Cameră video cu night vision care filmează ca pe timp de zi

Am dat peste materialul video de mai sus pe Internet zilele acestea după ce a devenit viral. Am rămas surprins să aflu că este într-adevăr filmare de noapte și nu un material video de zi trucat să pară filmat noaptea.

Deci dacă vă vine să credeți sau nu materialul video de mai sus este filmat în beznă totală. Veți vedea și stele și un avion sau trafic, toate folosind luminile de noapte.

Am luat site-ul companiei producătoare la puricat și am mai aflat câteva lucruri în plus. În primul rând este din ce am găsit pe Internet singura care reușește să scoată imagini de calitate atât de bună la filmare de noapte. Mă refer aici că oferă un contrast bun, culori și detalii multe dacă ne gândim la condițiile de filmare.

Camera este capabilă și de filmare la lumina zilei. Este mai versatilă comparativ cu alte sisteme night vision care fiind dedicate filmării de noapte și având sensibilitate mare la lumină nu pot funcționa decât noaptea.

Camera video are o gamă largă de aplicații: de la supravegherea de la distanță a frontierei, în cinema, supraveghere, documentare, domeniul militar, media, astronomic, pentru biologi, pe drone, etc.

Sensibilitatea dacă ar fi să o comparăm cu cea a camerelor foto / video pentru consumatori de pe telefoane, DSLR-uri, etc. ar fi de 5.000.000 ISO. Camerele obișnuite sunt capabile de 16.000 – 25.000 ISO și scot rezultate mai slabe.

Alte specificații pentru camera video X27:

Camera nu senzor mobil și se reduce necesarul de mentenanță aproape complet.

Camera se auto-calibrează

Stabilizare optică

Functie de cameră termală

Compensează automat luminile puternice și trece automat de la filmare de noapte la filmare de zi

Este capabilă să filmeze la 60 fps / 120 fps

Fotografiile se fac la 10MP

Poate fi utilizată fără probleme la temperaturi de -30 C la +80 C

Ieșire HDMI / HD-SDI

Rezistentă la orice fel de vreme

Folosesște un obiectiv standard de 32 mm și suportă alte obiective de 22mm, 37mm, 60mm, 88mm și 152mm pe montura lor.

