Compania românească UiPath obține o investiție $30M pentru dezvoltarea soluției lor de automatizare

UiPath compania fondată de Daniel Dines obține o investiție de 30 milioane $ de la Accel. Partenerii Accel au investit în trecut în start-up-uri precum Facebook, Dropbox sau Spotify. Printre investitori sunt și Earlybird Venture Capital, Credo Ventures și Seedcamp.

Ieri pe la prânz Dragos Stanca anunța într-un scurt post “posibil cea mai mare investiți într-o companie românească (30 milioane $)”. Nu a durat o oră și au început să apară primele știri legate despre asta.

UiPath este o companie care oferă soluții RPA (robotic process automation) enterprise dar și pentru business-uri mici și mijlocii.

Am testat soluția lor Desktop de automatizare începând de acum 1-2 luni pentru task-uri simple pentru că eram curios de cum funcționează și cum mă poate ajuta în task-urile de zi cu zi. Mi s-a părut o unealtă foarte puternică, care dacă înveți să o utilizezi îți poate crește productivitatea radical.

Pe site-ul UiPath găsești tutoriale pentru: Desktop Automation, Web Automation, GUI Automation, Screen Scraping, Citrix Automation, Mainframe Automation, SAP Automation Software, Excel Automation.

Pentru automatizarea interacțiunii cu sistemul de operare poate recunoaște și extrage date din aproape orice aplicație. Pentru automatizarea website-urilor te ajută o extensie Chrome / Firefox care te ajută să înregistrezi comenzile pe care robotul ar trebui să le facă în site, există și un modul special pentru task-uri executate în Excel. Cam atât am testat.

Soluția lor poate fi utilizată de companii pentru automatizarea activităților precum gestiunea documentelor, call center, industria sănătății, industria financiara, analiza de date, automatizarea proceselor sau instalarea de API-uri, utilizează un computer pentru a gestiona aplicațiile software existente pe computer de tip CRM, ERP, aplicații de relații clienți în același mod în care un angajat ar folosi sistemul.

UiPath Studio, UiPath Robot, UiPath Orchestrator sunt soluțiile care pot ajuta o companie să creeze procese automatizate fie pentru task-uri repetitive, fie pentru lucruri care ar dura mult timp dacă ar fi executate de angajat.

“Investment will be focused on global hiring and product development to maintain leading position in Robotic Process Automation market”.