Am primit pentru un nou review Lenovo Yoga Book. Este produsul care m-a impresionat cel mai mult dintre cele lansate în România la final de an și cel care te va încânta și pe tine prin mai multe aspecte, nu doar prin design-ul care te lasă gură cască. Imediat cum a ajuns tableta în birou colegii s-au strâns în jur și au fost curioși să vadă cum merge, ce poate, și nu în ultimul rând se uitau la balamaua care seamănă mai mult cu o brățară de bijuterie decât cu o balama de laptop.

Nu am să o mai lungesc cu introducerea, haideți să vedeți avantajele sau dezavantajele unui astfel de produs.

Video Review Lenovo Yoga Book

Specificații Lenovo Yoga Book (​YB1-X91L)

Intel Z8550 quad core 1.44GHz (Turbo Boost 2.4GHz)

GPU Intel HD 400

10.1 inch 1920 x 1200 IPS (400 cd)

4GB DDR3

64GB (+ maximum 128GB prin microSD)

WLAN a,b,N,ac + BT 4.0 + LTE

microUSB, microHDMI, headphone/mic combo

Win 10 PRO

8500 mAh

256.6 x 170.8 x 0.96 mm

690 grame

Specificații complete

Design

Ăsta cred că este și visul lui Bill Gates devenit realitate început în 2002. Să aibă un computer portabil cu care să poți face o mulțime de lucruri, să fie subțire și bineînțeles să folosească Windows ca sistem de operare.

Lenovo inovează pe ici pe colo în diferite categorii de produse și asta se vede în ultimii ani. M-a bucurat să văd acest produs lansat imediat și în România.

Designul Lenovo Yoga Book este o implementare între stilul business caracteristic Lenovo care înseamnă negru mat pe aproape întreaga suprafață a carcasei și elementele din materiale argintii constând în butoane, balama și logo-ul Lenovo poziționat pe tabletă astfel încât atunci când îl citești să te uiți ca la o carte la ea. Doar e book nu ?

Tableta este formată din cele două părți ecran și tastatura 2-în-1 care se poate folosi și ca spațiu de desen pentru stylus ori digitalizarea notițelor scrise chiar pe un caiet cu un pix cu pastă adevărată, veți putea vedea cum funcționează în video review. Cele două părți sunt ținute aproape una de alta de magneți, iar ecranul se poate rabata la 360 de grade.

Nu îmi place că nu poți închide cu o mână ecranul deoarece alunecă tableta pe birou. În ideea de a păstra un design simplist nu au folosit materiale aderente pe spate.

Cele două parți sunt ținute de o balama. La primul contact vizual te aștepți să fie pusă acolo de formă. Sunt la prima vedere 3 cilindri cu rotițe dințate între ele care sunt fixate în ecran și tastatură. Odată ce deschizi ecranul observi că este aproape la fel de stabilă cu cea a unui laptop serios. Are doar mici vibrații care te-ar putea deranja doar dacă vei utiliza tableta pe un suport instabil, nu văd probleme pentru mulți utilizatori aici.

Balamaua oferă un spectacol vizual mai întâi prin frumusețea finisajelor și apoi prin ingeniozitatea prin care a fost făcută. Greu îți poți imagina cum de țin ecranul acei cilindri cu roți dințate printre care două benzi se strecoară pentru a transmite date spre ecran și dinspre camera foto ori microfon.

Tastatura este touchscreen și se numește Halo Keyboard. Să utilizez o tastatură touch nu a fost cea mai reușită experiență. Unu la mână nu ai senzația de apăsare a butoanelor ca pe o tastatură fizică, apoi nici nu ai marcate tastele F și J cum ai pe multe dintre tastaturi niște semne tactile. Pentru notițe scurte poate merge, sau ești la un meeting și notezi ideile principale, dar să scrii pe termen lung pe o astfel de tastatură vei avea nevoie de o voință de fier.

Alt lucru care nu mi-a plăcut era că vibrează foarte puternic tastatura la fiecare apăsare de tastă. Devine stresant după o perioadă în care scrii foarte repede și auzi doar Zz-Zz-Zz-ZzZzZz-ZzZz-Zz.

Rămânem la tastatură, mai exact la touchpad. Este mult prea mic, nu îl poți utiliza fără să te tot uiți la el deoarece depășești ușor perimetrul și te trezești adeseori fie pe butonul space, fie pe click stânga sau dreapta. Există un buton touch în partea din dreapta sus a suprafeței tactile cu care schimbi între funcția de tastatură și tabletă grafică pentru stylus.

Pe laterale se găsesc: câte un difuzor, dar pe stânga se mai află un port micro USB, unul micro HDMI și un slot micro SD în care încape și micro SIM-ul. Pe laterala dreaptă veți mai găsi butonul de oprire / pornire și cele de volum și inclusiv un port audio 3.5 mm pentru sunet extern sau microfon.

Cântărește doar 690 de grame și este destul de ușoară chiar și pentru o tabletă convertibilă. Cu toate că greutate și dimensiunile sunt foarte mici, nu este o tabletă fragilă deloc. Poți trage de ea, o poți apăsa, însă abia dacă o poți îndoi. Este cu adevărat un produs solid și aș putea paria că rezistă chiar și la căzături.

Performanțe

Așa cum poate vă așteptați uitându-vă pe specificații tableta nu poate suporta o încărcare prea mare. Resursele sunt limitate iar procesorul nu mi-a permis să fac prea multe lucruri. Sistemul de operare cu care vine preinstalat – Windows 10 Pro – cere resurse destul de multe, mai ales pe măsură ce se va încărca de aplicații și date stocate. Nu am așteptat să pornească aplicațiile după el, dar nu vă așteptați la timpi de răspuns mici. Noroc că folosește memorie flash pentru stocare.

Ecranul de 10.1 inch este unul dintre punctele de atracție. Are o rezoluție mărișoară 1920 x 1200 px care se simte pentru că poți observa detalii mai fine pe imagini, hărți și atunci când desenezi cu stylus-ul. Are unghiuri de vizibilitate mari de 178 grade și nu în ultimul rând ecranul puternic de 400 cd/m2 este mai luminos ca cel al unui monitor PC ieftin. Vei avea o experiență foarte plăcută privind filme la rezoluție înaltă mai ales alături de difuzoarele care se aud foarte bine.

Stylusul este elementul surpriză în combinație cu suprafața touch. Nu folosește baterii și asta te scutește de o grijă în plus să îl încarci ori să ai tot timpul baterii. Probabil te gândești că fiind lipsit de parte electronică că este mai puțin performant însă spațiul touch care folosește tehnologie de la Wacom în combinație cu acest stylus fac echipă bună. Suprafața touch simte 2048 niveluri de presiune și asta te ajută în desen să te exprimi cum dorești, ba chiar și în luarea notițelor.

O funcție foarte utilă este transferul simultan în calculator al notițelor scrise cu pixul. Stylusul își poate schimba pasta ușor cu ajutorul capacului. Din ce îmi dau seama folosește un tip de pastă care se poate cumpăra din orice magazin de articole pentru birou. În cutia tabletei există un accesoriu (o suprafață dură) care se așează peste suprafața tastaturii Halo și peste care așezi orice carnet de notițe sau foaie. Tot ce vei nota pe foaie se va nota simultan și pe calculator.

Sunetul este un alt aspect un tableta excelează. Au reușit să introducă în niște fante subțiri similare cu cele ale unui smartphone niște difuzoare care emit sunet clar și mai puternic decât al tabletelor pe care le-am mai testat. Chiar mi-a plăcut să ascult la ele, plus că softul preinstalat îți permite să optimizezi sonorizarea în funcție de ce asculți: o discuție, muzică, film sau jocuri.

Autonomia este un alt punct forte al tabletei Yoga Book. Ajunge aproape de cele 13 ore de utilizare dacă economisești baterie. Adică concret: eu am testat cu luminozitate 50% și am rulat clipuri YouTube și am obținut 8h, iar dacă faci editare texte și scrii, sau poate chiar navighezi pe Internet pe conținut cu texte și imagini atunci autonomia se poate prelungi mult. În setări a rămas întotdeauna pe modul Balanced deci pe Low Power poți atinge autonomia promisă de 13h.

Nu-mi place

tastatura greu te obișnuiești cu ea și are vibrează puternic la fiecare apăsare

touchpad-ul este greu de utilizat și el ținând cont că nu simți perimetrul său și ajungi deasupra tastelor

configurație slăbuță

Îmi place

design superb, subțire și robust

că este disponibil cu Android sau Windows 10 Pro – prefer varianta testată cu Windows

mai ieftin ca alternativa sa: Microsoft Surface 3 (2015)

versatilă

poți lua notițe scrise, dar și în format digital simultan

stylus-ul merge fără baterii

autonomie mare

Concluzie

Lenovo Yoga Book este produsul perfect pentru cei care vor un sistem Windows ultra-portabil util fie pentru mediul profesional: prezentări, luare de notițe, schițare grafică pe suprafața touch, fie pentru mediul academic, ori pentru distracție acasă pentru că așa cum vă povesteam în articol este companionul perfect pentru filme și muzică.

Mi se pare chiar ca o bună alternativă la MacBook Air care la fel are o configurație slabă și este ultra-portabil însă doar dacă nu vei fi nevoit să tastezi mult și preferi o funcție de tabletă grafică încorporată așa cum are Yoga Book. Cei care vor dori să aibă notițele și pe foaie și pe calculator în același timp vor aprecia cel mai mult acest produs ori cei care au nevoie să creeze în timp ce sunt plecați de acasă sau birou.

Nu înlocuiește un laptop obișnuit dar este un foarte bun companion de drum.

Imagini Lenovo Yoga Book