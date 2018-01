2017 a fost anul telefoanelor de buget cu design premium și funcții premium. Într-un fel era și timpul să vină acest moment. Vânzările la astfel de telefoane de aproximativ 1.000 lei sunt în creștere la nivel mondial și producătorii pot câștiga binișor din acest segment dacă reușesc să producă modele precum acest Moto G5S sau cum este seria Huawei P.

Am testat în această vară și Motorola Moto G5. Haideți să vedeți de ce mă impresionează și acest model de la Motorola și ce diferențe sunt între G5 și G5S.

Specificații

CPU Snapdragon 430, Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53

GPU Adreno 505

Ecran IPS LCD, 5.2 inch, 1080 x 1920 pixeli, 424 ppi și protecție Corning Gorilla Glass 3

Camera foto principală cu 16 MP, ƒ/2.0 , bliț LED, focalizare rapidă bazată pe „phase detect”, funcție Quick Capture (trebuie activată din aplicația Moto) , Stabilizare Digitală, filmare 1080p (30 fps)

Cameră foto secundară 5 MP ƒ/2.0 cu unghi larg, Bliț LED

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, Bluetooth 4.2, A-GPS, GLONASS, Dual-Sim, 4G LTE (Cat 4),

microUSB 2.0

Acumulator 3000 mAh, cu funcție TurboPower (obții maximum 5 ore de autonomie din 15 minute de încărcare)

(obții maximum 5 ore de autonomie din 15 minute de încărcare) Dimensiuni 150 x 73.5 x 8.2 mm

Greutate 157 g

Rezistent la stropire cu apă (apă scăpată accidental peste telefon, stropiri, sau ploaie ușoară)

Specificații complete Motorola Moto G5S

Design

Ești surprins plăcut încă de la primul contact pe care-l ai cu telefonul. Nu-ți vine să crezi că procesul de producție premium care-l întâlnești pe un iPhone, HTC sau Samsung de top ajunge să fie folosit și pe un astfel de model de buget.

Folosește o carcasă aproape în totalitate din aluminiu (unibody cum i se spune) cu o vopsea mată. Nu poți deschide deci carcasa. Materialul este la fel de aderent ca și cel de pe un HTC M10 sau iPhone excepție făcând forma carcasei care este o încrucișare între designul de pe HTC M10 cu muchii care au o tăietură la 45 de grade pentru o priză și mai bună (vezi iPhone 5S ș.a.). Moto G5 testat în vară avea o carcasă mai puțin solidă cu partea de sus și jos din plastic.

Singura diferență dintre o carcasă premium și aceasta ar fi liniile de plastic care traversează carcasa telefonului la bază și în partea superioară (vechea metodă de a evita problemele de semnal deși încă mai sunt prezente și pe câteva modele de top de la alte branduri).

Bineînțeles că nu aș putea spune cât de casant, rezistent la lovituri este materialul, dar pare să fie identic cu cel de modelele de top pe care le-ați mai văzut îmbrăcate în aluminiu. De obicei acest material se deformează la impactul cu o suprafață solidă. Se simte cu adevărat masiv ca o bucată de aluminiu în mână.

Pe spate se află camera foto și blițul așezate într-o formă circulară foarte proeminentă. Este clar că nu au încercat să o ascundă. Pe mine nu m-a deranjat forma lui din două motive: în primul rând acest modul circular este amprenta Motorola pe telefoanele lor și al doilea motiv este că telefonul nu oscilează când stă pe masă și butonezi pe ecran.

Poziționarea butoanelor, portului audio, și al difuzorului sunt standard. Pe dreapta butoane de volum și pornire, oprire. La bază micro USB + difuzorul în stânga și microfonul în dreapta. Portul audio 3.5 mm apare pe partea dreaptă a muchiei de superioare. Pe stânga se află sus de tot slotul pentru cartela (nano SIM) + cartela micro SD / un alt nano SIM (trebuie să alegi pentru slotul 2). Mi-ar fi plăcut să văd un port USB-C pentru că în 2018 probabil va fi normal să ai, dar sigur ridica costul produsului.

Pe față nu ai decât un singur buton cu cititor de amprentă integrat. L-ai tot văzut pe modelele Moto. Alte interacțiuni precum “Task Manager” sau “Back” se fac prin gesturi pe cititorul de amprentă ori prin butoanele software Android.

Este cu adevărat un smartphone de buget cu care te poți mândri cel puțin prin design. Aluminiul utilizat în locul plasticului îl face o idee mai greu (dacă comparăm cu alte telefoane de aceleași dimensiuni) însă din punctul meu de vedere merită. Are următoarele măsuri: 150 x 73.5 x 8.2 mm și 157 grame.

Performanțe

În această mare de telefoane Moto G5S se încadrează binișor în zona telefoanelor cu performante în raport cu prețul lui. Eu nu mă uit la configurația telefonului înainte să îl testez. De ce? Pentru că nu vreau să îmi setez așteptări. Mă interesează să funcționeze telefonul nu să aibă niște cifre mari în specificații. La final pot trage o concluzie mai bună. Experiența utilizatorului finală este legată de cât de bine a fost implementat softul în acel telefon.

În concluzie acest model funcționează foarte bine, cu aproape zero lag prin interfață sau aplicații. Nu mă așteptam ce-i drept la mai puțin din partea lui pentru că vine cu Android aproape nemodificat dar și pentru că are o configurație care duce majoritatea task-urilor obișnuite fără probleme. Este adevărat că sunt modele cu procesoare mai rapide la acești bani, dar sunt curios dacă se și mișcă mai bine prin Android.

În testele sintetice AnTuTu a obținut 46077 puncte față de Moto G5: 45787. Mica diferență de punctaj între Moto G5 și G5S cel mai probabil este datorată GPU-ului mai nou. Telefonul a venit cu Android 7.1.1 preinstalat și Android 8 Oreo va fi disponibil pe acest model. Moto G5S are avantajul de a veni aproape cu nicio aplicație în plus comparativ cu ce primești atunci când cumperi un telefon produs de Google cu Android nemodificat. Sunt într-adevăr ceva funcții în plus implementate pentru că trebuie să se diferențieze cu ceva produsul în piață. Aici vorbesc de aplicația Moto de unde poți activa funcții suplimentare cum ar fi:

accesare cameră foto prin dublă apăsare pe butonul on/off

navigare prin gesturi pe cititorul de amprentă

deschiderea lanternei printr-o mișcare laterală a telefonului de două ori

o mișcare dublă de răsucire pentru o captură de ecran

swype în jos pe laterală pentru a micșora ecranul atunci când folosești doar o mână

oprirea soneriei când ridici telefonul de pe masă

etc.

Aceste funcții fac mai interesant telefonul și am auzit multe persoane care le apreciază.

Cititorul de amprentă funcționează foarte bine. Citește instant amprenta, mai dă foarte rar greș dacă ai mâna transpirată sau udă dar este o limitare a tehnologiei care apare pe orice cititor de amprentă.

Spațiul de stocare este de 32 GB (pe modelul primit la test) iar după ce am instalat câteva aplicații de bază pe care le folosesc pentru comunicare, fotografiere, și alte câteva utile telefonul îmi indica 20 GB spațiu liber.

Camera foto principală se încadrează la un nivel de calitate acceptabil spre bun. Depinde la ce o vei folosi, dar pentru cazurile cele mai comune fotografiile vor fi bune. Excepție fac condiții mai dificile cum ar fi cele pe lumină slabă. Dacă trageți cu ochiul la imaginea de mai sus o să vedeți că a ieșit cât se poate de bine cu un astfel de telefon.

Camera foto secundară nu a fost lăsată codașă. Se încadrează și ea la un nivel bun de calitate și să nu mai zic: are propriul bliț. Deci dacă te pasionează selfie-urile sau vrei sa faci te filmezi ori să faci transmisii live noaptea s-ar putea să te ajute camera frontală de pe acest telefon. Imaginile nu sunt extraordinare, dar iarăși nu pot cere mai mult la un telefon care se vinde la 1.000 lei. Apare ceva zgomot de imagine. Puteți studia fotografiile la calitate originală pe albumul Flickr (la finalul articolului).

Dacă este să vorbesc despre calitatea sunetului acestui telefon, aflați că stă foarte bine la acest capitol. Mă refer la difuzorul de la baza telefonului. Dacă vrei să asculți muzică fără căști sau te uiți la un videoclip vei putea să te bucuri de o calitate bună. Este puțin cam enervantă melodia introductivă Hello Moto când deschizi telefonul. Iar dacă ai telefonul setat la volum mare va fi foarte deranjantă, mai ales dacă trebuie să nu trezești pe cineva sau ești undeva unde nu trebuie să faci zgomot.

Apelarea este la fel o experiență plăcută. Se aude tare și suficient de clar pentru a înțelege chiar și dacă ești afară în oraș în mijlocul unei intersecții ce vorbește persoana pe care ai apelat-o. Nu am observat lucruri neobișnuite legate de semnal.

Am testat telefonul cu SpeedTest pe rețeaua locală și a reușit o rată de transfer bunicică. Evident că și routerul, serverul și alți factori pot limita. Pe mine mă interesa cel mai mult să prindă viteză similară cu alte telefoane din gamă sau chiar de top iar o viteză similară obțin și pe un iPhone 7.

Autonomia lui Moto G5S se încadrează în specificațiile producătorului. Poți ajunge ușor la două zile autonomie cu o utilizare ușoară fără aplicații care consumă masiv. Telefonul este construit însă ca dual-sim și mai mult ca sigur veți fi nevoiți să mai opriți conexiunea la Internet, GPS, etc. pentru a atinge cele două zile de autonomie.

Un test practic pentru autonomie a fost cel de a rula un videoclip în buclă de pe YouTube în mod constant timp de 9h și 20 de minute. Este o performanță bună aș zice. Mă așteptam să nu reziste atât de mult datorită ecranului care este consumator mare de energie.

Nu-mi place

nu au introdus un port USB-C pe acest model deși intrăm în 2018

Îmi place

design premium, unibody din aluminiu

este rezistent la stropire

bliț pentru camera frontală

specificații bune pentru acest buget

android curat (aproape fără bloatware)

include TurboPower tehnologie de încărcare rapidă

Concluzie

Motog G5S este unul dintre cele mai complete telefoane sub 1.000 lei pe care le-am testat. Este un update la G5 lansat la începutul anului și deși procesorul central și cel grafic au rămas la fel, a primit alte câteva modificări notabile. Este un produs mai bine finisat acum. Vine cu un ecran puțin mai mare, cu o carcasă premium din aluminiu și au adăugat protecție Gorilla Glass 3 + un modul foto updatat.

Moto G5S este în Top 3 telefoane de buget pe final de 2017. Primul lucru pentru care l-aș alege eu este pentru sistemul de operare Android nemodificat, apoi pentru design și pe ultimul loc (deși important) prețul mic. Este un telefon cu autonomie rezonabilă care poate atinge și 2 zile de utilizare, și este perfect pentru cei care vor un telefon de dimensiune medie care include din toate câte puțin.

Imagini Moto G5S

Mostră video Moto G5S