Filmarea pe iPhone 8 Plus vs Note 8

Am văzut câteva comparații video între iPhone 8 Plus și Note 8 pe Internet. În special m-am uitat la felul în care filmează ambele terminale mobile. Știm că ambele telefoane includ tehnologie de top legată de senzorul de imagine, partea optică, stabilizarea imaginii, software, etc.

Vreau să încep prin a spune că diferențele nu sunt imense. Ca de obicei între telefoanele de top diferențele sunt mici. Ce vreau să scot în evidență însă sunt acele lucruri care pentru anumite persoane contează. Poate pentru tine contează selfie-urile să fie cât mai bune, poate să filmezi / fotografiezi noaptea, poate stabilizarea imaginii.

Ei bine concluziile de mai jos exact aceste lucruri evidențiază.

Concluzii

Note 8

Sunetul înregistrat este mai clar și se aude mai bine (cel puțin în utilizarea de zi cu zi). Partea nasoală este că va capta prea multe sunete ambientale neimportante. Adică pare că Note 8 nu are un filtru audio pentru anumite frecvențe; Dacă lumina bate în “obiectiv” din laterală, pare să producă un fel de ceață; În general culorile sunt mai reci comparativ cu iPhone 8 Plus (aici mai mult depinde de gusturi); Stabilizarea optică de imagine produce mici vibrații de imagine care strică complet filmarea în anumite condiții; Mișcarea stânga dreapta produce efectul cunoscut sub denumirea de “Rolling Shutter”. Adică devine flexibilă pe înălțime; Camera frontală produce imagini slabe (din punct de vedere optic cel puțin). Apoi Intervalul Dinamic (Dynamic Range) este foarte slab. O lumină puternică va destabiliza complet imaginea / videoclipul, va pierde detalii în zonele umbrite; Filmarea și fotografierea noaptea poate fi mai bună datorite obiectivului mai larg care permite; Nu poți încadra înainte de filmare, dacă apeși înregistrare cadrul se schimbă și trece direct pe modul de înregistrare.

iPhone 8 Plus

Sunetul se înregistrează la o calitate și o sensibilitate foarte similară cu camerele principale însă sunetul pare să se înregistreze la un volum redus dacă filmezi cu camera frontală pe iPhone 8 Plus comparativ cu Note 8; Stabilizarea imaginii este mai lină și în general profesionistă, mai puțin pe Zoom Optic Tele 2X unde am observat ca acolo apare aceeași problemă ca la Note 8; Nu are probleme la filmare cu “Rolling Shutter” sau este insesizabil; Are un Interval Dinamic (Dynamic Range) de invidiat. Pe camera frontală este cel mai ușor de văzut; Filmarea Slow Motion la 240 fps se înregistrează la 1080p vs 720p la Note 8; Filmarea 4K la 60fps este genială pe iPhone 8 Plus vs cea la 30fps de pe Note 8. Am mai observat că la mai mult de 30 fps stabilizarea imaginii pare mult mai bună. Este mai lină.

iPhone 8 Plus 4K 60fps

