5 funcții și gesturi iOS 10 despre care cel mai probabil nu știi!

Am descoperit câteva funcții “noi” în iOS despre care nu știam fie pentru că nu am avut 3D Touch până acum câteva luni fie pentru că nu am explorat destul de mult sistemul de operare.

Tind să cred că nu mulți dintre voi cunosc toate funcțiile din lista aceasta așadar mă gândeam că ar fi interesant pentru voi să le aduc în discuție.

1. Eliminarea tuturor notificărilor

Telefoanele sau tabletele Apple cu 3D Touch pot elimina toate notificările apăsând în ecranul de notificări mai tare pe ecran pe butonul X.

După ce faci asta apare un buton Clear All care va face să dispară toate notificările.

2. Subliniază detalii în imagini

Poți sublinia lucruri pe imaginile din iPhone / iPad cu ajutorul unei funcții din Photos. Astfel îți este foarte ușor să dai indicații, ori să subliniezi lucruri într-o imagine. Nu ai nevoie de o aplicație nouă ci doar să urmărești pașii de mai jos.

Deci accesează aplicația Photos, apoi pe screenshot-ul care vrei sa-l trimiți colegilor, fie imaginea în care vrei să subliniezi un anume detaliu, apasă pe butonul de opțiuni, apoi pe opțiuni suplimentare de editare (cercul cu 3 puncte), apoi pe markup.

Asta te trimite în interfața în care poți colora, poți așeza o lupă pe imagine, poți așeza text. Scrisul este sensibil la presiune pe telefoanele cu 3D Touch, astfel poate fi mai gros sau mai subțire în funcție de cum apeși, iar la final poți transforma marcajul într-o elipsă.

3. Schimbă aplicația activă pe ecran cu 3D Touch

Dacă apeși pe ecran cu 3D Touch pe muchia din stânga a telefonului apoi tragi spre dreapta poți schimba rapid aplicația activă pe ecran cu cea care a fost activă pe ecran înainte. Dacă duci degetul până la mijlocul ecranului îți apare Task Managerul să poți alege care aplicație să o activezi.

4. Reorganizează opțiunile de Share

Dacă apeși lung pe una dintre opțiunile din orice meniu de Share din iOS poți să reorganizezi opțiunile astfel încât cele mai utilizate să fie deja vizibile atunci când dai Share.

Dacă ții apăsat lung pe opțiunea de share ți se oferă și posibilitatea de a o ascunde. O vei putea reactiva din meniul More.

5. Blochează accesul pentru o anumită aplicație din telefon

Dacă aveți copii ori prieteni care își bagă nasul în lucrurile personale din telefon știți pentru ce vă este de folos funcția. Vei putea chiar limita accesul pentru un timp limitat la respectiva aplicație, ori vei putea chiar bloca anumite butoane de pe telefon.

Funcția Guided Access o găsiți în General > Accesibility > Guided Access.

Bonus: Caută aplicații sau informații cu Spotlight Search direct din orice aplicație

Fiecare dintre voi bănuiesc că vreți să activați cât mai repede o anume aplicație și să terminați repede cu ea. Spotlight Search poate fi activat în special dacă ești pe Home Screen. Prin metoda aceasta poți căuta din orice aplicație o altă aplicație, sau informație din telefon / tabletă.

Trage de partea de sus a ecranului și după 1-2 cm pe ecran dai drumul la bară. Diferența între a trage până în jos bara și a-i da drumul după 1-2 cm este că poți căuta direct informația sau aplicația dorită pentru că îți pune cursorul direct în căsuța de search.

Când am auzit de gest prima data nu am înțeles care este diferența însă dacă procedezi așa poți porni o aplicație ascunsă prin foldere în iOS direct din Spotlight Search printr-un gest, tastarea primelor caractere din numele aplicației, apoi direct pe aplicație, în loc să ieși din aplicație să tragi de bară, să dai Search apoi să tastezi și să accesezi informația.

Notă: Este posibil ca unele funcții să fie posibile doar pe ultima variantă iOS 10.3