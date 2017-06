Review Vonino Volt X – telefon de buget cu acumulator de 4.000 mAh

Am primit unul dintre noile terminale Vonino: Volt X pentru a-l testa. Nu mai eram la curent cu noile lor produse, mă așteptam să fie un smartphone obișnuit însă am aflat imediat după propunere că este un smartphone de buget cu autonomie mare (de unde și denumirea de Volt). Pe lângă autonomie are și o configurație acceptabilă, este dual-sim, și vine din fabrică cu sistemul de operare Android 6.0 Marshmallow.

Se pare că smartphone-urile cu autonomie mare și-au găsit o nișă însă pare că nu mulți își doresc cu adevărat ca telefonul să le țină mai mult de 1 / 1.5 zile altfel producătorii ar fi luat decizia deja de a pune acumulatori mai mari pe mult mai multe dintre telefoane.

Specificații

Ecran IPS de 5 inch și rezoluție 854 x 480 px

Procesor quad-core 1.3 GHz Mediatek MT6737

GPU Mali T720

1GB RAM

8GB memorie internă de stocare ce poate fi extinsă cu un card micro SD

Camera principală 8MP, iar cea secundară de 2 MP

Conectivitate 4G LTE Cat 4 150 / 50 Mbps (Dual Mode), WiFi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, GPS cu A-GPS, Bluetooth 4.0 cu A2DP

Acumulator 4.000 mAh

Greutate 157g și dimensiuni 71.3 x 145.6 x 10.5 mm

Sistem de operare Android 6.0 Marshmallow

Unboxing

Design

Fața care o găsim și pe alte modele mai vechi Vonino o găsim și pe acest model. Știți că designul telefoanelor mai ieftine nu impresionează și acesta trebuie de multe ori să fie unul dintre compromisuri. Pentru un design frumos poți ajunge să dai de la 1.000 lei în sus.

Totuși întoarce telefonul și vei vedea că Volt X nu este atât de monoton precum multe dintre telefoanele de buget.

Are un capac mat care se detașează pentru a descoperi bateria și cele doua sloturi pentru micro SIM-uri și unul pentru micro SD. Fiind mat, spatele nu va lăsa amprente și are o aderență bună. Pe de altă parte pare să aibă un spate finisat pentru o prindere mai bună în palmă. Muchia este mai îngustată la mijloc.

Difuzorul este așezat chiar pe spate la bază, dar nu este blocat sunetul dacă stă pe spate pe masă. Camera și blițul sunt așezate în partea sus-stânga. Camera iese foarte puțin din carcasă, dar numai cu 1 mm. Nu m-a deranjat asta deloc, dar dacă îl scapi în cameră nu știu dacă va scăpa nevătămată.

Butoanele sunt pe partea dreaptă (mie-mi plac așa poziționate), iar jack-ul audio sus. Deci un layout standard cu care ne-am obișnuit.

Telefonul cântărește 157 de grame. Nu este prea ușor, dar autonomia mai mare crește și greutatea sau dimensiunea terminalului mobil. Ecranul este de 5 inch așa că telefonul oferă în banii ăștia și un ecran rezonabil de mare și util pentru aproape orice aplicații, mai puțin acolo unde vei avea nevoie de pixeli mulți.

Performanțe

Cred că spun asta la fiecare review de telefon de buget, dar este important. Telefoanele ieftine nu se mai mișcă atât de prost ca acum 3-4 ani, asta pentru că sistemul de operare a ajutat foarte mult în a oferi utilizatorului o viteză de încărcare a aplicațiilor și o experiență constantă în utilizare.

Telefonul vine cu Android 6.0. Odată cu această versiune a sistemului de operare au adus îmbunătățiri speciale pentru a funcționa și pe configurații mai slabe comparativ cu cele de pe telefoanele de peste 1.000 lei care nu prea au probleme de acest gen.

Am realizat așa cum v-am obișnuit și un test AnTuTu pentru a ne oferi și un punctaj care să vă facă o idee despre cât de capabil este de-a întregul acest smartphone (CPU, GPU, RAM, Stocare, etc). A obținut 23966 de puncte din două teste. Din păcate nu poate fi comparat cu telefoanele din topul din aplicație care pornesc de la 90.000 de puncte (telefoane mai scumpe), dar ce pot să vă spun este că Nexus 4 avea un punctaj similar prin 2014.

Important este că nu există timpi mari de așteptare, cel puțin nu în aplicațiile cele mai comune pe care le folosesc eu și care mulți utilizatori smartphone le folosesc (Facebook, Instagram, Twitter, Chrome, Gmail, etc.). Pare că optimizarea sistemului de operare este bunicică.

Spațiu liber este de 2.32 GB din cei 4.03 disponibili pentru stocare. Foarte puțin pentru 2017 în care datele ocupă din ce în ce mai mult, dar pentru un telefon de buget redus nu știu dacă poți obține mai mult acum.

Ecranul nu a fost piesa de rezistență a telefonului pentru că rezoluția este micuță, iar sensibilitatea la atingere dezamăgește în anumite cazuri (vine și cu folie pre-aplicată). Totuși este un ecran IPS și oferă o putere luminoasă suficientă pentru cele mai multe cazuri de utilizare (chiar și pe soare puternic).

Sistemul de operare folosește tehnologii relativ noi. Pe Android ce e lansat acum 2 ani poate fi numit nou pentru că rata de adopție este foarte lentă. Android 7 lansat anul trecut are acum o rată de adopție de aproape 10%. Nu am simțit o lipsă de funcții din aplicațiile de cameră foto, sau din Android. Eu merg pe ideea less is better nu folosesc multe dintre funcțiile mai avansate din smartphone. Include chiar și Google Assistant.

Camera de 8MP nu este nici ea de lăudat. Adevărul este că nici camera nu avea cum să fie și ea bună din moment ce deja sunt adăugate câteva avantaje importante.

Imaginile sunt fără prea multă culoare, sunt între alb-negru și color (deci cam nesaturate), iar detaliile lasă de dorit. Deci dacă erai în căutare de un telefon cu camera foto bună, mai bine îndreaptă-ți atenția către alte modele.

Sunetul nu este mai slab comparativ cu cel de pe alte telefoane în zona de preț de 500 de lei. Nu prea am ce să povestesc despre sunet altceva decât că nu a dezamăgit, nici în timpul apelului, nici dacă mă uitam la un clip pe YouTube.

Autonomia telefonului este așa cum mă așteptam undeva la 2-3 zile. Este dual-sim și dacă folosești cele două sloturi vei obține un consum mai mic comparativ cu utilizarea single-sim. Încărcarea telefonului se face într-un timp rezonabil de 2 h și ceva minute pentru că bateria mai mare cere un timp puțin mai mare de încărcare.

Nu-mi place

a avut momente în care nu a răspuns la comenzi (părea problemă de soft)

camerele foto sunt cam slabe

Îmi place

autonomia bună mulțumită acumulatorului de 4000 mAh

dual-sim care suportă dual-mode

ecran luminos pentru prețul la care se vinde (la fel de sau puțin mai luminos ca al unui iPhone 6S – ca să aveți un termen de comparație)

funcționează suficient de fluent ținând cont de preț

Concluzie

Este destul de scurtă și la obiect. Nu este un telefon care te va surprinde prin multe lucruri. Cu siguranță însă te vei bucura să vezi că nu ești nevoit să-l încarci decât odată la 2-3 zile în funcție de stilul tău de utilizare, sau mai mult dacă ești mai economic de fel. Te vei mai bucura de un ecran rezonabil (dacă nu ești iubitor de rezoluții înalte) cu lumină puternică și unghiuri de vizibilitate acceptabile. Include soft nou de la Google, inclusiv noul Google Assistant. Vonino este certificat Google Mobile Services, poți verifica chiar aici.

Nu-ți voi recomanda telefonul însă pentru camera sa care nu prea este utilă nici pentru fotografiile de le mai postezi pe Facebook.

