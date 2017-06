Vino la Crosul IT-iștilor sau “F-Secure Step by Step 2017”

Sâmbătă, 24 iunie, începând cu ora 8.30, în Parcul Tineretului din București, va avea loc evenimentul “F-Secure Step by Step 2017”, cunoscut și sub denumirea de Crosul IT-iștilor.

Evenimentul este deja la a 4-a ediție și crește în popularitate de la un an la altul. Este dedicat angajaților din departamente IT sau firme de Tehnologie, dar nu numai lor. Anul acesta campioana olimpică Gabriela Szabo va fi ambasadorul evenimentului.

Sub deviza Log Out, Shut Down, Go Run!, inițiativa este dedicată IT-iștilor, iar participarea este gratuită. Scopul acestui eveniment este de a promova un stil de viață sănătos, pentru că știm cu toții că persoanele care stau pe scaun la birou pot avea probleme de sănătate pe termen lung.

Vasile Calofir va prezenta și anima evenimentul iar Nana Falemi va alerga alături de participanți la cros. Înainte de cros încălzirea va fi făcută împreună cu antrenorul Claudiu Porof.

Și asta nu e tot. Organizatorii pun la dispoziția participanților gratuit 500 de kituri, iar sponsorii evenimentului au pregătit mai multe surprize pentru câștigători.

Traseul este de 3 Km și de 6 Km cel mic fiind potrivit și pentru persoanele care nu practică sportul. Înscrierile se fac pe site-ul: www.f-secure.ro.

Evenimentul este organizat de Infodesign, în parteneriat cu F-Secure.