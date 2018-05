Am fost invitat la Innovation Labs 2018 – Demo Day ultima zi a evenimentului în care fiecare dintre finaliști au prezentat ideea lor de afacere. Innovation Labs este un eveniment pornit încă din 2013 și a devenit treptat unul dintre marile evenimente de acest gen la care participa anual zeci de echipe dornice să-și lanseze pe piață ideea lor de afacere.

Am înregistrat pitch-urile fiecărei echipe finaliste aseară. Au fost câteva prezentări care m-au impresionat (Appsulate și ClarK), altele care m-au amuzat (Drink’mon), dar per total toate echipele au avut o prezentare bună sau foarte bună. Am văzut proiecte interesante chiar și printre cei care nu au fost finaliști.

Vă las să urmăriți prezentările lor.

Câștigători Innovation Labs 2018

Best Product – WakeZ

Best Business – XVision

Start-Up of the Year – Clark

Start-Up Excellence – Appsulate

Premii Companii

Appsulate

CloudLens

CredXp și Tag4IT

Reactive Boards și Callics

ClarK

Appsulate

Quick Legal

Pidrone

ClarK

Nature Beats

CredXp

EIR

CleverPipe

XVision

CrowdLens

Soleadify

4People

Munzo

Reactive Boards

WakeZ

Drink’mon

Cum vi se par ideile echipelor de anul acesta ?