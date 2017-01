Panasonic prezintă la CES 2017: Lumix GH5, Lumix FZ82, Lumix GX800 și noi obiective foto

​Panasonic LUMIX GH5

Este cel mai nou model de top al camerelor mirrorless LUMIX G, bazat pe montura Micro Four Thirds. Noua cameră furnizează performanță hibridă avansată pentru fotografii pasionați și cameramanii profesioniști care doresc să capteze momente unice la rezoluție 4K 60p/50p. LUMIX GH5 deschide calea către o nouă etapă a culturii fotografice și cinematografice.

Noul senzor digital LIVE MOS de pe LUMIX GH5 mărește numărul de pixeli cu 25%, de la 16,05 la 20,3 megapixeli, eliminând concomitent filtrul low-pass.

Camera este prevăzută și cu un nou procesor de imagine Venus Engine care oferă o calitate ridicată mai ales în „expresia naturală a texturii”. Este capabilă să efectueze înregistrări video 4:2:2 / 10 biți, utilizată de obicei la producerea filmelor.

Camera LUMIX GH5 include și stabilizare de imagine pe 5 axe Dual IS 5-axis Dual I.S. care este ajutat de un giroscop intern care compensează mișcările camerei foto.

Camera LUMIX GH5 este prevăzută cu noile tehnologii DFD și Contrast AF, care nu doar calculează distanța până la subiect, evaluând două imagini cu niveluri diferite de claritate, ci și analizează în detaliu forma, dimensiunea, chiar și mișcarea subiectului. Grație noului Venus Engine, timpul de măsurare a distanței față de subiect este de 6 ori mai rapid, iar distanța este descompusă în planuri și adâncime de 2 ori mai repede. 0,05 sec este viteza de focalizare și realizează fotografii în rafală de mare viteză, de 12 fps (AFS)/9 fps (AFC).

Pentru o focalizare mult mai precisă, numărul zonelor de focalizare a fost mărit de la 49 la 225.

În plus, camera este prevăzută cu funcția Focus Stacking (combină imagini focalizate diferit într-o singură fotografie).

Construcția rigidă și etanșarea fiecărei îmbinări, a fiecărui buton nu asigură doar rezistența camerei la praf/stropi, ci și la temperaturi foarte scăzute, de până la -10 grade Celsius.

Camera LUMIX GH5 este prevăzută cu un locaș dublu pentru card de memorie SD, compatibil cu UHS-II de înaltă viteză și capacitate ridicată, pentru prima dată la camerele digitale LUMIX.

Datorită sistemului de control tactil de tip static, monitorul rabatabil de 3,2 inci, cu o rezoluție înaltă de 1.620K puncte, obține un câmp vizual de aproximativ 100%.

În plus, declanșatorul este garantat pentru aproximativ 200.000 de fotografii.

Panasonic LUMIX FZ82

Seria bine-cunoscută care combină zoomul optic puternic cu un nivel de control superior camerelor compacte, inclusiv operarea manuală la înregistrarea fotografiilor și imaginilor video a primit un refresh.

Camera LUMIX FZ82 este prevăzută cu un obiectiv LUMIX DC VARIO versatil, care permite o focală minimă de 20 mm și un ultra-zoom optic de 60x (20-1200 mm, echivalent 35 mm).

Are un nou senzor MOS de 18.1 MP și au introdus focalizare automată de mare viteză și de înaltă precizie DFD (Depth From Defocus). Obține o viteză a focalizării automate de maximum 0,09 secunde. Această viteză este din ce în ce mai mare pe măsură ce distanța focală crește.

De asemenea, camera LUMIX FZ82 efectuează fotografierea în rafală de mare viteză, la 10 fps (AFS)/6 fps (AFC) pentru a captura subiecți în mișcare rapidă focalizați precis. Datorită sistemului cu ecran tactil, utilizatorii pot alege rapid zona de focalizare și pot elibera butonul declanșator pentru a înregistra chiar și cele mai rapide evenimente.

Camera LUMIX FZ82 înregistrează imagini video QFHD 4K de înaltă rezoluţie, fluide, la 3840×2160. Zoomul optic puternic de 60x și POWER O.I.S. (stabilizator optic de imagine) activ suprimă neclaritatea.

De asemenea, camera LUMIX FZ82 integrează un ecran tactil de 1.040K pixeli. Iar cu ajutorul vizorului electronic (EVF) cu 1.170K pixeli, de 0,2 inch, utilizatorii pot captura subiecții focalizându-i foarte ușor.

Funcția 4K PHOTO permite utilizatorului să imortalizeze momentele extrem de rapide la 30 fps, extrăgând mai apoi cel mai bun cadru din fișierul rafală 4K și salvându-l sub forma unei singure fotografii.

Camera este de asemenea prevăzută și cu funcția Post Focus, care le permite utilizatorilor să selecteze zonele de focalizare dorite chiar și după efectuarea înregistrării. Acest lucru este util în special în situații precum înregistrarea macro, în care este necesară o focalizare strictă sau pentru schimbarea mesajului transmis de fotografie prin modificarea subiectului focalizat.

Panasonic LUMIX GX800

Cea mai avansată cameră mirrorless compactă, perfectă pentru iubitorii de selfie-uri. Aceasta livrează o calitate extraordinară a imaginii tuturor celor care doresc să captureze peisaje uluitoare și momente unice. Progresele tehnologice ale camerei LUMIX GX800 includ un ecran rabatabil și o largă gamă de opțiuni, precum noile funcții integrate 4K PHOTO și 4K Video, totul într-un corp compact, stilat și elegant.

Ecranul tactil de 3,0 inch, 1040K pixeli are posibilitatea de înclinare la 180 de grade, iar camera trece automat la modul Self Shot (autoportret) când este întoarsă spre subiect.

De asemenea, utilizatorii pot alege să fotografieze fundalul clar sau defocalizat, în funcție de situație, folosind noul mod Background Control (control fundal). Imaginile panoramice pot fi realizate inclusiv în modul Self Shot (autoportret).

Datorită senzorului Digital Live MOS de 16,0 megapixeli, fără filtru low-pass, și noului procesor Venus Engine camera poate înregistra imagini clare, de înaltă rezoluție, cu detalii fine, cu contrast ridicat, poate reproduce culori impresionante și are o sensibilitate ISO ridicată, de maximum 25600.

Camera LUMIX GX800 înregistrează imagini video 4K QFHD de înaltă rezoluție, fluide, la 3840×2160, la 30p sau 24p în format MP4. Profitând de avantajele tehnologiei 4K, utilizatorii pot realiza fotografii 4K și pot utiliza o varietate de funcții derivate, precum Focus Stacking (combinare imagini focalizate diferit într-o sigură fotografie), Post Focus (post-focalizare) și Light Composition (compunere imagini).

Disponibilă în culorile argintiu, negru, portocaliu sau cafeniu, camera LUMIX GX800 are contururi stilate, elegante și un design tradițional.

LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm/F2.8-4.0

LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm/F2.8-4.0 ASPH. /POWER O.I.S. (echivalent 35 mm: 24-120 mm; zoom 5x), este un nou obiectiv interschimbabil standard de transfocare digitală și primul obiectiv prezentat din seria LEICA DG VARIO-ELMARIT F2.8-4.0 de la Panasonic. Acesta acoperă o gamă largă de utilizări, de la peisaje dinamice până la portrete în condiții cu iluminare redusă. Oferă un extraordinar efect de defocalizare datorită profunzimii de câmp oferită de diafragma F2.8 – 4.0.

Pe lângă luminozitatea mare, POWER O.I.S. (stabilizatorul optic de imagine) compensează eficient neclaritatea, facilitând fotografierea în condiții de iluminare slabă. Obiectivul funcționează cu sistemul Dual I.S. (pe LUMIX GX8), 5-axis Dual I.S. ( pe LUMIX GX80/85) și 5-axis Dual I.S. 2 (pe LUMIX GH5 și G80/81).

Noul obiectiv excelează mai ales la înregistrarea imaginilor video. Pe lângă operarea silențioasă datorată sistemului intern de acționare a focalizării, sistemul de acționare în micro-pași din secțiunea de control a diafragmei ajută camera să se adapteze cu ușurință la schimbări de luminozitate atunci când faceți zoom in sau zoom out. Designul optic obține o stabilitate baricentrică excepțională, pentru minimizarea deplasării imaginii în timpul transfocării.

Noul obiectiv prezintă un design rezistent la stropi și praf, chiar și la îngheț, la o temperatură de până la -10℃, pentru a rezista utilizării profesionale în condiții dure. Cu toate acestea, dimensiunea obiectivului este foarte compactă. Acest lucru asigură o mobilitate importantă pentru fotografi și cameramani.

Gama de produse din seria LEICA DG VARIO-ELMARIT F2.8-4.0 se va extinde cu mai multe obiective. Un obiectiv superangular cu zoom, cu distanța focală de 8-18 mm (16-36 mm, echivalent 35 mm) și un teleobiectiv, cu focala de 50-200 mm (100-400 mm, echivalent 35 mm), sunt în curs de dezvoltare în acest moment.

