Ce știm despre Nintendo Switch?

Dacă vă amintiți Nintendo făcuse public conceptul Nintendo Switch încă din toamnă. Este acea consolă de jocuri care se poate transforma din tabletă de gaming într-o consola ce o poți lega la televizor. Pentru asta doua controlere ies din tabletă, iar tableta este așezată într-un suport (docking station) în care se încarcă în timp ce te joci.

Nintendo Switch este un fel de Nintendo Wii U modificat dacă vă uitați atent la design-ul tabletei propriu-zise doar că acum poți scoate două controlere din laterale și ai acea unitate centrală în plus.

Ecranul este de 6.2 inch cu o rezoluție 720p care la prima vedere pare mică însă Nintendo oricum nu au jocuri cu super grafică ei s-au concentrat întotdeauna pe cât de bine te poți distra folosind produsul lor și mai ales să poți face asta cu cel puțin încă o persoană.

Îmi place că tableta poate fi utilizată de mai mulți utilizatori nu doar când este așezată în docking station ci și dacă ai plecat cu ea la drum. Are un picior de care o poți sprijini, și la fel ca și în fața televizorului scoți cele două controlere numite Joy-cons și te apuci să joci.

Restul specificațiilor nu sunt foarte clare pentru că Nintendo nu a făcut publică informația. Nu asta vând ei. Informațiile vin din surse externe și nu sunt sigure.

De la Nvidia știm că se folosește o soluție Tegra X1 care are 256 nuclee Maxwell pentru procesare grafică și un CPU octa-core. Este capabil să ruleze materiale video 4K dar cum consola folosește HDMI 1.4 va fi limitată la 30 fps asta în cazul în care vă așteptați la mai mult.

Memoria internă este de 32GB. Autonomia consolei este undeva la 2.5 – 6 ore. Cam mică pentru o consolă portabilă. Probabil că ține în funcție de grafica jocului și setările consolei în acel moment.

Alte informații mai spun că atunci când tableta este așezată în docking station defapt își dublează sau chiar triplează performanța grafică decât atunci când este folosită ca o consolă portabilă. Pe televizor se zvonește că vei putea juca jocurile la rezoluție 1080p, ceea ce mi s-ar părea logic, pentru că rezoluția FullHD este cea mai folosită acum pentru o experiență bună de joc.

Este un hibrid interesant care parcă l-aș vede să aibă succes. Pe mine cel puțin mă atrage foarte mult conceptul cu toate că mă joc pe PC, acum mai depinde și de public.

Când va fi disponibilă Nintendo Switch ?

Compania a declarat ca Vineri, pe 3 Martie va fi disponibilă în 31 de țări europene, bănuiesc că și la noi în țară ținând cont că sunt atâtea. La MediaGalaxy este listată cu 1.349 lei deja.

Cât va costa Nintendo Switch?

Undeva la 300 de euro + taxe va fi prețul în Europa, la început probabil mai mult decât dacă am converti suma în lei, pentru că așa se mai practică, vom vedea acest aspect atunci când ajunge în magazinele online.

Vor fi disponibile câteva accesorii în plus pentru o experiență de joc și mai variată. Acestea vor fi vândute pe niște memorii flash Nintendo ca în imaginea de mai jos.

Jocurile disponibile la lansare le veți putea număra pe degete însă zeci de publisheri lucrează la portarea ori dezvoltarea unor jocuri pentru Nintendo Switch.

Printre cele ce vor fi disponibile la lansare se numără: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Has Been Heroes, Just Dance 2017, Snipperclips – Cut it out thogether!, 1-2-Switch, Super Bomberman, Skylanders Imaginators, I am Setsuna.

Lista completă cu jocuri ce vor fi disponibile o găsiți aici. Site-ul oficial.

Așteptăm părerile voastre despre această nouă consola. Credeți că va avea succes ?