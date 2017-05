Microsoft anunță noua generație Surface Pro

Ieri Microsoft a anunțat o nouă generație de laptopuri Surface Pro care este mai bine finisată include cele mai noi tehnologii Microsoft hardware și software introduse și pe alte produse și nu în ultimul rând noua linie de procesoare Kaby Lake de la Intel.

Îmbunătățirile hardware și software au generat și o autonomie mai mare care poate atinge până la 13.5 h de utilizare continuă și au introdus și suport pentru rețelele LTE Advanced (care ar permite viteze mai mari față de o conexiune obișnuită LTE prin conectarea simultană la mai multe celule mobile).

Panos Panay, Vicepresedinte Corporate pentru diviza Microsoft Devices l-a numit un ”super laptop cu putere mare de calcul și un studio creativ mobil într-un format mic și ușor”.

Noutățile

Noua generație Microsoft Surface Pro adaugă o autonomie cu 50% mai mare față de Surface Pro 4. Microsoft anunță că vei putea utiliza laptopul convertibil timp de 13.5 ore (calculat pentru rularea de materiale video continuu).

Este de 2.5 ori mai rapid comparativ cu Surface Pro 3 și folosește materiale mai ușoare care-i permite o rezistență la fel de bună dar o grosime de doar 8.5 mm și o greutate de doar 766 grame.

Surface Pen (adică stylus-ul lor special) se va vinde separat cu 99$ și va fi de două ori mai precis oferind 4.096 niveluri de presiune la apăsare dar și timp de răspuns mai bun.

Din prezentare mi se pare că noua balama cu care și computerul all in one Microsoft Surface Studio a ieșit în evidență va fi de mare ajutor în timpul utilizării. Te va ajuta să-l pui și să rămână în poziția perfectă pentru tine. Va permite o mișcare de 165 de grade și vei putea obține o poziție perfectă pentru desenat.

Varianta cea mai ieftină va avea procesor cu voltaj scăzut Intel Core m3 însă versiunile de top vor folosi procesoare Core i5 și i7 și până la 16GB RAM.

Prețurile din SUA vor fi:

128 GB, Intel Core m3, 4 GB RAM – 799 $

128 GB, Intel Core i5, 4 GB RAM – 999 $

256 GB, Intel Core i5, 8 GB RAM – 1.299 $

256 GB, Intel Core i7, 8 GB RAM – 1.599 $

512 GB, Intel Core i7, 16 GB RAM – 2.199 $

1 TB, Intel Core i7, 16 GB RAM – 2.699 $