Huawei P10 disponibil în România

Vârful de gamă Huawei a ajuns și la noi în țară și poate fi cumpărat din magazinele specializate. Dacă aveți nevoie de o părere, anul trecut am avut ocazia să testez Huawei P9 și mi s-a părut un telefon foarte bun fie pentru fotografie, dar l-am apreciat și pentru viteza de lucru și interfața grafică specifică telefoanelor Huawei. Deja au apărut reacții pozitive pentru P10 și prețul de pornire este foarte bun.

Huawei P10 este varianta îmbunătățită a lui P9, care folosește și un design nou pe lângă tehnologia de fotografiere care se bate cu cele mai bune smartphone-uri în 2017. DxOMark a votat camera foto de pe Huawei P10 cu 87 puncte fiind încadrată după alte 4 telefoane cu o diferență de 1 punct printre cele mai bune camere foto de pe smartphone-uri.

Tehnologia lentilelor Leica alături de softul și senzorul optic de pe cele două camere foto integrate pe Huawei P10 aduc pasionaților de fotografie un pachet complet fiind capabilă să fotografieze în aproape orice condiții de lumină (aici mă refer că poate fotografia și cerul înstelat noaptea – dacă vrei să faci asta).

“Românii se numără printre consumatorii europeni cu cele mai înalte standarde în ceea ce privește tehnologia, iar asta nu poate decât să ne bucure. Huawei P10 nu numai că le îndeplinește așteptările, ci și le depășește, datorită beneficiilor pe care le oferă, și suntem încrezători că clienții îl vor alege într-un număr din ce în ce mai mare. Tocmai de aceea, era natural ca și așteptările noastre să fie mai mari: ne propunem să vindem P10 într-o cantitate dublă, în comparație cu P9”, a declarat Fred Wangfei, Director of Huawei Romania Consumer B.G.

Leica 2.0 cum a fost numit sistemul dual-camera instalat pe Huawei P10 integrează un senzor color de 12 MP pe una dintre camere și unul monocrom de 20MP pe a doua cameră. Tehnologia hardware este ajutată de noi tehnologii software integrate în telefon printre care: o tehnologie 3D de detectarea feței (care se folosește de diferența dintre cele două camere foto), iluminare dinamică a anumitor zone din imagine, efect bokeh dar și o tehnologie pentru zoom Huawei Hybrid Zoom.

Camera frontală pentru cei care iubesc selfie-urile folosește o deschidere largă a diafragmei f/1.9, care va rezulta în imagini mai luminate în condiții slabe de lumină și fără să fie șterse.

Telefonul are un design superb similar iPhone dacă vi se pare că seamănă cu alt telefon și nu știți cu care, este foarte subțire (6.98 mm), ecranul are 5.1 inch și are protecție Gorilla Glass 5. Această nouă versiune are cititorul de amprentă pe față jos în loc să fie în spate precum la P9. Dacă mă întrebați pe mine, acesta era unul dintre lucrurile interesante prin care se diferenția telefonul față de competiție. Este un loc în care oricum ții degetul arătător (pe spate). Va trebui să scanați cu degetul mare de acum.

Acumulatorul de 3200 mAh integrează tehnologia SuperCharge (5V / 4.5A) cu care poți încărca telefonul mai rapid în condiții de siguranță deoarece temperatura acumulatorului scade la 50% în loc să crească cum se întâmplă la alte terminale mobile.

Prețul recomandat este de 2.599 lei și deja îl poți găsi la eMAG în diferite culori.