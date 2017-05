Phishing periculos privind Google Docs

Google a confirma ieri prezența unui atac de tip phishing pe Internet care ne poate păcăli foarte ușor să credem că accesăm un document prin Google Docs când defapt oferim acces la datele personale.

Google a lansat un comunicat odată cu anunțul atacului prin care spune că au eliminat paginile false, au lansat și un update pentru Safe Browsing (tehnologia care te avertizează în diferite produse Google că linkul pe care vrei să-l accesezi s-ar putea să fie periculos pentru siguranța datelor). În același timp Google va încerca să găsească o soluție pentru ca astfel de lucruri să nu mai poată fi făcute.

We are investigating a phishing email that appears as Google Docs. We encourage you to not click through & report as phishing within Gmail.

— Google Docs (@googledocs) May 3, 2017