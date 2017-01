Review Lenovo Yoga Tab 3 Pro – o tabletă care atrage atenția oricui

Lenovo ne-a trimis pentru review Lenovo Yoga Tab 3 Pro, un terminal nu foarte nou lansat (Septembrie 2015), dar care am fost curios să-l testez pentru că are câteva funcții interesante și pentru că am avut la test o versiune anterioară din 2014 care mi-a plăcut. Este acea tabletă care are bateria așezată într-un cilindru care este și pe post de balama pentru un picior de susținere rabatabil, iar pe această versiune include și un videoproiector micuț.

Modelul testat acum are codul de identificare YT3-X90L, vine cu Android 5.1 și are și slot pentru micro-SIM pentru date mobile. O versiune similară ați mai văzut la alegerile parlamentare de la începutul lunii decembrie.

Citiți mai jos care au fost impresiile mele despre această tabletă care reușește să se diferențieze bine față de altele din piață din aceeași gamă.

Specificații Lenovo Yoga Tab 3 (Pro YT3-X90L)

Ecran: 10.1 inch, IPS, 2560×1600 pixeli, cu funcție Any Pen

CPU: Intel Atom x5-Z8500 1.44 GHz

GPU: Intel HD Graphics (Cherry Trail)

RAM: 2GB

Memorie internă de stocare: 32 GB eMMC, 21 GB liberi la prima utilizare

Conectivitate: WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0, GSM/GPRS/EDGE, UMTS/HSPA+, LTE Cat. 4, GPS

Camera principală: 13 Mp

Camera secundară: 5 Mp

Acumulator: 23 Wh, 6200 mAh, autonomie conform Lenovo: 18 h

Difuzoare JBL cu sunet certificat Dolby Atmos

Android 5.1 Lollipop

Dimensiuni: 4.68 x 247 x 179 mm

Greutate: 665 g

Specificații complete

Câteva informații mai avansate despre modelul testat în screenshot-ul de mai jos.

Design

Lenovo îmi place că experimentează pe design, pe funcționalități noi pentru a se diferenția de competitori. De data aceasta tableta lor Yoga vine tot cu bateria în balamaua cilindrică în care sunt integrate practic mai multe funcții și butoane dar ține loc și de grip, dacă-i pot spune așa. Cei care folosiți și un aparat foto profesionist sigur știți termenul. Practic vei putea ține tableta mult mai bine în mână de acea parte mai groasă.

Tableta de 10 inch este diferită prin mai multe aspecte față de alte tablete din piață. Spre exemplu la baza ecranului (în mod landscape) se află un grilaj audio dintr-o latură în alta a tabletei. Tableta este certificată Dolby Atmos și asta ajută la calitatea sunetului.

Mare parte din spatele tabletei este acoperită dintr-un material moale similar pielii și de culoare neagră, care o face să pară mai interesantă, totuși nu știu cum va rezista acest design pe termen lung.

Pe spate se află un buton care declanșează desprinderea unui picior al carcasei din tabletă. Acel picior metalic este tot ce îți trebuie pentru a ridica ecranul tabletei la 10-15 grade ori la un unghi de 70 de grade. În spatele piciorului se află slotul micro SIM și micro SD și datele de identificare ale tabletei.

Îmi place și cum au realizat sistemul cu buton pentru desprinderea piciorului din carcasă, dar și faptul că piciorul este stabil. Piciorul se poate extinde la un maximum de 175 de grade. Piciorul este accesoriul care transformă tableta într-un produs cu adevărat high-tech.

Cilindrul are rol multiplu: balama, loc pentru acumulator, priză de susținere, loc pentru videoproiector.

Videoproiectorul a fost introdus în mod inteligent în balama. Atunci când deschizi balamaua deja poți porni videoproiectorul și nu ai nevoie de un suport pentru înălțime pentru că te poți folosi de balama pentru a regla înălțimea imaginii.

Pe lateralele cilindrului se află câte un buton. Unul pentru on/off/standby și altul pentru pornirea sau oprirea videoproiectorului. Îmi place că au introdus un buton dedicat pentru asta.

Dimensiunile (179 x 4.68 x 247 mm) nu sunt exagerate cu excepția cilindrului, dar odată ce te obișnuiești cu el îl vei folosi doar pentru a susține tableta. Problema care o văd eu este de greutate. Un pic cam grea la 665 g pentru o tabletă de 10 inch în 2016 mai ales dacă la un moment dat ajungi să o ții de partea ușoară pentru că vei simți greutate mai mare în partea de sus.

Performanțe

Tableta folosește un procesor de la Intel numit Atom x5-Z8500 care este echivalentul unui procesor de la Qualcomm, Snapdragon 810 pe care sigur îl recunoașteți mai ușor. Mi s-a părut suficient de rapidă tableta cât să mă mulțumească în timpul utilizării cu un timp de răspuns bunicel însă simt că se putea mai bine. Aș fi vrut să văd tableta cum ar funcționa împreună cu Android 6 despre care până acum am numai cuvinte de laudă.

GPU-ul Intel HD (nume de cod Cherry Trail) oferă performanțe similare cu Adreno 330 de la Qualcomm ori PowerVR G6430. Deci tableta este relativ bine dotată descurcându-se lejer în jocurile 3D noi din Google Play. Am încercat ultimul NFS puțin pentru a mă bucura de ecranul imens și chiar mi-a plăcut că a încărcat repede aplicații grele.

În AnTuTu situația se prezintă ca în imaginile de mai jos. După cum vedeți Galaxy Note 5 se află în apropiere deci performanța de procesare o confirmă și testele sintetice.

Soft-ul preinstalat permite câteva funcții utile fie pentru utilizarea facilă a videoproiectorului fie pentru setarea ecranului și sunetului pentru o experiență optimă în timpul utilizării.

Sidebar-ul care-l poți trage de pe muchia din dreapta este un loc de unde poți face câteva setări de bază ce țin de această tabletă. În primul rând dacă activezi Smart Switch atunci în funcție de cum este așezat piciorul tabletei se va seta singură cum știe mai bine. Fie în modul de citire (dacă este închis piciorul), fie în modul vizionare filme, fie web. Opțiunile display și audio se vor seta automat pentru experiența cea mai bună.

Tot de aici așa cum probabil bănuiești deja poți porni diferite aplicații des utilizate cum ar fi camera, Evernote și aplicația de adăugare notițe peste ecran. Vei putea chiar porni și videoproiectorul tot de aici nu doar prin butonul lateral dedicat acestuia.

Tableta este capabilă să ruleze aplicații și într-un soi de ferestre cum ați mai văzut pe Android pe Samsung așa că poate fi folosită pentru a lucra cu două aplicații simultan.

Ecranul de 10 inch IPS este una dintre componentele care pun în valoare această tabletă. Are o rezoluție imensă de 2560×1600 pixeli care pun pariu că mulți nu aveți nici la laptop / monitorul PC-ului. Acest lucru este un avantaj pentru că pe imaginile de rezoluție înaltă ori în aplicații cu mici detalii chiar și în aplicațiile comune cum ar fi Google Maps pentru că observi micile detalii mai ușor.

În același timp rezoluția înaltă reprezintă o mică problemă (cel puțin din punctul meu de vedere) dacă mă refer la viteza de lucru care este încetinită din cauza acestui lucru. Sună puțin ciudat nu este așa ? Un telefon cu Android ieftin merge mai fluent decât o tabletă care costă peste 2.000 lei. Da pentru că telefonul mai ieftin are o rezoluție de afișare mult mai mică care permite o randare mai rapidă și pentru că există o optimizare mai bună pe Android 6.0. Această tabletă este momentan pe Android 5.1.

Any Pen surface este poate cea mai utilă funcție văzută recent pe o tabletă care nu folosește un stylus. Așa cum îi spune și denumirea în limba engleză ecranul funcționează și dacă folosești vârful unui pix normal (cu mina introdusă în interior, nu vrei să zgârii ecranul).

Prima dată am fost sceptic. Odată ce am pornit o aplicație de luat notițe am început să desenez imediat. Ecranul nu răspunde instant ca și un sistem standard de luat notițe cu un stylus însă nefiind pentru desen ci pentru lucruri mai simple nu mai contează că timpul de răspuns este mare și nu ține cont de presiune. Este foarte util pentru a sublinia ceva, pentru a da câteva indicații rapide pe ceea ce îți apare pe ecran.

Videoproiectorul încorporat este așa cum poate te aștepți, slăbuț. Dar ce videoproiector poți să integrezi într-un spațiu atât de mic și care să fie și bun ? Cel puțin este practic în anumite situații în care poate vrei să arăți ceva mai multor persoane și astfel nu veți fi nevoiți să mai utilizați cabluri pentru un dispozitiv extern de afișare.

Odată aprins videoproiectorul în dreapta ecranului apare și meniul de reglare al focusului ca în imaginea de mai jos. Deci reglarea asta se face din soft. Automat însă se face corecția imaginii pe înălțime. Adică dacă nu proiectezi imaginea perpendicular pe perete și tableta este îndreptata în sus sau în jos aceasta va detecta automat unghiul și va corecta deformarea imaginii automat. Pentru stânga / dreapta însă veți corecta manual din setări dacă este nevoie.

Sunetul nu este excepțional însă mi-a plăcut. Este suficient de bun pentru aplicații multimedia. Mi-ar fi plăcut ca sunetele joase să se audă mai bine și să aibă o amploare puțin mai mare mai ales că se laudă cu certificat Dolby Atmos. Sunetul de pe un iPad Mini se aude mai plăcut, mai clar, însă și volumul lui Yoga Tab 3 Pro este puțin mai mare. Una peste alta este plăcut sunetul însă simt că puteau oferi mai mult de acești bani.

Autonomia tabletei se încadrează peste medie aș putea spune. Rezistă aproximativ 8h dacă rulați conținut video de pe YouTube prin WiFi cu lumina ecranului pe Auto Brightness la 80%. Bateria însă te poate ține și două chiar trei zile dacă o utilizezi din când în când pe task-uri obișnuite de browsing, luat notițe și altele asemenea ce nu necesită lucru intens pe GPU sau CPU.

Nu-mi place

încă este pe Android 5.1 – acest lucru afectează ușor și viteza de lucru

puțin cam grea pentru o tabletă de 10 inch pentru 2017

Îmi place

cât de versatilă este, utilă în multe situații și o poți așeza în multe feluri

oferă protecție la stropire (IP21)

ecranul superb (luminos, culori vii, rezoluție înaltă)

designul inteligent și rezistent

videoproiectorul integrat

autonomia este peste medie

Concluzie

Lenovo Yoga Tab 3 Pro este o tabletă ce poate fi utilizată cu succes în mediul profesional, însă parcă este mai potrivită pe post de tabletă multimedia. Ecranul este punctul central care atrage privirile. Emite o lumină puternică, are rezoluție înaltă, unghiuri bune de vizibilitate, iar pe lângă asta tableta vine și cu un sunet JBL cu certificare Dolby Atmos și care emite un sunet bunicel.

Videoproiectorul este util pentru tot felul de cazuri însă nu și foarte puternic, nu oferă o imagine clară, și este recomandat să fie folosit din acest motiv cu lumina stinsă.

Este genul de tabletă bună la toate care îți oferă și putere de procesare, funcții interesante, conexiune mobilă de date, sunet ok și care nu în ultimul rând o vei putea așeza aproape în orice poziție datorită piciorului său inteligent introdus în produs.

Imagini