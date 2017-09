Lansările Apple din 12 Septembrie 2017

A fost un eveniment Apple frumos aseară pe 12 Septembrie 2017. Această lansare a marcat 10 ani de la anunțul primului model iPhone. Au anunțat tehnologii noi software și hardware care sunt convins că au fost implementate cu aceeași minuțiozitate ca și până acum.

Apple Watch Series 3

Evoluează foarte frumos acest produs lansat acum 2 ani jumătate în urmă. De acum suportă încărcare wireless. Surprinzător sau nu, au integrat suport pentru eSIM și datorită lui telefonul va folosi aceeași conexiune mobilă ca și cea de pe iPhone. Softul Watch OS este mai bine finisat pentru a afișa mai multe informații în ecranul mic pe care-l oferă. Acest nou model va putea detecta eventuale probleme medicale cu inima detectând dacă bătăile sunt neregulate.

Vei putea pleca doar cu ceasul și eventual căștile Apple Air Pods oriunde și să asculți muzică de pe Internet prin diferite servicii, vei putea vedea hărți cu informații bogate preluate de pe Internet, sau primi apeluri și mesaje. La cât de bine implementează Apple soluțiile software, acum putem spune că am ajuns ca în filmele vechi cu James Bond care vorbea la ceas.

Procesorul este cu 70% mai rapid comparativ cu Seria 2. Viteza procesorului va permite lui Siri să vorbească (până acum puteai citi doar răspunsul / vedea rezultatul pe ecran).

Antena pentru comunicarea cu rețeaua de telefonie mobilă a fost în mod surprinzător implementată în ecranul ceasului.

În 15 Septembrie veți putea face precomenzi în țările în care de obicei ajung prima dată produsele Apple, iar produsul va fi livrat începând cu 22 Septembrie.

329$ va fi varianta fără conexiune mobilă și 399$ pentru cea cu conexiune mobilă.

Apple TV 4K

Va costa la fel ca și vechiul Apple TV 4 deci așteptați noua versiune dacă aveți iPhone, iPad, și aveți de gând să cumpărați un Apple TV să întregiți familia. Era un update așteptat de la Apple. 4k folosesc alți producători deja pentru media box-urile lor, iar televizoarele au mai evoluat între timp și poți găsi mai ușor conținut 4K. Va folosi procesorul A10X (procesorul utilizat în iPad Pro) și cel mai probabil va rula fără probleme conținutul 4K.

Tot conținutul 1080p cumpărat deja (deși în România știu că nu se pot descărca filme), va fi gratuit la rezoluție 4K.

M-aș fi așteptat să anunțe și ceva nou în afară de creșterea rezoluției, dar cine știe poate aflăm după lansare mai multe lucruri interesante.

iPhone 8

iPhone 8 folosește sticlă și pe spate și pe față. Se laudă că este cea mai rezistentă sticlă creată pentru un telefon (ca de obicei). Cu 50% mai rezistentă și cu rezistență la apă și praf. Să vedem testele.

A11 Bionic ar fi microprocesorul care va fi utilizat în această generație de iPhone. Are șase nuclee 64-bit, integrează 3 nuclee GPU (pentru procesare grafică),

Va oferi sunet stereo cu ajutorul celor două difuzoare. Unul așezat sus și altul la baza terminalului.

Camera are tot 12 MP, un nou senzor de imagine, un filtru avansat de culoare. iPhone 8 Plus are o deschidere a diafragmei mai mare de f/1.8, în rest lucrurile sunt cam la fel cu excepția softului mult îmbunătățit.

Camera foto are în modul Portrait pe iPhone 8 Plus o mulțime de opțiuni noi care ajută fotograful să scoată tot ce este mai bun din cele două camere foto cu ajutorul celor două camere integrate. Va face o hartă 3D a feței, va detecta adâncimea obiectelor din cadru și va putea aplica o mulțime de efecte de lumină asupra feței. De exemplu vei putea crea mai multe umbre faciale, vei putea umple fața de lumină, ori te va putea izola complet de fundal ca și cum ai fi pe o scenă cu fundal întunecat.

Filmările se vor putea face la 60 fps 4K și 240 fps la calitate FullHD. Nu e rău deloc aș spune !

Realitatea Augmentată a fost unul dintre marile anunțuri la eveniment. A fost chemat și un producător de jocuri care a demonstrat cum te vei putea juca folosind telefonul în lumea reală, pe ecran fiind afișată lumea virtuală. Practic telefonul devine ca o cameră cu care te plimbi în mână pentru a putea surprinde acțiunea cât mai bine în timp ce te joci.

Încărcarea Wireless a fost adăugată și pe iPhone. Acum și ceasul și telefonul și căștile se vor încărca și wireless cu ajutorul AirPower. Toate vor fi compatibile cu standardul Qi de încărcare wireless.

Precomenzile se vor face începând cu 15 Septembrie ca și la Apple Watch Series 3. Vor avea prețuri de la 699$ în sus.

iPhone X

Poate cel mai așteptat produs în această seară a fost iPhone X. A fost confirmat designul fără buton și cu ecranul conturat în jurul difuzorului de sus. Și acest model este rezistent la apă și praf.

Super Retina Display este un ecran cu diagonală 5.8 inch, 458 ppi, 2436 x 1125 pixeli, suporta HDR, folosește panel OLED ceea ce înseamnă super contrast, culori de neegalat, unghiul de vizibilitate nu mai contează pentru calitatea imaginilor pentru că se păstrează.

Include noi gesturi foarte interesante care par foarte naturale. Pentru activarea Siri ai un buton lateral dedicat, ori prin comanda vocală de bază Hey Siri.

Face ID este sistemul avansat de recunoaștere facială pentru proprietarul telefonului. Se folosește de o cameră infraroșu, o lumină ușoară pentru iluminare, un proiector care face o hartă 3D a feței tale cu ajutorul punctelor. Toate acestea sunt invizibile (conform prezentării Apple) și sunt necesare pentru deblocarea telefonului, sau pentru plățile securizate. O privire deblochează telefonul, iar Apple zice că este de 20 de ori mai sigur decât Touch ID.

Toate acestea nu ar fi posibile fără ajutorul procesorului A11 neural engine care este făcut special pentru asemenea aplicații.

Senzorul te poate recunoaște și dacă porți ceva pe cap, părul pe față este aranjat diferit sau privești ușor în laterală. Autonomia ar fi cu 2 ore în plus comparativ cu iPhone 7.

Precomenzile se pot face începând cu 27 Octombrie 2017, iar primele unități vor fi livrate începând cu 3 Noiembrie 2017. Prețurile pornesc de la 999$ pentru varianta cu 64GB spațiu de stocare.

AirPower

Este accesoriul pentru încărcare wireless pe care vei putea așeza orice dispozitiv cu încărcare wireless și care suportă standardul Qi, adică iPhone 8 sau 8 Plus sau X, Apple Watch Series 3 sau AirPods.

Sper că ți-a plăcut articolul. Lasă un comentariu cu părerea ta despre produsele anunțate de Apple.