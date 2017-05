Se anunță speakeri interesanți la DevTalks Cluj-Napoca

Pe 17 mai, la Grand Hotel Italia, din Cluj-Napoca are loc DevTalks, cea mai mare expo-conferință dedicată comunității de developeri din România. Evenimentul este organizat în jurul a 5 zone principale, o serie de workshop-uri tehnice și mini-conferințe. Peste 800 de developeri și pasionați de tehnologie vor fi prezenți în cadrul celei de-a treia ediții DevTalks Cluj-Napoca.

În cadrul DevTalks vor fi amenajate zone special pentru a facilita interacțiunea dintre participanți:

Ediția din acest an DevTalks Cluj-Napoca conține și o zona dedicată startup-urilor.

“Ediția aceasta am gândit un spațiu special care facilitează interacțiunea dintre antreprenori și posibili investitori. Ne-am dorit ca startup-urile participante în cadrul DevTalks să aibă ocazia să își expună proiectul în cadrul standului de prezentare și să își prezinte ideea sub forma unui “pitch” pe scenele dedicate sesiunilor de conținut. Startup-urile aflate în stadiul beta pot beneficia de prezența în cadrul DevTalks prin achiziționarea a trei bilete la eveniment. În sprijinul acestora sunt așteptați atât mentori, cât și investitori care doresc să sprijine comunitatea IT și să contribuie la dezvoltarea următoarelor proiecte inovatoare din domeniul tehnologiei” – Andreea Balaci, Project Manager DevTalks.