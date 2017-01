Vino în weekend să testezi PlayStation VR !

​

Sony anunță lansarea PlayStation VR în România. Va fi organizat în acest weekend (21-22 Ianuarie) un eveniment public la care veți putea participa fiecare dintre voi.

Evenimentul va avea loc la Impact Hub București și veți putea testa sistemul de realitate virtuală. Vor fi disponibile 10 titluri de jocuri are îți vor face introducerea în mediul VR PlayStation.

Accesul la eveniment este gratuit, la etajul al doilea al centrului Impact Hub, din Strada Halelor, nr. 5, lângă Piața Unirii din București, pe 21 și 22 ianuarie, în intervalul orar 10:00-19:00.

În magazinele din țară va fi disponibil începând cu 24 ianuarie 2017.

Dintre jocurile deja disponibile se numără: Eagle Flight (Ubisoft), EVE: Valkyrie (CCP Games), Headmaster (Frame Interactive), Rez Infinite (Enhance Games), Wayward Sky (Uber Entertainment), RIGS: Mechanized Combat League, Tumble VR, Until Dawn: Rush of Blood and PlayStation®VR WORLDS (SCE WWS).

Ne vedem la eveniment ;)