Review Allview Allwatch – Un smartwatch de buget interesant + CONCURS

​Unul dintre puținele smartwatch-uri a ajuns la noi pentru review. Allview Allwatch este unul dintre cele 3 modele disponibile la compania brașoveană.

Imită la un nivel mai scăzut ceasurile de la Vector Watch care folosesc un ecran monocrom pentru economisirea bateriei și funcții mai puține comparativ cu smartwatch-urile de top cu ecran color și aplicații în toată regula.Evident că este puțin exagerată comparația pentru că nu poți instala aplicații extra pe Allwatch însă cam în acea direcție bate.

Specificații

Display LCD 1.28”, monocrom

Protejat la imersia cu lichide sau contactul cu praf conform standardului IP67

CPU: Dual-Core ARM Cortex M0 Nordic 51822

Bluetooth 4.0, Compatibil cu Android

Înregistrează rezultatele pentru 24 de sporturi

Monitorizează: calitatea somnului, ritmul cardiac, pașii, distanța parcursă

Afișează notificări social media, apeluri, mesaje, notificări smarthome, e-mail

Autonomie baterie: 7 zile de utilizare, 10 zile în stand-by

Încărcare: cablu USB cu conector magnetic

Durata încărcare: 90 min

Dimensiuni (mm): 39mm*31mm*8.4mm

Video Review Allview Allwatch

Design

În funcție de preferințele fiecăruia ceasul s-ar putea să i se pară frumos, altora urât ca design. Mie mi-a plăcut în mare parte însă are defectele lui de design. Ce mi-a plăcut mai exact este forma dreptunghiulară și marginile puțin curbate, nu foarte bine rotunjite (intenționat) și faptul că nu are butoane. Ecranul are 1.28 inch, iar carcasa este trecută în specificații ca fiind din oțel inoxidabil pentru că Allwatch este rezistent la apă și praf (IP67).

Problemele sunt pe spate unde există cititorul ritmului cardiac care iese 1-2 milimetri din carcasă. Este puțin inconfortabil de purtat cu senzorul care te împunge în mână pentru că e bine să fixezi bine cureaua altfel te trezești cu ceasul pe partea cealaltă a brațului.

Cureaua pare o copie foarte bună a curelei din silicon de pe Apple Watch. Este o curea foarte practică care se va uza mai greu comparativ cu cele textile, ori din materiale mixte. Este fixată de carcasa ceasului la fel ca și al unui ceas de mână obișnuit prin două mici ax-uri telescopice. Sper să reziste în timp, asta nu am putut testa.

Pe spatele carcasei sub senzorul de puls se află conectorii la care smartwatch-ul se încarcă printr-un cablu special magnetic care are la celălalt capăt un port USB. Partea nasoală este că se poate conecta doar într-un singur mod stânga sau dreapta. Dacă nu apropii corect cablul de încărcare magneții se vor respinge. Cred că este și o limitare tehnică, adică nu merge încărcat decât conectând corect pinii, dar poate găseau o soluție mai elegantă.

Dimensiunea ceasului este mică spre medie, cei care au nevoie de un ceas mare nu vor fi mulțumiți de dimensiune, depinde acum și ce mână are omul.

Funcționalitate

Ecranul se luminează dacă ridici brațul însă este util doar seara pentru ca lumina este foarte slabă însă suficientă cât să poți citi ceasul. Contrastul puternic este suficient pentru restul condițiilor de lumină din timpul zilei.

Ceasul nu l-am putut conecta imediat la telefon, a trebuit să opresc ceasul. Deci poate mai trebuie finisat firmware-ul din Allwatch ori din aplicația de smartphone. Ceasul nu este capabil și de conectare la iOS (sau este capabil tehnic vorbind însă nu există o aplicație).

După despachetare nu am știut ce să-i fac ceasului pentru a-l porni. Am citit în instrucțiuni că pot apăsa lung (1-2 secunde) pe ecran și pornește ori dacă nu mai are baterie se conectează la cablul special de încărcare. Mi s-au părut puțin încâlcite instrucțiunile, ar fi mers puțin revizuite.

Allwatch vibrează atunci când primești mesaje, la apeluri, sau când sunt alerte.

Interfața grafică de pe ceas este simplificată cât de mult s-a putut. Primele cinci imagini arată ecranele Home unde vezi toți indicatorii curenți: Pași, Calorii, Distanță, Ritm Cardiac, pe lângă ecranul principal cu ora și data.

Navigarea prin ecran se face prin gesturi de pe muchiile ecranului. Sus, jos, stânga și dreapta.

Pe lângă Home mai sunt aplicațiile: de Calendar, Mesaje și Notificări (unde textul este limitat la câteva rânduri și poate afișa 8 notificări maximum), Fitness (unde poți începe exerciții de diferite tipuri pe care să le înregistreze) și Setări (unde poți activa citirea automată a pulsului, poți opri ceasul, te poți conecta la smartphone).

Datele înregistrate sunt de regulă bine înregistrate (comparând cu datele înregistrate de smartphone), mai puțin pulsul. În video review veți putea vedea cum oscilează de la un puls imens de 150-200 bpm la ceva mai normal stând pe scaun 60 bpm.

Aplicația de Smartphone ar trebui să fie inima acestui produs, să se conecteze ușor la smartwatch, să ofere multe informații într-o interfață intuitivă. Nu s-a dovedit a fi cea mai simplă aplicație de utilizat. Totuși o bună parte dintre date aici le veți regăsi. Fie că vă uitați la graficul calității somnului, fie la efortul depus de-a lungul zilei și al caloriilor consumate aplicația este punctul central de unde veți face și o parte dintre setări.

Din aplicația Allview Allwatch veți seta când să vibreze ceasul și în ce condiții. Spre exemplu eu mi-am setat să mă avertizeze doar când apar SMS-uri nu și când îmi sunt trimise mesaje din alte aplicații din rețele de socializare. Din aplicație vei putea seta și cum este afișata interfața grafică pe fundal alb sau negru.

Autonomia ceasului ajunge la 8-9 zile și asta pentru că îl poți deconecta de la telefon atunci când consideri că nu e nevoie de conexiune directă și îl vei folosi pe post de brățară fitness care acumulează date de bază despre distanță, puls, calorii arse.

Nu-mi place

cititorul de puls ieșit din carcasă devine inconfortabil

Îmi place

curea din silicon rezistentă

este rezistent la apă și praf (IP67)

ecranul cu contrast puternic care poate fi citit ușor în cele mai multe condiții de lumină

autonomie bună (8-9 zile)

Concluzie

În funcție de genul de smartwatch pe care-l cauți s-ar putea să îți convină sau nu. Cred că dacă ai ajuns până la finalul articolului este clar că ceasul este dedicat celor care vor doar câteva funcții de bază disponibile pe smartwatch-uri plus alte câteva funcții de fitness pe care le include. Cititorul de puls, înregistrarea calității somnului, autonomia acceptabilă, rezistența la apă și restul funcțiilor de bază sunt funcțiile cu care Allwatch iese în față.

Nu îl recomand dacă ești în căutarea unui smartwatch care poate instala aplicații extra (nu are magazin de aplicații), sau care include funcții avansate precum citirea de mesaje multimedia și să răspunzi la apeluri.

