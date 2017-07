Review Mio Smart Essential Kit – Senzori pentru o casă inteligentă

Cei de la Mio mi-au trimis la test un kit de senzori pentru casă inteligentă (smart home) care este îndreptat pe partea de siguranță și antiefracție. Se numește Mio Smart Essential Kit și include o cameră video pentru zi și noapte, senzori de mișcare, un router și un accesoriu pentru accesarea videoclipurilor prin Internet de oriunde.

Ce include pachetul Mio Smart – Essential Kit?

cameră VixCam C10

Personal Cloud Gateway S10

un senzor de ușă și fereastră R12

un senzor de mișcare R14

un Wireless Hub G10

un card SD de 16 GB

x2 Cabluri Ethernet

x5 baterii AAA (pentru senzori)

x3 adaptoare 5V/2A cu ștecher pentru UE și UK

În cutia care pare mică la început găsești dispozitivele de mai sus alături de o serie de accesorii care te vor ajuta să instalezi kitul Smart Home imediat după achiziție.

Instalare

M-am gândit să împart articolul în alte categorii decât cele obișnuite pentru că este și un nou tip de produs pe site și unul care mi se pare important să fie simplu de utilizat.

Este ca un mic puzzle care trebuie sa-l pui cap la cap pentru a-l face complet funcțional. Fiecare dispozitiv / senzor are o cutie proprie cu câte o carte cu instrucțiuni, baterii dacă este vorba de senzori, card de memorie dacă este vorba de camera video, sau cabluri de acces la rețeaua LAN.

Prima dată după ce am desfăcut fiecare cutie trebuie să recunosc am fost copleșit de numărul de cărți cu instrucțiuni care trebuia să le citesc pentru fiecare dispozitiv. Până la urmă am decis să urmez doar pe cea care explica sumar pe o foaie A2 care sunt pașii pentru instalare.

Instalarea nu a fost simplă din mai multe motive: aplicația nu reușea dintr-un motiv sau altul să detecteze toate componentele din kit. După mai multe încercări nu știu cum, dar s-a conectat. Sunt multe componente care trebuie să știi ce să faci cu ele. În același timp văd o problema limitarea față de depărtarea de prize sau rețeaua wireless. Trebuie să poziționezi strategic camera video în primul rând și asta ar putea însemna că ai nevoie de o priză pe hol undeva mai sus pe perete, sau la intrarea în casă, dar tot sus.

Pentru senzorul de mișcare și cel de ușă / fereastră trebuiesc introduse baterii în interiorul lor, și trebuiesc desfăcute. Folosesc un sistem de clickere care se desfac ușor. Pe spate au un strat dublu adeziv pre-aplicat de la M3.

După ce ai toate dispozitivele conectate la prize și la rețeaua de Internet după nevoie, sau dacă vorbim de senzori pur și simplu amplasați acolo unde îți dorești, trebuie să instalezi aplicația de Android / iOS : MioSMART App în care vei superviza activitatea și prin care vei primi și notificări în cazul în care îți dorești.

Kitul de senzori se încadrează într-o gamă de preț rezonabilă dacă ținem cont că sunt 6 componente la număr. Dacă le cumperi separat ajungi la același preț deci mai important ar fi dacă chiar ai nevoie de toate dintre ele. Router poate ai, iar gateway pentru accesarea datelor prin Internet iarăși doar dacă-ți trebuie.

Deci la instalare poți avea bătăi de cap, dar instalarea o faci o singură dată.

Utilizare

După instalarea senzorilor și dispozitivelor partea de utilizare a softului din telefon este destul de intuitivă, dar aplicația a avut o problemă frustrantă la început: ​la crearea contului cere o parola de 8 caractere – îmi tot dădea eroare ca nu am 8 caractere când defapt nu îi plăceau caracterele speciale. Cerințele pentru parolă nu au fost clare însă. Deci un minus la crearea contului.

Trecând peste asta însă (pentru că un update de soft ar elimina problema întâmpinată), aplicația este destul de rudimentară, împărțită în categorii de componente iar pe fiecare dintre componente ai niște opțiuni disponibile. Cel mai multe dintre ele sunt la camera video acolo unde poți face mai multe setări pentru utilizarea acesteia, pentru notificări, calitate, zona de detectare a mișcărilor.

Toate dispozitivele pot fi adăugate în aplicație pentru a fi urmărite printr-un simplu QR code de pe spatele fiecăruia care se scanează cu ajutorul aplicației de la Mio.

Odată așezată camera la ieșirea din casă sau într-o cameră pe care dorești să o supraveghezi, o vei putea seta să îți trimită notificări când apare mișcare. Deci dacă sunt oaspeți neinvitați și tu ești în vacanță poți anunța poliția chiar în timpul acțiunii pentru că tu primești notificare imediat ce camera detectează mișcare, iar partea utilă este că filmează și noaptea cu camera infraroșu. Distanța la care lămpile camerei bat pentru filmarea nocturnă este de 8 metri (rezonabilă pentru o casă nu prea generoasă).

Camera are funcții pentru reglarea imaginii pentru cazurile mai dificile. Poți răsuci imaginea, seta contrastul ei, luminozitatea și poți chiar să transmiți live vocea dacă este nevoie de așa ceva (dacă folosești camera video în camera bebelușilor.

Camera se conectează la rețeaua wireless și este capabilă de filmare 640 x 360 pixeli ori 1280 x 720 pixeli. Nu sunt rezoluții chiar spectaculoase, dar pot ajuta mult fie pentru flagrant fie pentru indicii care pot duce la prinderea unui eventual hoț. Camera poate scrie automat toate ”evenimentele” pe cardul de memorie livrat în pachet și astfel vei avea o arhiva a ultimelor momente când a apărut mișcare în cadru, fie sunt trimisă către dispozitivul pentru stocare.

Mai poți seta camera să trimită email-uri cu acele momente ori să nu primești deloc notificări.

Seznorii de mișcare sunt utili pentru camere mai mici, cu o fereastră / o intrare. Mă refer aici prima dată la senzorul de mișcare R12 care se atașează pe tocul ușii sau ferestrei și pe ușa propriu-zisă. În momentul în care ușa este deschisă și cele două părți sunt trecute una pe lângă alta acesta comunică către Hub (acel router wireless), apoi mai departe prin Internet către smartphone o notificare care avertizează utilizatorul. A trimis corect notificările de fiecare dată.

Senzorul de mișcare R14 poate detecta mișcările dintr-o cameră. Poate vă întrebați de ce l-au inclus în pachet, ținând cont că aveți camera și cel de intrare care pot detecta și ele mișcarea. Păi poți pune fiecare dispozitiv în câte o cameră, iar fiecare este specializat pe ceva.

Cloud Gateway S10 este un mic dispozitiv care îți este util pentru stocarea materialelor video pe care camera din kit-ul Mio Smart le înregistrează. Unu la mână dispozitivul poate fi într-o altă locație decât cea în care se înregistrează pentru a evita cazul în care o persoană știe despre sistemul de siguranță și ridică cardul din cameră ori camera cu totul ori va dori să o distrugă.

Ar fi fost frumos kitul să fie compatibil cu iOS HomeKit însă nu a fost așa, înțeleg că sistemul este închis și nu permite conectarea în alte astfel de soluții Smart Home.

Un lucru de notat înainte de achiziție, ai nevoie de o conexiune bună la Internet și pe telefonul mobil (4G este necesar) și local unde sunt senzorii și celelalte device-uri sunt conectați (ai nevoie de un abonament la Internet – Fiberlink 500 ar fi ok).

Nu-mi place

poate fi dificil de instalat pentru persoane atehnice – mai ales în cazul senzorilor

utilă mai mult pentru un apartament – pentru o casă este nevoie de mult mai mulți senzori sau camere (dar care se pot cumpăra opțional)

Îmi place

pachet gata de utilizare out of the box (comparativ cu soluțiile care le cumperi separat)

sistemul poate fi extins cu alți senzori sau camere

dacă îți este spartă casa, sistemul te poate ajuta să prinzi hoțul chiar în flagrant

design plăcut – compact

Concluzie

Dacă te interesează să ai un minim de siguranță pentru casă și să știi dacă se întâmplă ceva chiar și atunci când ești plecat de acasă atunci ai găsit o soluție completă. Nu este o soluție profesională de siguranță însă pentru utilizatorii care vor ceva rapid care îl pot și ei seta și configura fără nevoia unui instalator este o soluție bună. Nu mi-a plăcut în toate aspectele însă îți faci treaba cu el. Soluțiile profesionale sunt greu de instalat costă mult mai mult, iar administrarea este mai complexă.

Pentru casele mari este posibil să fie incomplet kit-ul în funcție de arhitectură, dar pentru casele mici cu una sau două intrări ar trebui să acopere nevoia de siguranță împotriva efracției. Totuși poți extinde numărul de senzori cumpărând separat.

Imagini