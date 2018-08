Review Moto G6 Plus – smartphone de buget interesant

A trecut foarte mult de la ultimul articol să nu mai spun de la ultimul review de smartphone, dar acum am avut ocazia să testez Moto G6 Plus și am decis să îți împărtășesc gândurile despre acesta.

Se vinde extraordinar de bine pentru că oferă un raport calitate / preț excelent. Ca și anul trecut dacă îți amintești Moto G5 a fost în topul smartphone-urilor de buget cu prețuri de 800-1300 lei (în funcție de model: simplu sau plus), iar anul acesta a venit cu un model la fel de bine finisat, însă cu plastic pe spate în loc de metal cum era pe G5.

Haide să îți povestesc ce am aflat despre el.

Specificații Moto G6 Plus (XT1926-3):

Snapdragon 630 Octa-core 2.2 GHz

Adreno 508

RAM 4 GB

Memorie internă de stocare 64 GB

Camere foto / video: Camerele principale: 12 MP, f/1.7, dual pixel PDAF – Filmare cu: 2160p/ 30 fps, 1080p / 30 fps – 60 fps și 5 MP, f/2.2, senzor de profunzime Camera frontală: 8 MP, f/2.2

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, LTE-A Cat6 300/50 Mbps

A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS

USB-C

Acumulator 3200 mAh

Android 8.0 Oreo

160 x 75.5 x 8 mm / 167 g

Specificații complete Moto G6 Plus

Design

Și anul trecut și anul acesta Lenovo m-a încântat cu un design premium pe acest model. Acest lucru în mod sigur a adăugat la vânzări pentru că sunt multe persoane care-și doresc un telefon cu design frumos, nu doar un ecran învelit în plastic.

Dacă mă uit pe spatele telefonului observ cum acesta seamănă izbitor cu telefoanele de la Samsung. Galaxy S7 sau S7 Edge sunt cele mai asemănătoare cu suprafață glossy de culoare albastră care lasă amprente, diferența majoră constând în cele două camere foto care sunt așezate într-un modul circular specific telefoanelor Motorola. Seamănă chiar cu un smiley face dacă nu ai observat deja.

Nu sunt un mare fan al acestui design pentru că-mi place să fie și practic. Adică spatele acesta curbat și neted nu-ți oferă o priză foarte bună a telefonului și mi se pare că poate fi scăpat mai ușor comparativ cu un telefon care are o carcasă mată, aderentă, dar fiecare cu preferințele lui. Măcar arată bine.

Tot pe spate la baza telefonului a fost introdus și microfonul pentru anularea zgomotului de fond. Nu știu cât de bine este poziționat acolo aproape de margine, pare că poate fi blocat foarte ușor cu degetele în special în poziție culcată (landscape).

Deși are camerele ieșite din carcasă pe spate, este destul de stabil și îl poți utiliza și pe suprafețe plane fără să joace de colo, colo.

Muchia de jos are un port USB-C și cel audio 3.5 mm, apoi pe muchia de sus se află așezat (mai puțin obișnuit ultimii ani) slotul pentru micro SD și SIM-uri care oferă o MARE surpriză! Ai două sloturi dedicate pentru două nano SIM și un slot dedicat pentru micro SD. Deci este un avantaj mare pentru că în ultima perioadă producătorii tot foloseau sloturi suprapuse care puteau fi ocupate fie de un al doilea SIM, fie de un micro SD.

Muchia dreaptă are cele 3 butoane: două de volum și una de on / off , nimic special aici și îmi convine mult poziția lor acolo. Muchia stângă este liberă de orice buton / artificiu de design, etc.

Fața telefonului este relativ standard. Un buton cu cititor de amprentă la bază, fără alte butoane laterale, iar marginea de sus are o cameră frontală plus senzori lângă difuzor.

Concluzia este că-mi place designul deși cum spuneam nu sunt cu telefoanele glossy. Este frumos, este bine finisat, bine conturat, este un design apreciat, este bine îmbinat și deși este un telefon de buget ecranul nu are margini negre prea groase. Ecranul ocupă și mai mare parte din față comparativ cu modelul anterior. Este echilibrat și ca greutate. Thumbs up !

Performanțe

Upgrade-ul de la modelul de anul trecut nu este major însă suficient de mare încât să fie tentant telefonul pentru alți cumpărători care au evitat acest brand / telefon dar au auzit cât de rentabil este. Concret Moto G6 Plus are acum un Snapdragon 630 Octa-core de 2.2 GHz făcând tranziția de la un Snapdragon 625 cu 2 GHz. Iar dacă vorbim de memoria RAM, a crescut de la 3 GB la 4 GB (importantă pe Android). Procesorul grafic a trecut de la Adreno 506 la Adreno 508.

În AnTuTu scorul obținut de Moto G6 Plus a fost 90132, iar în GeekBench scorul Single-Core obținut a fost 864 și Multi-Core de 4133. Lăsând la o parte punctajele telefonul rulează destul de bine deschizând repejor aproape orice aplicație, execută de multe ori comenzile fără probleme. În timp va mai scădea viteza de încărcare ca la orice telefon, dar mă aștept să reziste 2 ani cel puțin cu această configurație.

Ecranul adăugat de Lenovo pe acest model este de 1080 x 2160 px ceea ce aduce un raport 18:9 și este mai mare ușor comparativ cu Moto G5 Plus. Cu toate acestea densitatea pixelilor a scăzut ușor cu aceasta modificare făcută de producător, însă fără să bată la ochi. Mi se pare suficientă rezoluția aceasta pentru orice vrei să faci pe el.

Unghiurile de vizibilitate și culorile mi se par bine echilibrate și pare un ecran care se apropie de telefoanele de top dacă vorbim de aceste două aspecte. În lumina soarelui ecranul se poate citi binișor, parcă chiar mai bine față de telefonul meu iPhone 7. Are contrast bun și văd pe alte publicații că este un ecran LCD care aproape ajunge din urmă calitățile unui ecran AMOLED (acesta fiind LCD).

Sistemul de operare folosit de Moto G6 Plus este Android 8.0 Oreo deci vei avea funcții suficient de noi pe care Google le-a adăugat, 8.1 fiind ultimul sistem de operare disponibil public în momentul de față. Nu mă așteptam însă să vină cu ultima versiune și din ce informații sunt în piață, Lenovo nu prea face update-uri atât de dese precum alți producători fac deși Moto G6 Plus are un sistem de operare aproape nemodificat.

Singurele funcții adăugate sunt cele specifice Motorola prin care adăugați gesturi de mișcare prin care activați camera ori faceți alte acțiuni rapide comune pe telefon cum ar fi pornirea LED-ului.

O funcție care mă bucur că au adăugat-o este aceea de deblocare a telefonului doar privind spre telefon. În mod evident nu va funcționa noaptea pentru că nu folosește tehnologie prea avansată ca la iPhone X sau mai știu eu ce alte telefoane, dar este bine-venită. Am încercat să-l păcălesc și să-l deblochez cu imagini sau chiar cu un videoclip însă nu am reușit :P.

Găsești în telefon pe lângă funcțiile specifice telefoanelor Motorola și o aplicație Dolby Audio care te poate ajuta în obținerea unui sunet mai bun în diferite situații. Poate nu reușești să auzi pe speaker ce vorbește cineva într-un clip YouTube, poți seta un profil pentru voce astfel încât să auzi mai bine frecvențele emise de voce. Sau te uiți la un film, poți seta un profil care scoate în evidență sunetele joase, și cele din efecte speciale.

Spațiul de stocare disponibil (50 GB spațiu liber) este suficient și aproape că nu ar fi nevoie de un card micro SD pe această variantă cu 64 GB memorie internă dacă nu stochezi melodii și imagini ținând cont că muzica merită ascultată dintr-un serviciu de streaming (Spotify, Zonga, Apple Music, Google Play Music, etc.) iar imaginile le poți sincroniza automat pe Google Photos.

Camerele Foto / Video nu pot să le laud prea mult. Calitatea imaginilor este acceptabilă, dar sunt câteva zone în care eșuează să ofere performanță. Spre exemplu nu există stabilizare optică a imaginii. Și asta poate afecta destul de mult calitatea imaginilor / videoclipurilor. Există stabilizare digitală dar taie din calitate pentru că face crop la imagine cam 10-15%.

Moto G6 Plus este capabil să filmeze 1080p cu 60 fps și 4K (2160p) cu 30 fps. Mai jos puteți vedea cum este filmarea 4K însă de menționat este că stabilizarea digitală de imagine este slabă pe rezoluția maximă. Pentru stabilizare eficientă trebuie folosit 1080p 30 fps / 60 fps. Dar în general filmarea mi s-a părut că este bună, captează detalii suficiente, probleme fiind la intervalul dinamic (pierde din detalii atunci când sunt zone luminate combinate cu zone umbrite).

O altă problemă care mai apare din când în când, a fost cu focalizarea care și în mostra de mai jos în acele condiții pur și simplu nu voia să focalizeze unde apăsam pe ecran (adică pe bară).

Noaptea imaginile nu ies foarte clare deși are o diafragmă f/1.7 care îi permite să capteze foarte multă lumină, mai trebuie și un senzor mai performant. Blițul este puternic și este dual-tone și va obține imagini cu o tonalitate mai aproape de realitate.

Care este faza cu cele două camere de pe spate ? Ei bine una este de bază (12MP), iar a doua este pentru măsurarea profunzimii (cea de 5MP). Adică își va da seama ce distanță este între obiecte. Nu mă așteptam să facă imagini blurate perfect și testele mi-au confirmat că nu este foarte bine finisată această funcție. Dar nici telefoanele de top nu fac aceste fotografii perfecte. Întotdeauna se suprapun zone blurate cu zone care trebuiau (sau îmi imaginez eu că ar trebui) să fie clare. Doar cei care folosesc aparate foto mirrorless / DSLR pot sesiza diferențele între un efect foto și unul optic provocat de obiectivul foto.

Deci funcția poate fi utilizată cu brio pentru portretul unei persoane în ciuda unor imperfecțiuni. Nu mi s-a părut însă că se comportă bine pentru obiecte, probabil funcția fiind calibrată cel mai bine pentru fețe.

Camera frontală (8MP) este acceptabilă. Nu există un bliț frontal dacă te interesează așa ceva (are acea funcție care albește ecranul în loc de bliț). Eu nu prea sunt cu selfie-urile, dar obține fotografii acceptabile. Vezi la finalul articolului și mostrele originale nemodificate.

Sunetul oferit de Moto G6 Plus se încadrează în standarde de bună calitate. În primul rând dacă vrei să rulezi un videoclip de pe Youtube sau să asculți alt material audio telefonul va folosi același speaker cu care apelezi. Are însă un volum foarte puternic și claritate.

Poate să acopere lejer telefonul meu personal (iPhone 7). Aproape un sunet perfect. La volum maxim mai distorsionează puțin sunetul, dar per total mi-a plăcut că nu pune accent nici pe înalte, nici pe medii sau joase.

Apelarea se face fără probleme de conectivitate, iar sunetul este puternic. Auzi interlocutorul clar și răspicat și aici iarăși dau thumbs up ! Ba chiar mi se pare că este unul dintre cele mai puternice difuzoare pe care le-am întâlnit pe un smartphone.

Autonomia telefonului este bună rezistând două zile de utilizare pe single sim, dar numai o zi cu două cartele sim ținând cont că îl utilizați nu foarte intens: ecranul cu lumina la 60-70%, internetul activ permanent și deschizând ecranul când mai sunt notificări plus câteva apeluri pe zi și navigat prin câteva aplicații social media, de mesagerie și alte aplicații comune. 3200 mAh sunt suficienți pentru o utilizare medie.

Nu-mi place

câteodată se aprinde ecranul aiurea necontrolat. Pare a fi un bug dar bănuiesc că este ceva ce va fi corectat printr-un update viitor

Motorola nu prea face update-uri de soft la această serie istoric vorbind, sper să se schimbe și asta

Îmi place

are sloturi dedicate pentru două SIM-uri și unul pentru microSD

autonomie bună

are port USB-C

design frumos

ecran performant

sunet clar și puternic

Concluzie

Motorola (Lenovo) dovedește și anul acesta că merită un loc bun în topul smartphone-urilor de buget. Moto G6 Plus merită luat în considerare de cei care își doresc un sistem de operare Android cât mai puțin modificat cu puține aplicații adăugate. Camera foto este bună în ciuda unor imperfecțiuni, design frumos, ecran de calitate care întrece unele modele mai scumpe lansate anul trecut având contrast și luminozitate mai bună. Un alt avantaj al lui Moto G6 Plus este posibilitatea de a folosi telefonul cu doua cartele fără să renunțați la cardul microSD.

Recomand telefonul dacă ești în căutarea unui model echilibrat, dual-sim, cu ecran mare, fără lipsuri mari. Își face treaba foarte bine. Momentan se vinde la 1300 lei și mi se pare că merită acest preț din plin, dar nu aș fi putut spune același lucru când era 1500 lei.

Imagini Moto G6 Plus