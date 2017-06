Review Moto G5 – smartphone cu cel mai bun raport calitate / preț

Cei de la Motorola (Lenovo) au fost binevoitori să-mi trimită la test unul dintre modelele lor de smartphone lansate recent: Moto G5. Atunci când credeam că lucrurile vor rămâne la fel, în piață apare un model care mai stârnește puțin lucrurile. Este un smartphone cu aproape tot ce-i trebuie și vine și cu un design de invidiat pentru toți producătorii care se concentrează doar pe specificațiile telefonului.

S-ar putea ca anul acesta locul de smartphone-ul cu cel mai bun raport calitate / preț să fie câștigat de către acest smartphone. De ce? Vei vedea în cele ce urmează unde îți voi povesti cum a fost să-l utilizez.

Specificații Moto G5

Android 7.0

Ecran 5 inch, FullHD, IPS (441 ppi)

Chipset Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430, cu CPU Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53

GPU Adreno 505

16 GB (mai sunt variante și cu 32 GB) + slot micro SD capabil să suporte de 256 GB

2 GB RAM (sunt variante cu 3 GB)

Camera foto este de 13 MP cu deschiderea diafragmei largă f/2.0 și filmare FullHD, iar cea secundară 5 MP cu f/2.2

4G LTE Cat 4 (150 Mbps Dl / 50 Mbps Up) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2, A-GPS, GLONASS,

Acumulator 2800 mAh

Single (există și versiune Dual-SIM)

Dimensiuni 144.3 x 73 x 9.5 mm

Greutate 145 g

Unboxing Moto G5

Design

Moto G5 în primul rând este un telefon care pornește de la un preț de sub 1.000 lei. Deși sunt puține telefoane cu un design bun în această gamă de preț Moto G5 reușește să mă surprindă foarte plăcut prin forma sa și materialele utilizate.

Protecția ecranului este dintr-un material pe care degetul nu aderă și asta ajută mult în utilizare.

Telefonul are o formă similară cu cea de pe Google Nexus doar că are colțuri mai puțin rotunjite.

Capacul de pe spate este din metal cu un finisaj mat în proporție mare și doar marginea este din plastic. Acest lucru are și rol protector pentru că în cazul unor șocuri plasticul este de preferat pentru amortizarea șocurilor.

Pe spate într-un loc central spre sus se află camera foto și blițul încadrate de un cerc negru fără să iasă din carcasă. Capacul de pe spate se scoate pentru a ajunge la sloturile micro SD, micro SIM și baterie.

Așezarea porturilor și butoanelor este standard: muchia de sus are portul audio, muchia de jos portul micro USB, iar pe dreapta butoanele de volum și pornire / oprire.

Surpriza este pe față pentru că nimeni nu se așteaptă să fie doar cititorul de amprentă ci și butoanele laterale. Ei bine nu, butonul de amprentă este fix (suportă gesturi), iar butoanele laterale lipsesc.

Poate singura chestie care îmi lasă o impresie proastă este muchia argintie de pe față care mă duce cu gândul la produsele mai ieftine cu design conceput în China.

Performanțe

Telefonul este surprinzător de rapid. Cel puțin dacă te uiți la specificații nu ai putea spune că urmează să ai pe mână un telefon care răspunde foarte rapid la comenzi, ci unul mediu. Optimizarea foarte bună a softului și inclusiv faptul că nu include multe aplicații preinstalate îl face un foarte bun telefon pentru cei care caută telefoane cu Android ”curat” fără (prea multe) aplicații preinstalate. Pe deasupra procesorul grafic Adreno 505 ajută și el în a obține un flux continuu de informații pe ecran.

A obținut în AnTuTu 45787 de puncte. Un scor rezonabil pe măsura configurației telefonului. Unde nu merge foarte bine este în jocurile 3D care au nevoie de resurse.

Legat de soft, telefonul vine cu Android 7.0 din fabrică. Este unul dintre lucrurile care ajută în a obține experiență atât de fluentă în Android aproape precum este cea de pe telefoanele Google (Nexus, Pixel).

Softul Motorola cu care vine preinstalat este în principiu o aplicație care adaugă gesturi în utilizarea telefonului și funcții suplimentare pentru senzorul de amprentă. Dacă vă uitați pe imaginea de mai sus puteți vedea toate funcțiile incluse. Dacă ați mai pus mâna pe telefoane Moto din ultima vreme atunci sigur le știți.

Dacă activezi navigarea prin meniuri cu ajutorul cititorului de amprentă dispar butoanele software de navigare. Nu pot să zic că m-am adaptat complet însă este o funcție interesantă. Mi-a plăcut ”Chop twice for Flashlight” sau ”Twist for Quick Capture” pentru că sunt lucruri care vrei să le poți face instant și gestul de aduce mai aproape de acel țel. Restul funcțiilor sunt comune.

Ecranul este și el un punct forte al telefonului. Dacă ții la calitatea ecranului află că rezoluția (full hd) este perfectă pentru ecranul de 5 inch. Obține o densitate a pixelilor bună de 441 ppi. În același timp producătorul nu a scăzut calitatea la protecția ecranului, la luminozitate sau la calitatea imaginii. Îl vei putea folosi ușor și pe vreme cu soare puternic, nu pierde din calitatea imaginii dacă-l privești din laterale și oferă culori vii, dar nu exagerează cu asta. Deci o bilă albă și pentru ecran.

Camera foto m-a surprins plăcut. În primul rând oferă un interval dinamic (dynamic range) foarte bun pentru gama aceasta de smartphone-uri. Ce înseamnă asta pe scurt: atunci când fotografiezi spre cer dar prinzi în cadru și zone umbrite reușește să prindă detalii suficiente și din zona luminată (cer) și din zona mai umbrită. Câteva exemple mai jos. Lentilele folosite par de calitate pentru că aberațiile cromatice și alte artefacte care pot apărea spre marginea imaginilor sunt foarte rar prezente. (imaginile originale pe Flick la finalul articolului).

Al doilea plus pe care l-am depistat rapid la camera este stabilizatorul digital de imagine pentru filmare. Din modul în care interacționează cu mine pare că a fost preluat sau reprodus algoritmul pentru stabilizare care pe Google Pixel a făcut furori. Diferențiază mai bine mișcările involuntare ale mâinii față de mișcarea voluntară în care dorești să ghidezi camera spre subiect.

Am încercat să testez și limitele stabilizatorului de imagine și dacă miști camera cam 4-5 cm în laterala (pe un singur plan) camera reușește să mențină imaginea nemișcată aproape în totalitate (cel puțin în cazul în care îndrepți camera spre planuri îndepărtate). Poate anula și mișcările de rotație, dar în limite mai mici. Dacă o să te uiți pe înregistrările făcute de mine vei observa că sunt ca și cum filmările sunt făcute cu ajutorul unui trepied. Mai ales atunci când mișc camera sus jos camera ar fi trebuit să fie foarte mișcată, plus că mie îmi și tremură destul de tare mâinile.

Partea neplăcută la înregistrările video este sunetul care nu se poate compara cu multe dintre telefoane. Chiar mi se pare că se înregistrează prost sunetul, dar nu le poate avea pe toate, așa că am trecut rapid peste asta.

Sunetul în timpul convorbirilor s-a ridicat la nivelul așteptărilor mele, claritate și volum suficient de bune pentru convorbirile obișnuite de zi cu zi.

Sunetul pentru vizionarea videoclipurilor și pentru jocuri este în regulă. Se încadrează în gama de preț cu o calitate obișnuită a difuzorului și o putere rezonabilă care poate acoperi la nevoie și puțin din zgomotul ambiental urban. Partea interesantă și nevăzută este că difuzorul este același la care și vorbești deci dacă te joci sau privești un videoclip difuzorul va fi îndreptat spre tine.

Autonomia telefonului ajunge să fie de o zi dacă are parte de o utilizare medie. Într-o zi obișnuită utilizez mixt cu browsing, youtube, muzică, conexiune 4G și mare parte din zi la serviciu WiFi. Poate că pentru o parte dintre voi 2800 mAh este suficient, dar cei care vor două zile de utilizare cel puțin nu vor reuși fără să activeze funcția de power saving. După o zi normală rămâneam cu 10% – 20% baterie, deci seara îl puneam la încărcat.

Nu-mi place

sunetul la înregistrările video (merita o calitate mai bună)

Îmi place

designul superb

camera foto foarte bună (cu o super stabilizare de imagine)

ecran de calitate

rapid pentru configurația sa

cititor de amprentă rapid (cu funcții multiple)

Concluzie

Dacă ești în căutarea unui smartphone cu preț sub 1.000 lei cu sistem de operare nou (Android 7.0) și care oferă performanțe medii spre bune atunci tocmai ai găsit cea mai bună variantă. Camera foto se comportă foarte bine și are o stabilizare de imagine similară cu cea de pe smartphone-urile de top, sunetul pentru convorbiri este bun, ecranul suficient de luminos și cu o rezoluție bună (full hd). Oferă o experiență software constantă apropiată de cea a telefoanelor Google (are doar câteva aplicații în plus de la producător).

Bineînțeles că există și ceva neajunsuri la un smartphone atât de ieftin care oferă atât de multe: sunetul înregistrat pe video este extraordinar de slab calitativ. Configurația telefonului nu permite jocuri 3D foarte complexe.

Una peste alta smartphone-ul oferă cel mai bun raport calitate / preț din această gamă de preț. Dacă mai dai ceva bănuți în plus poți obține un smartphone și mai rapid Moto G5 Plus.

