau 8K

mic lag la fotografiere

filmarea 8K mai are nevoie de îmbunătățiri (probabil în 2-3 ani va fi ok)

Bixby – asistentul virtual Samsung nu se ridică la nivelul Google Assistant sau al altor asistenți virtuali.

Îmi place

camere foto / video foarte bune cu focalizare mai bună și funcția zoom uimitoare ca și la versiunea anterioară

design premium superb

funcția DeX – care pe acest nou model poate fi folosită și Wireless pe un Smart TV cu Miracast

ecran de top care la 120 Hz se simte extraordinar de rapid

specificații de top

S-Pen – mai rapid

Concluzie

Ai una dintre cele mai bune cameră foto Android dacă vorbim de reproducerea corectă a culorilor, detalii și expunere corectă a imaginii automat fără să mai ajustezi setări. Nu neapărat și cea mai bună cameră video, dar foarte bună pentru 2020.

Pe lumină slabă Samsung mai are puțin teren de recuperat la procesarea grafică pe care Google în special și Apple o fac pentru a produce imagini bune în condiții proaste de lumină. Rezoluția 8K la filmare este în continuare de o calitate îndoielnică pe lumină mai slabă, cu ceva hibe, dar ziua obții rezultate bune cu ea, și ar mai fi și mic lag la declanșare.

Vei primi ecranul cel mai bun de pe piață cu refresh rate de 120 Hz care adaugă și mai mult la o experiență premium cu viteză de lucru mare și aplicații care se vor încărca instant.

Dacă vrei un Smartphone de Top de la un brand consacrat care să te țină mai mulți ani și care va primi update-uri mult timp atunci Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G este o alegere corectă! Mai ales dacă nu vrei să te încurci cu brandurile chinezești care-ți fac cu ochiul.

Prețul însă este cam piperat din punctul meu de vedere, tot un smartphone rămâne și 6400 lei este totuși prea mult, dar poate ție îți este mai util decât îmi este mie.