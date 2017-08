Review baterie externă Orico T1 10.000 mAh

Am primit o baterie externă la test de la un furnizor local. Poartă brandul Orico pe carcasă și este un produs pentru o categorie de utilizatori care chiar nu vor să rămână în pană cu telefonul. La 10.000 mAh bănuiesc că vă dați seama că mai greu se poate întâmpla acest lucru.

Este pregătit și pentru viitor având integrat și portul USB-C care ușor-ușor este adoptat de producătorii care înainte foloseau micro USB.

A fost un gadget util pe întreaga perioadă de test, mai ales pentru că am ajuns și pe munte în weekend și m-a ajutat să țin în viață toată ziua un iPhone 6S cu sistem de operare versiune beta care consumă rapid acumulatorul. Haideți să vă povestesc mai în detaliu cum s-a comportat bateria externă această perioadă de test.

Specificații

capacitate 10.000 mAh

intrare: Micro USB=5V/2.4A, USB-C=5V/2.4A

ieșire: Micro USB=5V/2.4A, USB-C=5V/2.4A

baterii Li-polymer

conectori: 1x Micro USB, 1x USB, 1x USB-C

dimensiuni: 151 x 76 x 14mm

greutate: 300g

construcție din aluminiu

Design

Folosește un design pe care l-am întâlnit des la bateriile externe. Este învelit 95% din suprafața sa într-o carcasă de aluminiu cu vopsea mată, iar în capete sunt două capace de plastic. Într-o parte sunt afișate câteva informații despre bateria externă, iar în cealaltă este panoul de control care cuprinde: butonul on / off, indicatorul pentru nivelul de încărcare, un port micro USB pentru intrare, unul USB-C pentru intrare și ieșire și un port USB mare pentru ieșire (adică unde conectezi un cablu pentru încărcarea telefonului sau altui gadget).

Indicatorul nivelului de încărcare este format din patru LED-uri micuțe care reprezintă câte 25% din baterie. Pentru a ști când te afli la limită led-urile clipesc. Adică dacă ești între 0-25% încărcare atunci clipește primul LED. Dacă ești la încărcare 75-96% atunci 3 sunt aprinse iar LED-ul 4 clipește. Este o metodă simplă și intuitivă prin care indică câtă baterie mai ai.

Dacă vrei să știi câtă baterie mai are ori vrei să pui un gadget la încărcat atunci nu trebuie decât să apeși pe butonul on / off o singură dată. LED-urile se vor aprinde, iar dacă este conectat un gadget va începe încărcarea.

Fiind o baterie externă de capacitate mare dimensiunea și greutatea nu sunt avantajele ei. 300 de grame sunt cam două telefoane de 5 inch la un loc. Dacă mă întrebi pe mine este la limita acceptabilului dacă vrei să o cari cu tine la munte sau oriunde greutatea bagajului este importantă pentru tine. Va fi de fiecare dată o lupă pentru cât de practic sau echipat vrei să fii.

Performanțe

Bateria externă se încarcă mai greu decât ești obișnuit cu un smartphone sau cu baterii externe de sub 5.000 mAh. Am încărcat-o doar pe timpul nopții și îmi este foarte greu să estimez, dar cu siguranță durează mult având o capacitate atât de mare mai ales dacă nu folosești un încărcător dedicat. Am încercat și cu un încărcător mai puternic pentru tableta mea și timpul este evident mai redus comparativ cu un încărcător de smartphone. Ar trebui cam 5-6 ore să dureze o încărcare cu un încărcător mai puternic. Cel mai simplu este să-l lași peste noapte la încărcat.

Când am primit bateria externă prima dată m-am gândit dacă este capabilă să încarce telefonul de atâtea ori pe cât spune producătorul. Pe site-ul lor spune că poate încărca un iPhone 6S de 4 ori și așa a fost. Apoi am mers pe un test mixt în care am încărcat două iPhone 6S cu 1700 mAh aproape complet și un Huawei Mate cu acumulator de 4100 mAh.

Deci vă puteți baza pe ea așa cum scrie și pe cutie pentru 4x încărcări iPhone, 3x încărcări Samsung Galaxy, și 3.5x încărcări Xiaomi Mi2.

Bateria externă alege automat voltajul cel mai bun pentru dispozitivul pe care-l încarcă. Dacă ai de încărcat o tabletă ori ai un telefon care suportă o tehnologie de încărcare rapidă atunci bateria externă va detecta asta și va oferi puterea maximă suportată.

Pentru încărcarea proprie sau încărcarea unui gadget să știți ca Orico T1 are și o protecție pentru supra-alimentare atunci când detectează că telefonul este 100% încărcat, dar și protecție pentru limita de amperaj deci nu ar trebui să apară astfel de probleme nedorite.

Include și un port USB-C ce poate încărca și alimenta simultan.

Nu-mi place

greutatea cam mare

Îmi place

preț bun

capacitate mare

construcție solidă și de calitate

poate încărca simultan mai multe gadget-uri

oferă USB-C

Concluzie

Dacă pleci pe munte, călătorești mult cu mașina în excursii lungi unde conduci, sau ajungi în cine mai știe ce locuri și nu ai priză atunci o astfel de baterie externă te poate salva. Te ține mai multe încărcări dacă nu ai vreun smartphone cu un acumulator imens integrat și poate chiar te salvează într-o situație urgentă. Cred că este la mare căutare și pentru cei cu Android cu baterii de ~ 4.000 mAh care vor să își prelungească autonomia.

Nu este pentru persoane care caută o baterie externă mică. Dacă asta cauți atunci mai bine rămâi la un acumulator de 5.000 mAh sau 6.000 mAh care pot avea dimensiuni mult mai rezonabile față de acesta, dar vei încărca telefonul de mai puține ori și tot la priză vei ajunge.

Pentru cei care vor o capacitate mare și viteză la încărcare (pentru că oferă 2.4A la ieșire) o recomand.

Imagini cu Orico T1