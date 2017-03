Apple cumpără Workflow – aplicația de automatizare pentru iOS

Mă bucur să vă anunț că aplicația de automatizare Workflow care în 2015 a fost votată cea mai inovatoare aplicație a anului în AppStore a fost cumpărată de Apple apoi oferită gratuit. O puteți descărca de pe acest link.

Am scris în trecut despre puterea pe care o oferă utilizatorilor iOS, eu am cumpărat-o atunci din pură curiozitate, într-un final nu am utilizat-o atât de mult pe cât speram însă rămâne o aplicație foarte utilă pentru anumite situații.

Îți permite să faci multiple acțiuni în primul rând în aplicațiile native iOS dar și în aplicații externe pe care le suportă. Fie să extragi și să manipulezi date, fie să trimiți mesaje, sa faci screenshot-uri automat și să le modifici într-un fel anume, creativitatea este foarte importantă aici pentru a te putea folosi la maximum de ea.

Ideea pe care aplicația a fost construită este să creezi un proces care poate dura multe click-uri, selectări, manipulări, editări, interacțiuni și să-l execuți la o apăsare de buton.

Echipa se va alătura Apple și va continua dezvoltarea ei însă este posibil ca aceasta să capete o integrare mai bună cu sistemul de operare iOS.

Vă recomand să o testați puțin să vedeți despre ce este vorba. Marele avantaj este că aplicația are un loc ”Gallery” în care procesele pot fi împărtășite cu alții, și nu veți fi nevoiți să vă creați propriul proces dacă nu doriți să faceți asta.

Workflow