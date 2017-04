Surpriză de Paște de la EaseUS – Soft pentru recuperare de date

EaseUS – producătorul de soft pentru recuperare a datelor, backup și de partiționare a hard-disk-ului are o surpriză frumoasă pentru voi de Paște. Dacă vă mai amintiți v-am arătat la un moment dat cum poți folosi softul lor gratuit pentru a recupera în mod simplu fișiere de pe un mediu de stocare după ce le-ai șters din greșeală.

Softul o să vă fie de folos la un moment dat vouă sau unui apropiat așa că recomandat este să îl descărcați și să activați licența până pe 19 Aprilie pentru a profita de campania promoțională.

Sunt 3 posibilități prin care puteți câștiga o licență la unul dintre programele dezvoltate de către EaseUS:

Prima variantă

Intrați pe pagina campaniei și vânați ofertele la produsele:

Aici am impresia că este cel mai ușor, văd că orice ou spart îți aduce imediat o licență pentru EaseUS Data Recovery Wizard for Windows Pro.

EaseUS EverySync Pro

EaseUS MobiSaver for iPhone Pro

EaseUS MobiSaver for Android Pro

EaseUS Data Recovery Wizard for Windows Pro

EaseUS Todo PCTrans Pro

Atenție: Trebuie activată licența în soft până la sfârșitul campaniei pe 19 Aprilie 2017.

A doua variantă

Reduceri mari la softurile cele mai vândute de către EaseUS.

Pentru a scăpa de limitări le aplicațiilor gratuite acum puteți să aveți acces la softul complet pentru un preț foarte bun.

A treia variantă

Postează un screenshot cu programul EaseUS Data Recovery Wizard pe pagina campaniei așa cum vă arată în videoclipul de mai jos și compania va oferi către 10 câștigători un bonus de 20 de USD prin contul PayPal.

Accesează pagina campaniei

Sărbători fericite!