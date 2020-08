Review LG Velvet – Smartphone 5G cu design superb!

Ziua adevărului a venit pentru LG Velvet. După aproape 3 săptămâni de testare mi-am conturat mai bine părerile despre acest smartphone primit prin programul Orange Smartphone Tester.

Este un smartphone care vine cu o abordare nouă. Oferă mare parte din lucrurile pe care telefoanele de top le oferă, iar funcțiile extra precum: ecran secundar și creion digital (stylus) se pot achiziționa în plus dacă simți nevoie de o completare.

Am avut ocazia să-l testez și pe vreme mai bună, și mai ploioasă, și să fac portrete și slow motion-uri, și camera foto se descurcă bine ziua. Noaptea însă vei vedea că nu reușește să capteze foarte multe detalii și ar mai fi loc de îmbunătățiri.

Despre asta vei citi mai multe în articol.

Specificații LG Velvet

OS: Android 10

Android 10 Interfață LG UX 9

LG UX 9 Dual-SIM sau Single-SIM dacă folosești un microSD

Ecran: P-OLED, 6.8 inch, cu rezoluție 1080 x 2460 px

P-OLED, 6.8 inch, cu rezoluție 1080 x 2460 px CPU : Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7mm)

: Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7mm) GPU : Adreno 620

: Adreno 620 RAM: 6GB

6GB Memorie Internă : 128GB (are slot de microSD care ocupă slotul 2 de SIM)

: 128GB (are slot de microSD care ocupă slotul 2 de SIM) Camere Principale : Cu stabilizare electronică și posibilitate de filmare 4K cu 30fps, 1080p cu 30/60 fps Wide : 48 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.72″, PDAF Ultra-Wide : 8 MP, f/2.2, 120˚, 1/4.0″ Adâncime : 5 MP, f/2.4

: Cu stabilizare electronică și posibilitate de filmare 4K cu 30fps, 1080p cu 30/60 fps Cameră Frontală : Wide: 16 MP, f/1.9, cu filmare la rezoluție 1080p și 30 fps

: Wide: 16 MP, f/1.9, cu filmare la rezoluție 1080p și 30 fps Conectivitate : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 5.1 (aptX HD) A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS Audio 3.5 mm USB-C

: Certificat IP68 – scufundare la 1.5m adâncime și MIL-STD-810G (care ar trebui să-l țină în viață și la șocuri mai puternice).

– scufundare la 1.5m adâncime și (care ar trebui să-l țină în viață și la șocuri mai puternice). Acumulator : 4300 mAh

: 4300 mAh Suportă încărcător rapid de 25W dar vine cu unul de 16W în pachet. Wireless poate primi 9W

Greutate: 180 g

180 g Dimensiuni: 167.2 x 74.1 x 7.9 mm

167.2 x 74.1 x 7.9 mm Specificații complete aici

Design

LG Velvet vine cu un design foarte plăcut, dar nu neapărat și foarte practic. Are toate elementele unui design premium de pe cele mai scumpe smartphone-uri de pe piață: ecran lucios cu margini curbate și ecran curbat pe laterale, alături de muchii subțiri de plastic de data aceasta și nu în ultimul rând nuanțe de culoare schimbătoare în funcție de unghiul din care privești telefonul.

Camera frontală iese prin ecran în centrul muchiei de sus. Este suficient de discretă după standardele de acum și mi se pare chiar una dintre cele mai elegante soluții.

Ecranul are margini foarte subțiri. Asta este fain pentru o experiență de vizualizare extraordinară, dar asta nu-l face excepțional pentru manipularea telefonului.

Este un telefon foarte mare și nu îl poți ține doar de muchii pentru a nu lansa comenzi accidental. Asta nu mi-a plăcut deloc. Trebuia să fiu foarte atent să nu ating din greșeală ecranul involuntar. Dacă atingeam puțin cu marginea unui deget nu mai asculta de alte comenzi.

Muchia stângă are 3 butoane. Două de volum și unul pentru activarea asistentului Google (din păcate nu poate fi personalizat să declanșeze altă aplicație). Pe muchia stângă se află doar butonul on / off. Poziția butoanelor este un pic diferită de felul în care sunt obișnuit, dar nu este un layout ieșit din comun.

Marginea de jos a telefonului are pe lângă microfon un port audio 3.5 mm, portul USB-C și difuzorul principal. Pe marginea de sus vei găsi doar slotul pentru SIM-uri și microSD și microfonul pentru anularea zgomotului de fundal.

Spatele este mai discret comparativ cu ce te-ai obișnuit în ultimul an în materie de camere foto cel puțin. Toate 3 camerele foto sunt așezate într-o linie dreaptă similar ca pe un Motorola Edge. La fel și blițul.

Doar camera principală mai iese din carcasă și doar cu 1-2 mm. Dacă pui camera pe birou nu va juca foarte mult datorită acesteia, mai ales dacă folosești telefonul cu o carcasă. În rest spatele este curat. Logoul LG este foarte jos pe spatele telefonului.

Slotul pentru carduri microSD poate fi utilizat din păcate alternativ cu un SIM și un micro SD sau două SIM-uri. Se fac compromisuri când se dorește și ieftin, și cu port audio 3.5 mm și cu baterie mare și camere foto multiple, și un design subțire.

Per total designul acestui model este foarte reușit, și dacă îți plac și telefoanele cu spatele lucios cu ecran până aproape de marginea telefonului, și fără prea multe elemente de design care să îți distragă atenția atunci ai găsit un smartphone interesant pentru tine.

Pe lângă asta muchiile curbate și ecranul curbat oferă un confort mai mare dacă ții telefonul un timp îndelungat.

O singură problemă de design are: alunecă extrem de încet pe suprafețe foarte ușor înclinate și te poți trezi cu telefonul pe podea de pe masă dacă de exemplu telefonul stă pe alte obiecte neaderente (pe o carte).

Performanțe

LG Velvet reușește să obțină o fluență în utilizare mai rar întâlnită. Poate pe configurații foarte bune să mai vezi așa dar faptul că nu ai întreruperi între animații când schimbi aplicațiile în task manager și totul curge lin face experiența de utilizare a acestui telefon o plăcere.

Nu spun că în cele 3 săptămâni de utilizare nu s-a întâmplat să facă mici probleme, dar au fost rare și doar în situații de stres. I-am dat să lanseze mai multe aplicații apoi imediat am vrut să schimb din nou aplicația și să trimit ceva prin Messenger și a sacadat. Aș da vina mai mult pe aplicațiile slab optimizate. A mai avut și un moment când s-a blocat în aplicația Camera, dar asta a fost o singură dată.

În Geek Bench 5 obține rezultate între Xiaomi Pocophone F1 și One Plus 6 deși ambele folosesc Snapdragon 845, iar LG Velvet rulează pe un Snapdragon 765G, dar mai contează și alte aspecte decât procesorul. Pentru mine în final contează să meargă fluent și să pornească aplicațiile repede, lucru care se întâmplă în mod curent.

Camere Foto

Smartphone-ul nu vine decât cu două camere foto. Una care de bază Wide cu cele mai bune performanțe optice și una Ultra-Wide care te ajută să obții imagini largi pentru fotografii de grup, fotografiere panoramică sau alte cazuri când ai nevoie de un unghi larg de încadrare.

Din testele foto realizate de mine în primul rând am aflat că pentru fotografia de noapte doar camera Wide ce mai poate fi utilizată pentru a obține detalii relativ bune, dar și un zgomot de imagine acceptabil. Pe camera Ultra-Wide nu prea are rost să încercați deoarece calitatea imaginii este mult sub așteptări.

În exemplul de mai sus prima este în modul Full Vision care umple ecranul când fotografiază dar face crop pe senzor. A doua este cu camera Wide la rezoluție maximă, iar ultima cu camera Ultra-Wide.

Mai jos puteți vizualiza mai multe imagini făcute noaptea. Cu camera Wide sau Zoom 2X (digital) ori Ultra Wide. Și cum se descurcă în modul Night Mode (cele cu mașinile mișcate).

Fotografa cu bliț

Reușește fotografii decente cu lumina artificială a blițului integrat. Nu oferă culori prea calde cum se mai întâmplă pe blițurile cu mai multe nuanțe calde și reci, dar nu le poți avea pe toate.

Mai jos este o serie de fotografii mixte cu imagini de la apus, pe vreme înnorată, sau cu teste pentru diferite situații care te va ajuta să-ți dai seama de cât de bine poate fotografia LG Velvet.

Din mișcare camera foto Wide care oferă și rezoluția cea mai înaltă vei vedea că produce un efect rolling shutter destul de pronunțat, dar focalizarea se realizează aproape de fiecare dată perfect în condiții bune de lumină, iar tonurile de culoare sunt ok, dar ar putea primi câteva îmbunătățiri.

Dacă vă uitați atent: fotografiile cu mult galben balansează prea mult acel galben și îi adaugă o tentă albastră / verde după caz.

Mai jos am o serie de fotografii cu un oaspete care a fost pe la noi în vizită. Cam neastâmpărat el și care nu ieșea deloc în fotografii. Am doar câteva imagini mai clare. Majoritatea sunt ușor șterse. Câinele nu prea se mișca, problema probabil era că el are blana închisă la culoare și asta probabil făcea camera să compenseze prin expunere mai lungă care ducea la ”poze mișcate”.

Fotografiile de portret sunt decente, dar dependente în continuare de lumină. În majoritatea mi se pare că tonurile de culoare ale pielii sunt aproape 100% corecte, dar pare că se concentrează pe asta și uită să balanseze și pentru mediul înconjurător și în spate imaginea primește o tentă verde.

Pe cealaltă parte fotografiile portret făcute noapte nu prea sunt utilizabile. Nu am înțeles de ce, dar nu voia să focalizeze mai bine, iar la nivel de detalii mai trebuie lucrat.

Poți obține fotografii Macro chiar reușite. Poate nu din prima fotografie, dar dacă mai schimbi unghiurile și rezoluția poți obține fotografii Macro cu un nivel de detalii foarte bun. Aici s-a manifestat din nou echilibrarea culorilor. A doua fotografie are culorile mai puțin saturate dintr-un motiv sau altul, probabil datorită centrului foarte verde.

Cum se descurcă pe filmare LG Velvet?

Pentru că lipsește stabilizarea optică nu obține cel mai bun efect pentru stabilizare. Deși pare că totul este lin în camera, dacă pui o filmare noaptea pe calculator vei observa micro ajustările pe care trebuie să le facă și care produce o vibrație a imaginii, lucru care nu este foarte bun pentru rezultatul final.

Filmare ziua 4K

Ziua filmează decent, și în special în condiții de lumină bune, unde nu trebuie să compensezi expunerea, sau alte setări manuale.

Timelapse

Funcția Timelapse este interesantă. Se folosește simplu pornind ca orice filmare, iar dacă vrei în timpul filmării să schimbi viteza o poți face cu ajutorul unui slider de pe partea dreaptă cu viteza marcata în 2x – 10x sau mai mult.

Filmare noaptea 4K

Filmarea noaptea la rezoluția maximă s-ar putea să fie singura variantă recomandată. Oferă detalii bune, expunere corectă în mare parte, dar lipsa stabilizatorului optic se face remarcată prin micro vibrații care apar mai ales la mișcări bruște.

Filmare noaptea Full HD

Am fost foarte dezamăgit de filmarea FullHD noaptea. Nu am înțeles de ce a fost o lipsă atât de mare în detalii și calitatea generală a imaginii, dar pur și simplu nu am obținut un rezultat care să fie satisfăcător. Dacă privești mostra de mai jos vei înțelege.

Filmările slow motion se fac la maximum 120 fps și rezultatul este decent. Nu poate fi extras direct din telefon fără să exporți materialul video după ce ai setat ce porțiune este cu încetinitorul, dar nivelul de detalii este decent și rezoluția Full HD.

Sistem de Operare

Am fost fan LG până am tranzitat la iOS și experiența de utilizare a fost un factor cheie în alegerea mea și am rămas cu impresia că și pentru LG a contat de-a lungul timpului să ofere un sistem de operare nu foarte încărcat grafic și care să funcționeze fluent.

Astăzi observ mai multe aplicații preinstalate față de cum l-am lăsat acum mai mulți ani, dar care pot fi eliminate.

Interfața grafică Android 10 utilizată de smartphone se numește LG UX 9 și aduce o multitudine de funcții care te ajută să îți personalizezi interfața și scurtăturile rapide, dar vine și cu o serie de funcții marca LG care au fost păstrate de-a lungul timpului. Printre ele se află:

Funcția double-tap – la o atingere de două ori a ecranului telefonul se deschide și poți vedea notificări sau folosi telefonul fără să apeși butoanele telefonului. Poți porni camera printr-o dublă apăsare al butonului on / off, pentru a scurta timpul de reacție atunci când prinzi ceva interesant de fotografiat. Always on Display – funcție care îți permite să vezi informații, precum: data, ora, vremea, notificări primite pe ecranul stins cu economie de baterie. Ba mai mult de atât se poate personaliza cu diferite teme în setările Wallpaper & Theme.

O funcție nouă pentru mine este cea de back integrată pe muchiile telefonului. Deci dacă vrei să dai back într-o aplicație sau vrei să ieși din aplicație poți trage înspre centrul ecranului de pe muchia stângă sau dreaptă. Este o soluție foarte elegantă la dispariția butonului de jos și care se potrivește perfect pentru ecranele mari pentru că nu vrei să te plimbi pe toate muchia telefonului.

Per total LG UX 9 mi se pare una dintre cele mai prietenoase interfețe grafice, foarte apropiată de cea Android 10 de bază.

Ecran

Deși este un OLED cu 60 Hz optimizarea software îl scutește în majoritatea cazurilor de nevoia unui ecran cu rată de refresh mare care ar face lucrurile să se miște mai fluent (atât timp cât și procesorul ar fi suficient de rapid).

A fost o plăcere să privesc materiale video pe acest ecran care fiind OLED nu a avut nicio problemă să afișeze lejer și pe lumină puternică solară informațiile de care aveam nevoie. Nu cred că este cel mai luminos ecran dar nici nu este departe de telefoanele cu ecranele cele mai luminoase.

Pe lângă calitățile foarte bune ale panelului în sine, simplul fapt că este foarte aproape de margine și într-un raport lățime x lungime de 20.5:9 îl face perfect pentru a viziona material video.

Sunet

Sunt ok cu nivelul de calitate pe care difuzoarele telefonului îl emite. Nu este un telefon care oferă o amploare foarte mare a sunetului, dar măcar claritatea lui nu dezamăgește. Folosește difuzorul pentru convorbiri pentru a oferi un sunet stereo și asta ajută la filme sau jocuri pentru o experiență mai plăcută, deși unul dintre difuzoare se poate bloca ușor în modul panoramic.

Păcat că au scos quad DAC, dar probabil că nu a mai încăput în carcasa aceasta. Deja erau prea multe lucruri, dar dacă ești fan audio și vrei o calitate cât mai bună audio în căști și asculți doar la bitrate mare probabil că această veste te dezamăgește.

Autonomie

LG Velvet vine cu o baterie suficient de consistentă pentru activitățile de zi cu zi (4300 mAh). Nu sunt un utilizator de jocuri și testele mele s-au concentrat în utilizarea telefonului cu aplicații comune de social media, navigare internet, aplicația de cameră foto și Youtube.

Nu spun că nu mi-aș fi dorit 5000 mAh, mai ales pentru că oferă conexiune 5G care va consuma rapid bateria, dar reușește să ofere lejer o autonomie de 1.5 zile atât timp cât nu faci lucruri foarte puternic consumatoarea de energie.

De exemplu testul meu de video streaming de pe Youtube, a consumat în cam 8h 30 min 50% din baterie. Lumina fiind la 50% din capacitate, și toți ceilalți consumatori fiind porniți (conexiune mobilă 4G+, conexiune bluetooth, wi-fi). Estimarea telefonului era că mă ținea încă jumătate de zi, lucru care s-a și întâmplat.

Dacă activam și funcția de Battery Saver pe modul Extended ajungeam la 1zi în plus și pe Maximum la 1.5 zile de prelungire. Totuși e interesant pentru că pe modul Extended nu face decât să oprească vibrații, procesele din background (sincronizări de date adică), Always on Display care îți arată ora și câteva alte informații.

Nu-mi place

nu are cameră foto zoom;

nu prea se descurcă pe fotografii de lumină foarte scăzută;

încărcare în 2h datorită încărcătorului mai slab cu care vine în pachet;

butonul Google Assistant nu poate fi personalizat;

nu prea te poți baza pe cititorul de amprente. Este încet și mai respinge amprenta;

au eliminat quad DAC – disponibil anterior pe modele mai vechi.

Îmi place

design foarte plăcut care pe alte culori este și mai fain datorită nuanțelor;

ecran care umple fața smartphone-ului;

camere foto decente în special pe lumină bună;

oferă port audio 3.5 mm;

interfață bine optimizată. Funcționează foarte fluent;

oferă rezistență la apă IP68 și protecție pentru șocuri;

posibilitatea de a extinde funcționalitatea cu un ecran secundar sau stylus.

Concluzie

LG Velvet este un smartphone pentru cei care vor să fie cu un picior în viitor cu conexiune 5G (sau poți atașa un ecran secundar și stylus) și cu un picior în trecut folosind căști audio pe port audio 3.5 mm.

LG vine cu un refresh pe design foarte interesant care mi-a plăcut foarte mult, cu o poziționare a camerelor foto foarte estetică și cu o carcasă care-și schimbă culorile în funcție de unghiul din care privești care îți aduce nuanțele unui apus direct în mâinile tale.

Deci dacă te interesează în primul rând să ai și un design superb atunci LG Velvet trebuie să-l iei serios în considerare.

Per total LG Velvet este un pachet complet ș i atractiv, dar care vine cu câteva hibe la camera foto / video și care se vinde la un preț ușor cam ridicat comparativ cu alte modele precum One Plus 8 sau Motorola Edge care deși sunt cam la același preț aduc camere foto mai bune sau un procesor mai rapid.

Imagini LG Velvet