Cum transformi niște boxe obișnuite în boxe Wireless?

Foarte simplu se poate face asta. Printr-un adaptor mic și ieftin care-l poți cumpăra de pe Internet.

​Aveam niște boxe de calculator 2.0 care stăteau nefolosite în dormitor, moment în care m-a lovit: ”Cum ar fi să pot pune muzică direct din telefon și să o schimb fără să mă mai duc până la boxe”.

Am căutat pe site-urile din România însă nu am găsit după cuvinte cheie obișnuite: adaptor wireless, adaptor bluetooth, așa că am mers mai departe pe site-urile străine, într-un final am ajuns pe Aliexpress.

Produsul este acesta. Am plătit cam 17 lei cu cardul (produsul și livrarea care se face prin Poșta Română pentru că intră într-un plic), a venit în 2-3 săptămâni cu toate că estimarea de pe site este undeva la 1-2 luni.

Are un acumulator integrat care nu rezistă foarte mult 1-2 ore (dar i-am conectat un mic acumulator extern), vine direct cu un adaptor tată – tată 3.5 mm pentru a-l putea conecta la sistemul audio din mașină.

Adaptorul are un buton de pornire / oprire, și două porturi: unul microUSB de încărcare al acumulatorului intern și unul audio 3.5 mm standard pentru ieșire (output).

Calitatea audio bănuiesc că nu trebuie să mai menționez că este slabă însă pe boxe se aude chiar rezonabil de bine (nedistorsionat).

Nu am aflat pentru ce este microfonul, poate să răspunzi la apeluri în mașină pe post de hands-free când asculți muzică în mașină și te sună cineva. Vă las pe voi să aflați.

Dispozitivul merge cu telefoane care suportă Bluetooth 3.0 și pe iOS și pe Android, iar raza de acțiune nu este foarte mare, te poți plimba cu telefonul prin casă, se mai aude întrerupt prin 2 ziduri, dar asta este datorită limitării tehnologiei Bluetooth.

În rest nu mai este mare lucru de spus despre el. Câți bani dai atât face. Erau adaptoare mai scumpe care bănuiesc că au un acumulator mai bun, poate calitatea semnalului mai bună însă care erau mult mai mari ca dimensiune. Puteți testa și alte variante.

Știți alte variante la fel de simple de a transforma boxele normale în unele wireless ?