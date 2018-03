”Toată lumea” vorbește despre burnout pe YouTube

A dat YouTube „directivă” să vorbească creatorii de conținut despre sindromul “burnout” ? Despre cum e bine să faci conținut, dar să nu mori făcând asta, ori să mai ai timp și pentru tine, să-ți trăiești viața. Directivă sau nu, realitatea este că mulți dintre cei care fac vlog zilnic se cam chinuie să filmeze, să editeze zilnic și să pună ceva interesant pe YouTube.

Am cunoscut persoane care postează des pe YouTube și rar au timp să se întâlnească cu prieteni, familie sau pur și simplu timp pentru ei. Dacă nu ai grijă de tine ajungi într-un punct în care ești obosit permanent, nu mai ai energie să faci nimic. Dacă te afli în situația asta: You my friend, got burnt! Trebuie să oprești motoarele. (Și evident este vorba pentru orice fel de muncă pe care o faci).

Este o problemă reală pe care YouTube pare că a decis să o abordeze. Câteva dintre materialele apărute în această perioadă pe YouTube:

4. A făcut și YouTube un material pe canalul lor despre același subiect.