Moise Guran lansează aplicația BiziDay!

Ieri Moise Guran a lansat într-un final mult așteptata aplicație de mobil la care a lucrat alături de o echipă formată de el. Inițial existau doar zvonuri la ce lucrează după ce a anunțat oprirea emisiunii BiziDay de pe postul Digi 24.

Emisiunea conținea extraordinar de multe informații valoroase strânse de-a lungul zilei fie legate de economie fie de modul în care anumite legi influențează ori vor influența economia României. Faptul că informația era condensată și transmisă într-un timp scurt te ajuta să îți formezi rapid o idee despre încotro merg lucrurile.

Am instalat din curiozitate aplicația imediat de cum am auzit de ea să văd la ce au lucrat și mi-a plăcut.

Ce face pe scurt aplicația BiziDay:

Să le luam pe rând. Știrile sunt triate de echipa BiziDay. Ultimii ani Internetul a început să devină la fel de “toxic” ca și televizorul. Poate mai aglomerat de știri false și neinteresante mai mult decât niciodată. Aplicația este menită să aducă acele știri care contează pentru tine. Sunt articole preluate și agregate în aplicația BiziDay.

Vor fi selectate doar articole bine documentate. Sau cum scrie chiar Moise: ” … nu e însă orice site, ci este unul de încredere, selectat de noi. Nu e nici măcar primul site care a dat știrea, este cel care a construit-o cel mai bine, cu detalii, context, etc.” și “Nu ne propunem să dăm primii știrea, ci să fim siguri că ceea ce dăm este adevărat.”

Aplicația folosește și notificări. A dorit să le facă cât mai puțin intruzive, astfel că vor fi nu foarte dese, iar cele obișnuite doar vor aprinde ecranul.

Notificările pot fi galbene sau roșii. Cele galbene sunt știri importante însă care nu necesită și semnale sonore, ori avertismente seara și în weekend. Notificările roșii însă sunt alerte foarte importante care posibil să vină și cu un semnal sonor. Poate cea mai importantă alertă aici este cea de cutremur. “Prima e cea în care ne invadează rușii, ne lovește un meteorit, începe un război nuclear, sau alte situații de Doamne-ferește. Adică, de exemplu, căderea guvernului ar fi o situație în care ați putea primi alertă roșie.”

Instalează Aplicația BiziDay (merge pentru iOS și Android linkul)

Mi-a plăcut ce a scris pe blogul său Moise:

“Generația mea de jurnaliști a eșuat grav cu societatea noastră. Mi-am dat seama de asta acum un an și am luat imediat decizia de a opri emisiunea Biziday care, indiferent ce am vrut eu, n-a ajuns în final decât la un tip de elite. Firesc, tinerii s-au îndepărtat de televizor, un instrument toxic și periculos, în mâna unor potențați ce manipulează o generație captivă în timp. Următorul aliniament solid este așadar generația care nu mai folosește televizorul, cel puțin nu pentru știri, dar care folosește intens telefonul mobil, îl poartă permanent, peste tot, riscând să-l facă și pe acela un instrument pentru aceiași rechini. Așadar, am ajuns la concluzia că trebuie să ne întoarcem la baze, la știri curate, puse în context, dar nu comentate, știri independente, informație pură ce într-un număr de ani creează reflexul adevărului.”