Switch se vinde (momentan) cel mai repede din istoria Nintendo

Sunt informații din presa americană care transmit că Nintendo Switch ar fi cea mai vândută consolă de jocuri din istoria companiei nipone.

Sunt magazine din SUA în care stocul s-a terminat peste weekend. Informația este transmisa chiar de președintele companiei Nintendo din SUA într-un interviu pentru New York Times.

1. Update on Nintendo Switch sales I'll break into a multi-tweet. This from an intvw with Reggie Fils-Aime, Nintendo of Amer. Pres — Nick Wingfield (@nickwingfield) March 6, 2017

Switch mi se pare cu adevărat inovator în zona de entertainment. Pentru Nintendo nu a contat grafica de top însă atunci când folosești un Wii, când foloseai un Gameboy sau acum Switch totul se învârte în jurul distracției.

Merită titlul de cea mai vândută consolă din istoria Nintendo ? Pentru hardware și modul în care a fost gândită consola cu siguranță, însă pentru faptul că sunt foarte puține jocuri disponibile (unele programate chiar pentru Decembrie 2017), nu prea.

Un lucru foarte mult mi-a plăcut la controllerele Joy-Con: tehnologia de feedback integrată este atât de precisă și de avansată încât au creat un joc care se joacă în 2 și în care fiecare ține unul din controllere în mână iar pe ecran apar două cutii cu bile în interior. Trebuie să miști cutia pe toate fețele și să simți câte bile sunt în cutie. Feedbackul este atât de precis încât simți exact ca și cum ai ține în mână o cutie cu bile.

Pe lângă consola care se laudă cu vânzări mari mai este și The Legend of Zelda: Breath of the Wild care s-ar fi vândut și el mai bine decât Super Mario 64 care era pe vremea lui Nintendo 64.

Urmărim cum decurg lucrurile în continuare, eu nu am foarte mari așteptări pe termen lung dacă nu apar mai multe titluri pe piață, dar sper să aibă succesul scontat.

Unde se găsește la noi în țară Nintendo Switch ?

Fie la eMAG, fie la evoMAG ori la alte magazine similare. Sunt și magazine la noi care nu mai au pe stoc.