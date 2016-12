Review Allview E3 Jump – Smartphone pentru condiții extreme + Concurs

Allview ne-a trimis pentru review: E3 Jump înainte de Crăciun. Este unul dintre acele smarpthone-uri care rezistă la șocuri puternice, la scufundare în apă, și alte condiții extreme. Este certificat IP67 și asta îl face un foarte bun candidat pentru utilizatorii care vor să aibă un telefon care să-l poată utiliza în condiții dure în care un smartphone obișnuit ar deveni nefuncțional în doar câteva secunde.

Smartphone-urile pentru condiții extreme au început să apară în număr mare ultimii ani. Nu am mai testat unul până acum și a fost interesant să văd cum este unul. I-am făcut și video review dacă nu vreți să stați să citiți întreg articolul. Chiar sunt curios dacă preferați un videoclip în locul unui review scris, așadar lăsați un comentariu.

Moș Crăciun va veni și la unul dintre voi pentru că organizăm și un concurs în care puteți câștiga acest telefon să-l trântiți și voi de beton. Detaliile legate de concurs le găsiți la finalul articolului.

Video Review Allview E3 Jump

Specificații Allview E3 Jump

Ecran IPS, 4.5”, 854 x 480px, protejat de Corning® Gorilla® Glass 3

Android 6.0 Marshmallow

Rezistent la imersia cu lichide sau contactul cu praf conform standarului IP67

CPU: Quad-Core Cortex A7 1 GHz

GPU: Mali 400

RAM: 2GB

Memorie pentru stocare: 16GB, posibilitate de extindere cu un card microSD de pana la 128GB

Camera principală 5MP cu Autofocus

Camera frontală 2MP

Inregistrare video HD

Acumulator 3000mAh

Design

Surprinzător E3 Jump arată mai bine decât în imaginile generate pe calculator de pe pagina de produs Allview, contrar așteptărilor. Materialele utilizate lasă impresia de produs de calitate.

Designul după cum veți observa și în imagini este așa cum vă așteptați de la un telefon peste care poți trece cu mașina ori care-l poți scăpa pe beton. Este foarte gros, muchia ecranului este și ea groasă și pare că ecranul este foarte mic și carcasa nu se poate desface. Întreaga carcasă este prinsă în 8 șuruburi de-a lungul muchiei pe spate.

Butoanele sunt mari și ieșite în afara carcasei și există chiar și un buton dedicat oricăror 2 aplicații pe care dorești să le setezi să pornească la o apăsare scurtă ori la una lungă. Cei care vor să înoate cu telefonul pot seta camera pe acel buton, cei care merg pe munte o aplicație de hărți și așa mai departe în funcție de ce ai nevoie la o apăsare de buton.

Sloturile pentru micro SIM și pentru micro SD se află pe dreapta însă sunt acoperite de o membrană de cauciuc. Se înlătura greu, asta pentru că trebuie să ofere o protecție bună la lichide, ori praf care pot defecta circuitele dacă pătrund în interior. Grijă la introducerea SIM-ului, pictograma nu este cea mai intuitivă și intră pe ambele părți. Riscați să blocați SIM-ul în telefon. Se introduce cu partea tăiata înainte.

La baza ecranului au instalat trei butoane care sunt pentru acceptare / respingere apel și Home. Foarte utile pentru că nu poți da jos mănușile la fiecare apel.

Sunt totuși și pe latura de sus a telefonului două porturi (audio și micro USB) care sunt descoperite și care aparent permit accesul lichidelor în interiorul telefonului. Acele porturi defapt sunt izolate și dacă întâlnesc lichide se dezactivează.

Per total designul este așa cum mă așteptam de la el: nici exagerat de mare, însă nici subțire. Poate fi folosit și ca telefon obișnuit, intră în buzunar.

În video review puteți vedea cum stă și în apă telefonul :P.

Performanțe

Specificațiile slăbuțe (cel puțin la procesor) ți-ar putea lăsa impresia că este un telefon care va sacada ori care se va bloca. Faptul că are o rezoluție mică și pentru că folosește Android 6.0 care se simte că aduce o foarte mare îmbunătățire în felul în care interacționezi cu interfața grafică ajută foarte mult. Aproape că nu există sacadări însă am simțit cum ecranul nu răspundea întotdeauna la comenzi, dar aproape sigur era datorită foliei de protecție care mai slăbește din sensibilitatea normală a ecranului.

Vine cu un ecran IPS care în ciuda rezoluției mici oferă măcar unghiuri bune de vizibilitate.

Testele sintetice din AnTuTu l-au clasat pe un loc codaș însă nu prea îmi place cum arată AnTuTu clasamentele. Ar trebui să arate și ce telefoane sunt mai slabe ca E3 Jump care a obținut 23000 de puncte. Una peste alta telefonul se clasează sub Meizu M3.

Camera foto are 5MP. Așa cum poate anticipați fotografiile nu sunt cine știe ce, dar oarecum la un nivel de calitate rezonabil când compari cu telefoane mult mai bune și cu rezoluție mare. Concret: imaginile ies focalizate de regulă bine, dar mai eșuează în special pe lumină slabă, însă nivelul de detalii în condiții bune de lumină este ok. Problemele apar în special la lumină slabă unde nu are nicio șansă telefonul.

Blițul este slăbuț, iar filmarea se face doar la 720p. Despre camera frontală nu prea este nimic de zis. Este slabă și probabil instalată în produs așa … #casafie. Este utilă pentru video-conferințe.

Convorbirile au decurs normal. Sunetul era suficient de tare pentru conversații chiar și în trafic. Sunetul difuzorului m-a surprins plăcut pentru că nu mă așteptam să se audă deloc rezonabil. De regulă nu se introduc difuzoare prea bune pe astfel de telefoane. Regula a fost contrazisă de data această cu toate că este acoperit cu o membrană care îl protejează de apă și murdărie.

Autonomia lui E3 Jump este bună. 2 zile pentru un smartphone utilizat normal este bine pentru 2016. Este single-sim și are 4G. Este un telefon cu consum slab într-adevăr pentru că nu are nici procesor care să consume, nici rezoluție mare, nici cine știe ce funcții și integrează funcții și de economisire a bateriei.

Nu-mi place

dacă este să-l bagi în nămol, pământ, vei avea mult de curățat la el deoarece are multe nișe, linii și texturi în care se poate fixa murdăria

prețul puțin cam mare pentru ce oferă (nu știu cât de mult contează pentru publicul țintă configurația telefonului)

Îmi place

butoane fizice mari care le poți acționa cu mănuși + buton personalizabil (pornește ce aplicație alegi)

acumulator puternic pentru configurația sa (3000 mAh) – rezistă 2 zile de utilizare normală ori chiar și o săptămână în standby

sunet la difuzor ok ținând cont că este protejat de membrană impermeabilă

Concluzie

Allview E3 Jump este un bun smartphone rezistent în condiții extreme care te poate ajuta în situații mai dificile. Nu-l recomand pentru aplicații multimedia ori pentru fotografiere, cu toate că este capabil să ruleze și aplicații Android mai grele. Telefonul este menit să își ducă treaba până la capăt și aici mă refer la faptul că de la el vei obține rezistență, autonomie bună, dar și internet rapid 4G. Este ca un mic pachet care nu te va lăsa la greu.

Din păcate nu am putut face și teste reale de rezistență pe telefon însă cauciucul de pe margine mă face să cred că este o carcasă puternică, plus că Allview avea un videoclip demonstrativ în care treceau cu roata mașinii peste telefon.

Imagini

Concurs Allview E3 Jump

A venit timpul pentru un nou concurs. De Moș Crăciun Allview oferă cadou pentru unul dintre voi acest telefon. Concursul va înceta pe 30 Decembrie. Extragerea câștigătorului va avea loc până pe 1 Ianuarie.

Ce trebuie să faceți voi în schimb sunt următoarele:

Dați paginii Allview de Facebook un Like Înscrieți-vă la canalul de YouTube ITnewz Lăsați un comentariu pe videoclip cu răspunsul la întrebarea:”În ce situație crezi că îți este foarte folositor E3 Jump ?”

Succes!